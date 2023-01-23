تركيا وأسواقها تتجهان نحو مفترق طرق في 2023

يراقب المستثمرون ما ستؤول إليه الأوضاع في تركيا هذا العام مع استمرار تبني الحكومة لسياسات اقتصادية غير تقليدية، فيما يقول محللون إن الانتخابات الرئاسية المرتقبة تمثل مفترق طرق بالنسبة إلى الأتراك المتضررين من أزمة تكاليف المعيشة الناجمة عن التضخم والتي بدأت تنحسر ببطء.

إسطنبول – قريبا سيقرر الأتراك الذين عانوا لسنوات من ارتفاع معدلات التضخم وانهيارات العملة ما إذا كانوا سيمضون قدما في رؤية الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن اقتصاد شديد الإدارة أو التخلي عنه من أجل العودة المؤلمة إلى العقيدة الليبرالية.

ومن المرجح أن تأتي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي ربما تكون الأكثر أهمية في تاريخ الجمهورية الممتد لقرن في منتصف مايو المقبل، وتحدد ما إذا كان أردوغان (68 عاما) سيدخل العقد الثالث في السلطة.

واعتبر مدراء صناديق استثمارية أنه حتى التلميح بفوز المعارضة قد يؤدي إلى صعود كبير في الأصول التركية نظرا إلى الوعود بالتراجع عن “بيئة العمل”.

لكن تحوله الجذري في الاقتصاد والأسواق المالية يعني أن مثل هذا التغيير من شأنه أن يجلب معه شكوكه الخاصة.

وقال بليز أنتين رئيس قسم الأبحاث السيادية في الأسواق الناشئة في شركة تي.سي.واي لإدارة الأصول في لوس أنجلس لرويترز إن “القتل السريع لارتفاع أسعار العملات الأجنبية يبدو من غير المرجح أن يتحقق” حتى لو خسر أردوغان.

وأوضح أنه على المدى المتوسط فقط يمكن أن تتحول الأسواق إلى اتجاه صعودي مستدام نظرا للحاجة إلى معالجة العملة ذات القيمة المبالغ فيها وإعادة تحديد أسعار الفائدة إلى “مستوى أعلى بكثير”.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن أردوغان قد يحتفظ بالرئاسة، بينما يفقد حزب العدالة والتنمية السيطرة على البرلمان. وقال أنتين إن هذه قد تكون النتيجة “الأسوأ”، مما يؤدي إلى عدم اليقين بشأن السياسة قصيرة الأجل وتقلبات السوق.

وأدى تصميم أردوغان، الذي يُوصف بأنه “عدو” لأسعار الفائدة، على خفض أسعار الفائدة إلى 9 في المئة من 19 في المئة إلى انهيار الليرة في أواخر عام 2021 وهبوطها بنسبة 30 في المئة أخرى العام الماضي، وهو الانخفاض السنوي العاشر على التوالي.

كما ارتفع التضخم إلى أعلى مستوى له في 24 عاما عند 85 في المئة في أكتوبر الماضي مع تضخم تكاليف الغذاء والوقود والإيجار.

ولتعويض توترات الناخبين، أطلقت الحكومة إنفاقا قياسيا على المساعدات الاجتماعية بقيمة 1.4 في المئة من الميزانية السنوية، بما في ذلك دعم الطاقة، ومضاعفة الحد الأدنى للأجور، والسماح لأكثر من مليوني تركي بالتقاعد على الفور.

وقال غاليب دالاي الزميل المساعد في تشاتام هاوس بلندن “أردوغان يعرض حزمة دعم تلو أخرى” مما سيضع “ضغطا كبيرا” على الخزانة العامة “ولكن إذا خسر الانتخابات فستكون هذه مشكلة لشخص آخر”.

ولا يزال لدى تركيا مستويات ديون أقل بكثير من معظم البلدان، لكن سنوات من استنفاد احتياطي العملات الأجنبية، وتآكل استقلالية البنك المركزي تركت بصماتها.

وتراجعت التصنيفات الائتمانية من وكالتي موديز وفيتش من الدرجة الاستثمارية في عام 2016 إلى “غير المرغوب فيه” على قدم المساواة مع بوليفيا والكاميرون. وقال بول غامبل من وكالة فيتش إن “السياسات لا تبدو مستدامة”.

