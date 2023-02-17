محادثات واشنطن وطهران نجاح لدبلوماسية الرهائن أم المسيرات؟

لكن تظل سياسة استخدام العصا أو التلويح بها هي العنصر الفعال لتعديل وتقويم سياسة إيران، فمنذ أيام أصدرت وكالة استخبارات الدفاع الأميركية تقريراً يقدم مقارنات مرئية للطائرات من دون طيار التي نشرتها روسيا في أوكرانيا مع طائرات من دون طيار إيرانية الصنع، كما قدمت حكومة المملكة المتحدة أدلة إلى الأمم المتحدة في شأن نقل الأسلحة الإيرانية إلى اليمن في انتهاك لقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (2231) و (2140).

وفى منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي صادرت القوات البحرية الفرنسية مخبأ يضم نحو 3 آلاف بندقية هجومية وأكثر من نصف مليون طلقة، إضافة إلى 23 صاروخاً موجهاً مضاداً للدبابات، وكان متجهاً إلى الحوثيين في اليمن.

هذه الخطوات توضح أن إدارة بايدن تنسق مع حلفائها للمساعدة في بناء قضية في الأمم المتحدة لفضح انتشار الأسلحة الإيرانية، وخلال الفترة ذاتها أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة تستهدف صناعة النفط والبتروكيماويات في إيران.

وعلى الصعيد العسكري أجرت الولايات المتحدة وإسرائيل الشهر الماضي أكبر مناورة عسكرية مشتركة شاركت فيها أكثر من 140 طائرة و12 سفينة بحرية، وقالت وزارة الدفاع الأميركية خلال التدريبات إنها عززت قدرة الولايات المتحدة على الاستجابة للطوارئ، وتؤكد التزام واشنطن بمنطقة الشرق الأوسط، واعتبرت المناورة رسالة موجهة إلى إيران.

من المؤكد أن التهديد الذي تشكله الأسلحة بعيدة المدى المصنوعة في إيران لا يقتصر على الشرق الأوسط، فمنذ غزو أوكرانيا زودت إيران روسيا بمئات الطائرات الهجومية من دون طيار، وهو ما دفع واشنطن إلى التباحث مع إيران مرة أخرى، إذ نقلت طهران تهديدها إلى الأراضي الأوروبية، لكن بالنسبة إلى أمن الشرق الأوسط، فما يهم الآن هو أن تتخذ واشنطن خطوات جادة لاحتواء السوك الإيراني وإلا ستزداد عدوانية سياستها بفعل التنازلات الأميركية.