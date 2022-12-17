اليسار الفرنسي يهاجم مجددا زيارة ماكرون إلى قطر: ذهب إلى هناك من أجل الغاز

باريس – انتقد اليسار الفرنسي مجددا الجمعة حضور الرئيس إيمانويل ماكرون في قطر دوري نصف النهائي ونهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم وإشادته بتنظيم الحدث الكروي، وذهب البعض حد اعتبار أن زيارة الرئيس لم تكن الغاية منها دعم المنتخب بقدر ما هي التعاقد على الغاز.

وقالت الرئيسة الجديدة لحزب الخضر مارين تونديلييه “يمكن القول إنه منظم جيدا لأنك لا ترى الوفيات التي نجمت عن بناء هذه الملاعب، ولا ترى اضطهادا للحقوق الإنسانية ولا ترى الأطنان العشرة من ثاني أكسيد الكربون التي تنبعث من هذه المنافسة”. وأضافت تونديلييه أن “إيمانويل ماكرون ليس فرنسيا مثل الآخرين. إذا كان يريد أن يستقل طائرة، كان عليه أن يذهب إلى مونتريال، حيث يُعقد مؤتمر الأطراف المعني بالتنوع البيولوجي. نحن نعيش في الانقراض السادس للأنواع”.

أما النائب عن اليسار الراديكالي فرنسوا روفان المتحمس لكرة القدم، فقد أخذ على الرئيس قوله إن “الرياضة ليست سياسية”، مقترحا بدلا من سفره تثبيت “شاشات عملاقة” في “قاعات أو حدائق” الإليزيه من أجل “احتفال شعبي جدا”.

وتابع آسفا أن ماكرون “لم يذهب إلى هناك من أجل كرة القدم، بل من أجل الغاز، يذهب إلى هناك من أجل المال، إنه يذهب إلى هناك من أجل مصالح فرنسا”، بينما تشكل قطر محور فضيحة فساد يجري التحقيق فيها في البرلمان الأوروبي. ودافع الرئيس الفرنسي الخميس عن قراره زيارة قطر لدعم المنتخب الفرنسي خلال المونديال، رغم الاتهامات التي تربط الدولة الخليجية بالفساد في البرلمان الأوروبي.

وزار ماكرون قطر مساء الأربعاء لمشاهدة مباراة فرنسا والمغرب في الدور نصف النهائي، قبل أن يتوجه إلى بروكسل للمشاركة في قمة للاتحاد الأوروبي. واعتقلت الشرطة البلجيكية، التي تحقق في اتهامات بأن قطر دفعت رشى لسياسيين أوروبيين، نائبة في البرلمان الأوروبي وثلاثة متعاونين معها واتهمتهم بالفساد. وتنفي قطر ارتكاب أي مخالفة.

وقال ماكرون لصحافيين سألوه عن الرحلة “أنا مرتاح تماما للأمر”، مضيفا “دعمت قبل أربعة أعوام المنتخب الفرنسي في روسيا، وأنا أدعمه في قطر”. ويعتزم ماكرون العودة إلى الدوحة الأحد لمشاهدة المباراة النهائية في كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين. وواجهت قطر انتقادات لاذعة على خلفية معاملتها للعمال الأجانب الذين شيّدوا معظم الملاعب الجديدة والبنى التحتية لوسائل النقل، في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم.

والآن تُطرح تساؤلات حول السياسة الدبلوماسية الدولية التي تنتهجها الإمارة الخليجية الصغيرة، بعد اتهامات بفساد مرتبطة بقطر في البرلمان الأوروبي وضبط الشرطة البلجيكية 1.5 مليون يورو نقدا وتوقيفها عددا من المسؤولين الأوروبيين. أما البرلمان الأوروبي، الذي اعتبرت رئيسته روبرتا ميتسولا القضية “هجوما” على الديمقراطية الأوروبية، فقد صوت الخميس على اقتراح من شأنه منع جماعات الضغط القطرية من دخول مقره.

والآن تُطرح تساؤلات حول السياسة الدبلوماسية الدولية التي تنتهجها الإمارة الخليجية الصغيرة، بعد اتهامات بفساد مرتبطة بقطر في البرلمان الأوروبي وضبط الشرطة البلجيكية 1.5 مليون يورو نقدا وتوقيفها عددا من المسؤولين الأوروبيين. أما البرلمان الأوروبي، الذي اعتبرت رئيسته روبرتا ميتسولا القضية “هجوما” على الديمقراطية الأوروبية، فقد صوت الخميس على اقتراح من شأنه منع جماعات الضغط القطرية من دخول مقره.

العرب