ويقول المستثمرون إن نموذج السوق الحرة التركي بدأ في التحول نحو عام 2017 عندما تبنت نظامًا رئاسيًا تنفيذيًا يركز السلطة في يد أردوغان.

وفي عام 2019، شعرت السلطات بالقلق من المضاربات المزعزعة للاستقرار التي تسببت في ضغط أسواق الليرة الدولية.

وتظهر بيانات بنك إنجلترا المركزي أن متوسط التداول في مراكز مثل لندن يبلغ الآن أقل من 10 مليارات دولار يوميا، انخفاضا من 56 مليار دولار في 2018.

وخفض الأجانب حيازاتهم من السندات الحكومية التركية إلى أقل من واحد في المئة من 20 في المئة خلال عام 2017 ويملكون الآن 30 في المئة فقط من سوق الأسهم، مقارنة بنحو 65 في المئة قبل بضع سنوات.

في المقابل، فإن الأتراك الذين يبحثون عن وسيلة للتحوط من ارتفاع الأسعار سدوا الفجوة، مما ساعد على رفع مؤشر بورصة إسطنبول بنسبة 200 في المئة العام الماضي. وهم يمثلون الآن 70 في المئة من حيازات الأسهم، ارتفاعا من 35 في المئة خلال عام 2020.

وكثمال على ذلك، باع محمد هاشم عكانال وهو مزارع في جنوب شرق تركيا، أحد حقوله واستغل مدخراته لوضع 10 ملايين ليرة (533.6 ألف دولار) في الأسهم. وقال “اعتقدت أنه سيحمي من التضخم ويوفر عوائد أكثر من الدولار والذهب”.

وتعتبر خطة الودائع المصرفية التركية المحمية من انخفاض قيمة العملة، والتي تم تقديمها لوقف هبوط الليرة في عام 2021، مثالا على نهجها غير التقليدي والمكلف أحيانًا.

ومع ذلك، يبدو أنه نجح على المدى القصير، حيث أوقف ارتفاعا استمر لسنوات في تحويل الأتراك الليرة إلى دولارات.

وفي غضون ذلك، ساعد الحقن في خزائن الدولة من دول “صديقة” مثل قطر وروسيا، ومن انتعاش السياحة، على بقاء الليرة تتأرجح تقريبا بين 18 و18.8 مقابل الدولار منذ أغسطس الماضي، في الوقت الذي بدأت فيه تقييمات استطلاعات الرأي التي أجراها أردوغان في الانتعاش.

وكانت السلطات النقدية تعمل باستمرار أيضا، حيث أدخلت حوالي 100 لائحة إضافية لتعزيز استقرار العملة المحلية.

وقال مصرفي، لم تذكر رويترز هويته، إن “بعض المستثمرين الأجانب بدأوا في وضع رهانات قصيرة الأجل على الليرة في ضوء تضاعف صافي احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية منذ نوفمبر الماضي”.

ومع ذلك، أكد روبن بروكس كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي ومقره واشنطن، إن “الليرة، التي فقدت أكثر من 90 في المئة من قيمتها مقابل الدولار منذ 2008، لا تزال مُبالغا فيها بنسبة 15 في المئة بناء على الاختلالات الاقتصادية والتحفيز المالي”. وأضاف أن “تحفيز الائتمان يُبقي النمو أعلى مما تستطيع تركيا أن تحافظ عليه حقا”.

ولكن التوقعات بأن سياسات أردوغان ستؤدي إلى كارثة لم تتحقق، كما أشار سيرغي غونشاروف مدير صندوق الأسواق الناشئة في فونتوبيل. وفي الأسبوع قبل الماضي، لم تواجه تركيا مشكلة في اقتراض 2.75 مليار دولار من أسواق رأس المال الدولية.

وهذا يعقد خيار الناخبين الذين قد يواجهون انكماشا اقتصاديا أوليا مؤلما إذا كان فوز المعارضة سيعود إلى سياسات السوق الحرة. وقال غونشاروف إنه “توازن غير مستقر لكن من الصعب الخروج منه”.

العرب