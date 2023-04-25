إطلاق العنان لإمكانيات العراق: رؤية لمستقبل مزدهر وشامل2030

الباحثة شذى خليل*

يحتاج العراق إلى رؤية جديدة لأنه واجه العديد من التحديات والنكسات في العقود الأخيرة التي أعاقت تطوره وتقدمه. وتشمل بعض هذه التحديات عدم الاستقرار السياسي، والصراعات الداخلية، ونقص الاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري.

توفر الرؤية الجديدة خارطة طريق للبلد للتغلب على هذه التحديات والمضي قدمًا نحو مستقبل أكثر إشراقًا، ومن خلال تحديد أهداف وغايات واضحة، يمكن للرؤية أن تساعد في تركيز جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين نحو تحقيق الأهداف المشتركة. كما يمكن أن يساعد ذلك في تحسين التنسيق والتعاون بين مختلف أصحاب المصلحة، مما يؤدي إلى استخدام أكثر فعالية وكفاءة للموارد.

تساعد الرؤية الجديدة العراق على الاستفادة من إمكاناته الهائلة للنمو الاقتصادي والتنمية. حيث ينعم العراق بموارد طبيعية وفيرة، بما في ذلك النفط والغاز والأراضي الزراعية الخصبة. كما أن لديه سكانًا شبابًا وديناميكيين يمكن أن يكونوا قوة دافعة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي. من خلال تحديد أهداف طموحة وقابلة للتحقيق.

يمكن لرؤية العراق 2030 ، أن تساعد في إطلاق العنان لهذه الإمكانات وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنمية، وهي مبنية على خمس ركائز، لكل منها أهداف محددة. الركيزة الأولى هي البناء البشري، الذي يهدف إلى التخفيف من حدة الفقر، وتوفير فرص عمل لائقة لجميع العاطلين عن العمل، وإنشاء نظام تعليمي شامل وعالي الجودة، وتعزيز نظام رعاية صحية فعال وشامل، وتوفير السكن الملائم مع إزالة الأحياء الفقيرة مما يعني تحسين مستويات المعيشة.

الركيزة الثانية هي الحوكمة الرشيدة، والتي تركز على دعم سيادة القانون ، وتوفير الوصول إلى العدالة ، وتعزيز الحكم الرشيد ، وتحسين اللا مركزية الإدارية والمشاركة العامة في صنع القرار ، وتعزيز النزاهة والشفافية ، ومكافحة الفساد ، وإصلاح إدارة المالية العامة من أجل تحقيق الاستدامة المالية.

الركيزة الثالثة هي الاقتصاد المتنوع ، الذي يسعى إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع ومستدام ، وزيادة كفاءة القطاع النفطي ، وتقوية القطاع الخاص ، وزيادة مساهمته في التنمية ، وتطوير القطاع الزراعي ، وتحقيق الأمن الغذائي ، والارتقاء بالبنية التحتية ، وتعزيز قطاع مالي نشط وجيد الإدارة.

الركيزة الرابعة مجتمع آمن ، يهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والحوار والسلام ، وضمان تقدم الأسرة والمرأة والفئات الضعيفة ، وتعزيز قيم المواطنة ، والحد من عدم المساواة ، ونشر روح الإنجاز ، والمبادرة، والعمل التطوعي وتقديم حلول مستدامة للنزوح والهجرة الداخلية والخارجية.

الركيزة الخامسة والأخيرة هي البيئة المستدامة، والتي تركز على الحد من التلوث البيئي والانبعاثات الدفيئة ، وتعزيز الاستخدام الفعال لموارد المياه ، وتعزيز الحفاظ على البيئة ، وتطوير أنماط الاستهلاك والإنتاج لتحقيق الاستدامة البيئية ، وحماية التنوع البيولوجي مع إحياء أهوار بلاد ما بين النهرين. .

رؤية العراق لعام 2030 هي خطة طموحة وشاملة تغطي مجموعة واسعة من القضايا ذات الأهمية الحاسمة لتنمية البلاد. الركائز والأهداف الموضحة في الخطة مصممة جيدًا ولديها القدرة على إحداث تغيير إيجابي كبير إذا تم تنفيذها بشكل فعال، ومن خلال الاستثمار في هذه الركائز، يمكن للعراق أن يخلق مستقبلاً أكثر إشراقًا وازدهارًا لشعبه.

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

مركز الروابط للبجوث والدراسات الاستراتيجية