الباسيج… ذراع «الحرس الثوري» المختصة بقمع المعارضة

تحاول قوات الأمن الإيرانية، وبينها قوات الباسيج، الذراع التعبوية لـ«الحرس الثوري»، القضاء على احتجاجات تتنامى في أنحاء البلاد، بدأت إثر موت شابة أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق الأسبوع الماضي.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، الخميس، أن 4 من أفراد قوة الباسيج قتلوا خلال الاضطرابات، أحدهم مات مطعوناً.

وفيما يلي بعض الحقائق عن الباسيج، القوات المخصصة للهجوم السريع والمواجهة التي تصدرت واجهة قمع الاضطرابات، ما جعلها هدفاً مباشراً للمحتجين الغاضبين من الافتقار للحريات السياسية والاجتماعية في إيران…

* تاريخ الباسيج

الاسم الرسمي للباسيج هو «منظمة تعبئة المستضعفين»، وتشكلت كقوة شبه عسكرية من المتطوعين على يد المرشد الإيراني الأول الخميني في عام 1979. وباتت إحدى الأذرع الخمس الكبرى لـ«الحرس الثوري».

اشتهرت الباسيج، التي يأتي أغلب أفرادها من خلفيات فقيرة وريفية، بتنفيذ هجمات عن طريق «موجات بشرية» ضد قوات صدام حسين في الحرب بين العراق وإيران في الفترة من عام 1980 حتى عام 1988. كان الهدف من تلك الهجمات هو اكتساح المدافعين بالكثرة، وبغضّ النظر عن العدد الكبير من الضحايا الذين سيسقطون.

في وقت السلم، تضطلع الباسيج بإنفاذ برامج «الحرس الثوري» على الصعيد الاجتماعي في البلاد، وتعمل كشرطة أخلاق على المعابر ونقاط التفتيش وفي المتنزهات، وفي أحيان أخرى في القضاء على الاحتجاجات. كما تنتشر قواتها وقت الكوارث الطبيعية، ولأفرادها وجود أيضاً في مؤسسات حكومية.

يقدر محللون أن متطوعي الباسيج قد يكونون بالملايين، من بينهم نحو مليون عضو نشط.

ويعود دمج الباسيج في الهيكل التنظيمي لـ«الحرس الثوري» الإيراني، وهي القوة شبه العسكرية الموازية للجيش الإيراني، وتحمل على عاتقها «حماية الثورة» والمؤسسة الحاكمة، إلى العام 1981.

بعد انتهاء حرب إيران مع العراق في عام 1988 لم يتم تفكيك الباسيج، وظلت ذراعاً لـ«الحرس الثوري» تقدم قوة عددية لمؤسسات البلاد، ووجودها كثيف في التجمعات المؤيدة للحكومة.

وعادة، تتألف شرطة الأخلاق من أفراد الباسيج، وتتلقى دعماً منها، وتصبح تلك القوة قبضة البلاد الحديدية عندما تنشب احتجاجات.

وللباسيج وجود في كل جامعة إيرانية لمراقبة ملبس الناس وسلوكهم، إذ يلتقي الفتيان والفتيات في التعليم الجامعي للمرة الأولى في بيئة تعليم مختلطة.

ويكون أفرادها عادة من الفئات الموالية للنظام الحاكم، ولهم صلات وثيقة بغلاة المحافظين في البلاد، ويمثلون أحد أوجه الحرب الثقافية الإيرانية التي تضع العناصر المتحفظة في مواجهة المواطنين الأكثر تحرراً.

محتجون في طهران (أ.ب)

* دورها في أحدث مظاهرات

ذكرت وسائل إعلام شبه رسمية أن 5 على الأقل من أفراد قوات الأمن قتلوا في مدن إيرانية مختلفة على مدى الأسبوع المنقضي، من بينهم 4 من الباسيج.

وقالت وسائل إعلام موالية للحكومة إن «عصابات ومثيرين للشغب» هم من استهدفوا قوات الأمن أثناء محاولتها إعادة النظام ومنع المحتجين من تدمير ممتلكات عامة. وقتل أحد أفراد الباسيج متأثراً بإصابته بطعنات، بينما قتل آخر بعيار ناري وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام.

ونشرت وكالة «فارس للأنباء»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، مقطع فيديو على «تليغرام» عن عمل الباسيج خلال فترة الاضطرابات الحالية. وأظهرت اللقطات المتطوعين وهم يخمدون حريقاً صغيراً في حاويات للقمامة لدى تطهيرهم للشوارع بعد الاحتجاجات.

وقال أفراد الباسيج، خلال مقابلة في هذا المقطع، إن «مثيري الشغب» أغلقوا طرقاً في العاصمة وعرّضوا سلامة الناس للخطر، ودمروا ممتلكات عامة، ونزعوا حجاب متدينات في الشارع.

وأضافوا أنهم احتشدوا وتجمعوا في وقت متأخر من المساء لحماية «شرف الناس وممتلكاتهم»، وأنهم لن يسمحوا «لبضعة جبناء» بالإخلال بأمن البلاد.

وقال أحدهم في المقطع: «سنصمد حتى النهاية» لحماية النظام، حسبما نقلت «رويترز».

الشرق الأوسط