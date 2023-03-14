الجفاف… «كابوس» يهدد العراق وسوريا

يهدّد العراق وسوريا، بعد سنوات الخوف الطويلة الناجمة عن الحروب والصراعات السياسية وأعمال العنف والإرهاب، «كابوس جديد» ومخاوف، عنوانها الجفاف والتصحر والتأثر الشديد بالتحولات المناخية التي تضرب كثيراً من الدول. وتعمَّقت خلال فصل الشتاء الحالي مخاوف سكان البلدين، بالنظر للتحولات الكارثية وغير المسبوقة التي طرأت على مناسيب نهري دجلة والفرات في ذروة فصل الشتاء؛ حيث لاحظ معظم سكان المدن الواقعة على النهرين (أغلب المدن العراقية تقع على ضفافهما، ومناطق شمال شرقي سوريا) أنَّ مناسيب النهرين انخفضت بشكل كبير، وهو أمر لم يسبق أن شاهدوه في موسم الأمطار.

قبل سنوات قليلة، كان الحديث عن احتمال جفاف نهر الفرات وتحول نهر دجلة إلى مجرد ساقية صغيرة في غضون عقدين ضرباً من الخيال في نظر معظم العراقيين؛ لكن اليوم باتت كل الاحتمالات قائمة، خصوصاً أنَّ بلاد الرافدين تعد الأكثر تأثراً بالتغير المناخي. وقد أكدت وزارة الموارد المائية ذلك قبل أيام، في حال «استمرت السياسات التركية بمنع حصة العراق، واستمر تراجع هطول الأمطار».

في شمال شرقي سوريا، الذي يعد «السلة الغذائية»، يلقي الجفاف بظلاله هذا العام للسنة الثالثة على التوالي، مع انحسار المساحات الخضراء الصالحة للزراعة جراء انعدام سقوط الأمطار الكافية منذ أكثر من شهر. ويقول خبراء ومزارعون إنَّ «أجفّ» شتاء منذ بضعة عقود تشهده هذه المناطق.

الشرق الاوسط