تصعيد القتال من أجل إنهاء الحرب إستراتيجية بايدن الجديدة في أوكرانيا

وصلت الحرب في أوكرانيا إلى مرحلة جديدة، في حين تشهد الإستراتيجية الأمريكية تحولاً مهما. فالمخاوف من نشوب حرب نووية تتراجع، والمخاوف من حرب طويلة تستنزف الجميع تتزايد. لذلك تكثف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن دعمها لأوكرانيا، على أمل الوصول إلى حل دبلوماسي للأزمة فيما بعد، اعتماداً على إستراتيجية “التصعيد من أجل التهدئة” التي قد يكون من الصعب تنفيذها، بحسب المحلل الإستراتيجي الأمريكي هال براندز.

ويقول براندز، في تحليل نشرته وكالة بلومبرج للأنباء، إنه بعد مرور نحو عام على بدء الحرب، أصبح الغموض الذي يحيط بمسارها أشد من ذي قبل. ففي الأشهر الستة الأولى من الحرب كانت روسيا صاحبة زمام المبادرة: وكانت الأسئلة الرئيسية هي متى وأين وما هو شكل النجاح الذي ستحققه عند الهجوم. وخلال الشهور الخمسة التالية استردت أوكرانيا زمام المبادرة، وحاول المحللون التكهن بمكان واحتمالات الهجمات المضادة التالية.

الآن أصبح من الصعب التنبؤ بما يمكن أن يحدث، ولا بمن صاحب التقدم. ربما يستعد كلا الجانبين لهجمات جديدة. وكلا الجانبين يتعامل مع مزيد من خسائر أرض المعركة مع الحصول على قدرات جديدة قد تجعل من الصعب تمييز نقاط القوة النسبية لكل طرف.

وربما يعتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الوقت هو أفضل حليف له، وأنه إذا واصل تدمير البنية التحتية الأوكرانية، مع الاحتفاظ بما كسبه من أرض المعركة على الأقل، فقد يتمكن من إيجاد حالة حرب ممتدة يكون تفوق القوة البشرية لروسيا حاسماً فيها.

في المقابل تعتبر أوكرانيا الوقت عدواً لها . ويجب أن تستغل ضعف القوات الروسية وقلة تسليحها حالياً قبل وصول قوات روسية جديدة يجري حشدها إلى أرض المعركة، وقبل زيادة وتيرة الإنتاج العسكري الروسي، وأخيراً قبل أن يتراجع دعم الحلفاء الغربيين لكييف.

وتبدو إدارة بايدن متفائلة بحذر تجاه الاحتمالات بالنسبة لأوكرانيا. فالمكاسب السهلة على حساب الجيش الروسي المنهك ربما تكون قد تحققت. ولكن عندما تصبح روسيا تدافع عن جبهات أقصر بقوات أكبر، سيكون استخلاص كل بوصة من الأراضي الأوكرانية من يد القوات الروسية أصعب حتى إذا ما تمكن الجيش الأوكراني الملتزم والمبدع من تحقيق أكثر مما حققه حتى الآن.

لذلك تقوم الإدارة الأمريكية بتحديث إستراتيجيتها للحرب الأوكرانية، بثلاث طرق.

إدارة بادين تراهن على الوصول إلى نقطة يصبح فيها الروس مستعدين للتفاوض وليس للتصعيد، في حين يكون الأوكرانيون في موقف أقوى، لكنهم مستعدون للقبول بما هو متاح.

أولاً: تقوم بتحديد الأهداف الأمريكية في الحرب بشكل أفضل. ففي كانون الأول/ديسمبر الماضي أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة أوكرانيا في تحرير الأراضي التي فقدتها منذ شباط/فبراير 2022، وليس بالضرورة كل شبر من أراضيها المحتلة منذ 2014، كما أعلن أن هدف واشنطن هو بقاء أوكرانيا كدولة قادرة على الدفاع عن نفسها عسكرياً ومستقلة سياسياً ومزدهرة اقتصادياً. وهذا لا يتضمن بالضرورة استعادة المناطق التي تصعب استعادتها، مثل شرق دونباس، أو شبه جزيرة القرم.

ثانياً، تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بإرسال أسلحة أكثر تطوراً إلى أوكرانيا، مثل عربات القتال المدرعة وأنظمة صواريخ الدفاع الجوي باتريوت والدبابات التي تستطيع اختراق الدفاعات الروسية متعددة الطبقات. كما تحركت الولايات المتحدة نحو تقديم ذخائر أبعد مدى يمكنها الوصول إلى المناطق الخلفية للقوات الروسية. ومن المحتمل أن تتضمن هذه الذخيرة القنابل صغيرة القطر التي يمكن إطلاقها من الأرض ويصل مداها إلى حوالي ضعف مدى راجمات الصواريخ هيمارس التي تستخدمها القوات الأوكرانية حاليا لإلحاق خسائر مدمرة بالقوات الروسية.

وأخيراً، رغم أن بايدن قد لا يأمل في تحرير شبه جزيرة القرم بالقوة، فإنه أصبح أكثر تأييداً لشن هجمات على الأهداف الروسية فيها.

لكن هل يمكن أن يؤدي قصف شبه جزيرة القرم، التي تعتبر محورية في حديث الرئيس بوتين عن إعادة إحياء روسيا العظمى تحت حكمه، إلى تصعيد الحرب في أوكرانيا؟

يقول براندز، وهو أستاذ كرسي هنري كيسنجر المميز للشؤون العالمية في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز، ربما يحدث هذا. لكنه تراجع أكثر من مرة عن التصعيد الذي هدد به عدة مرات للدرجة التي تجعل تهديداته بلا مصداقية. لذلك فإن التلويح بإمكانية استعادة شبه جزيرة القرم المهمة جداً بالنسبة له بالقوة قد يكون أفضل طريقة لإجباره على التفاوض بجدية لإنهاء الحرب.

ورغم أن هذه التحولات في السياسة الأمريكية تبدو متعارضة مع بعضها البعض، فإن هناك منطقاً موحداً وراءها. فالولايات المتحدة لا تريد حرباً بلا نهاية لأنها تحول أوكرانيا إلى أرض خراب، وتمثل عبئاً على الغرب اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً.

لذلك تسعى إدارة بايدن إلى مساعدة أوكرانيا في تشديد الضغط على القوات الروسية، وربما ترسل لها مزيداً من المساعدات كوسيلة لفتح الطريق أمام التفاوض بعد انتهاء الجولة القادمة من القتال بين الروس والأوكرانيين.

أخيراً، يقول براندز إنه لا يوجد في هذه الإستراتيجية شيء بسيط، كما اتضح من خلال الخلافات بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية بشأن من سيعطي أوكرانيا أي نوع من الدبابات. ونجحت الولايات المتحدة في إدارة هذه المشكلة ببراعة في النهاية، وتعهدت بإرسال 31 دبابة متطورة من طراز إبرامز، بعد شهور من الآن، كطريقة لفتح الباب أمام إرسال مئات الدبابات الأوروبية المتطورة إلى أوكرانيا، خلال الأسابيع المقبلة. لكن هذا ليس هو التحدي الوحيد.

فإدارة بادين تراهن على الوصول إلى نقطة رائعة يصبح فيها الروس مستعدين للتفاوض وليس للتصعيد، في حين يكون الأوكرانيون في موقف أقوى، لكنهم مستعدون للقبول بما هو متاح، وليس بما يرغبونه أو يستحقونه.

(د ب أ)