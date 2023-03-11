سوق النفط تبدلت وآفاقها غامضة بعد عام على غزو أوكرانيا

هيوستن (الولايات المتحدة) – أحدث عام من الحرب في أوكرانيا ومن العقوبات على روسيا انقلابا كبيرا في سوق النفط يتوقع أن يكون طويل الأمد وسط آفاق غير مؤكدة، مع ترقب ارتفاع متوسط الأسعار مستقبلا.

وأوضح جيم بوركهارد مسؤول الأبحاث حول النفط في شركة إس إند بي غلوبال كوموديتي إينسايتس أن “عمل السوق بات مختلفا بصورة جذرية على أصعدة كثيرة عما كان عليه قبل غزو أوكرانيا”.

فقد أوقفت أوروبا القسم الأكبر من الإمدادات الروسية التي أعيد توجيهها إلى آسيا، واستعاضت عنها بالنفط الخام القادم بصورة رئيسية من الشرق الأوسط والولايات المتحدة.

وتشتري دول آسيا ولاسيما الصين والهند النفط بثمن مخفّض من روسيا المضطرة إلى تصريفه، فيما تدفع الدول التي اختارت مصادر إمداد أخرى ثمنا أعلى للنفط.

نقطة الارتكاز ستكون ما بين 70 و80 دولارا للبرميل، وهو سعر أعلى مما سجّل في السنوات الثلاثين الماضية

وقال جيم بوركهارد “كانت لدينا سوق عالمية حقيقية شديدة التنافسية، لم تعد قائمة اليوم” مضيفا “باتت مشرذمة الآن”.

وتابع “بين روسيا وفنزويلا وإيران، بات نحو 20 في المئة من النفط العالمي مقطوعا عن الكثير من الأسواق وخصوصا الولايات المتحدة وأوروبا.. وسعر النفط يتوقف الآن على مصدره وليس على نوعيته”.

وأوضح توربيورن تورنكويست رئيس مجموعة غانفور غروب التجارية خلال مؤتمر الطاقة “سيراويبك” في هيوستن بولاية تكساس الأميركية أن النفط بات ينقل لمسافة أطول حتى يصل إلى المستوردين وبالتالي “ازدادت تعرفة الشحن البحري وتبقى مرتفعة”.

ورأى خوسيه فرنانديز مساعد وزير الخارجية الأميركي المكلف الطاقة أن “السوق تحولت ولن تعود إلى الخلف في المستقبل المنظور”.

وقال إريك فيرنيس رئيس قسم الاقتصاد في شركة “إيكوينور” النرويجية العامة للنفط “باتت هناك ريبة جوهرية في أوروبا حيال الطاقة الروسية، من المتوقع أن تستمر لفترة طويلة”.

وأفاد المدير التنفيذي لـ”شركة نفط الكويت” بدر العطار خلال مؤتمر الطاقة “سيراويبك” أن الشركة العامة وجدت أسواقا جديدة لإنتاجها من الكيروسين في أوروبا.

ومع البلبلة الناجمة عن النزاع في أوكرانيا، عززت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) موقعها المحوري بين المنتجين. وقال تورنكويست “أوروبا تشتري الآن الديزل من الشرق الأوسط والهند والصين”. وقال بوركهارد “تبقى أوبك مهمة جدا، خصوصا وأن لديها قدرات على إنتاج فائض، وبصورة رئيسية في السعودية والإمارات العربية المتحدة”.

في المقابل، لفت بوركهارد إلى أن تحالف أوبك+ الذي تشكل في 2016 بين دول أوبك بزعامة السعودية وعشر دول منتجة من خارج الكارتيل بزعامة روسيا والذي أصبح قبل الحرب محورا أساسيا في السوق، “لم يعد ما كان عليه” قبل عام. وأوضح أن روسيا “لم يعد بإمكانها أن تبقى بالنسبة إلى السعودية الشريك الذي كانت تمثله قبل الحرب”.

كذلك تعزز نفوذ طرف كبير في السوق النفطية هو الولايات المتحدة. وحطمت الولايات المتحدة، المنتج الأول في العالم، الأسبوع الماضي رقمها القياسي لتصدير النفط خلال أسبوع بتسجيل 5.6 مليون برميل في اليوم، أي حوالى ضعف متوسطها الأسبوعي في 2021. وبالرغم من ذلك، يبقى الإنتاج الأميركي أدنى بفارق كبير من مستواه ما قبل وباء كوفيد – 19.

ورأى إريك فيرنيس أن “الكميات تواصل الارتفاع، لكن كان من الممكن أن تزداد أكثر”. وبرر هذا التباين بعزم صناعة النفط الصخري الأميركية على تصحيح ماليتها ومعالجة النقص في المعدات والموظفين.

وسعيا لدعم الأسعار، قررت أوبك مطلع أكتوبر خفض إنتاجها بمقدار مليوني برميل في اليوم. وأدى ذلك بحسب فيرنيس إلى “توتر” في السوق مشيرا إلى أن “القدرات على إنتاج فائض سواء للنفط أو الغاز ضعيفة جدا”. وقال “لا ندري لكَمْ من الوقت ستواصل روسيا إنتاج 11 أو 12 مليون برميل في اليوم”.

ومع انسحاب كل المجموعات النفطية الأجنبية من البلد تساءل الخبير الاقتصادي “هل ستكون روسيا قادرة على إيجاد بديل لهذه الكفاءات؟”. ويضاف إلى هذه الصعوبات نقص الاستثمار المزمن في النفط والذي يتزايد بفعل الانتقال في مجال الطاقة ويهدد بتقليص العرض.

وحذر بوركهارد من أنه في هذه السوق ما بعد غزو أوكرانيا التي تعاني من الشرذمة والتوتر “سنشهد أيضا دورات” مع تقلبات كبرى في الأسعار ارتفاعا وانخفاضا “لكن نقطة الارتكاز ستكون ما بين 70 و80 دولارا للبرميل، وهو سعر أعلى مما سجّل في السنوات العشرين أو الثلاثين الماضية”.

العرب