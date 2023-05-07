هل واشنطن على استعداد للتفاوض على تعايش سلمي مع الصين؟

يرى الباحث ومسؤول المخابرات الأمريكية السابق بول هير أن المسار السلبي الأخير في العلاقات الأمريكية- الصينية يسلط الضوء على سؤال مهم للغاية وهو: هل لا يزال من الممكن تحقيق تعايش سلمي بين الدولتين؟ أم أنه مُقدّر للولايات المتحدة والصين أن تشهدا علاقات عدائية متبادلة؟ وما الهدف الذي لا يزال من الممكن السعي لتحقيقه من خلال إحياء دبلوماسية جوهرية بين بكين وواشنطن؟

ويوضح هير الزميل البارز غير المقيم بمجلس شيكاغو للشؤون العالمية ومسؤول المخابرات الأمريكية السابق لمنطقة شرق آسيا في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية أن المزاعم المتكررة بأن “حربا باردة” جديدة بدأت في الظهور تعيد إلى الأذهان بوضوح سابقة أمريكية -سوفيتية. وعلى الرغم من أن هناك كثيرا من الاختلافات بين ذلك المثال الذي عفا عليه الزمن والعلاقات الأمريكية – الصينية الحالية، هناك مع ذلك دروس يتعين الاستفادة منها من هذه المقارنة.

والعديد من مثل هذه الدروس يمكن استخلاصه من كتاب السيرة الذاتية الجديدة الذي نشره فرانك كوستيجليولا، أستاذ التاريخ بجامعة كونيتيكت الأمريكية، عن جورج كينان، رائد سياسة الاحتواء الأمريكية للاتحاد السوفيتي. ومن الموضوعات الرئيسية في الكتاب فشل كينان خلال النصف الأخير من حياته في إقناع خلفائه من صناع السياسات في واشنطن بأن الاحتواء ليس هدفه أن يكون إستراتيحية عسكرية، وإنما المقصود منه أن يكون شرطا أساسيا للتفاوض على شروط تحقيق تعايش سلمي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.

ووفقا لكوستيجليولا، سعى كينان منذ بداية الحرب الباردة إلى وضع نهاية لها من خلال “اتباع دبلوماسية جادة” تهدف إلى التوصل إلى “تسوية مشرفة تحد من التوتر” بين موسكو وواشنطن، وبذلك يتم الحيلولة دون حدوث أي صراع مسلح. وتمثل مقترح كينان الرئيسي في فك الارتباط العسكري في أوروبا من جانب الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي على السواء، والذي يرى أنه من شأنه أن ينزع فتيل مظاهر التنافس الأمريكي- السوفيتي الحتمي أو يتجنبها تماما.

وكان كينان يركز على ما يرى أنه تقييد للقوة الأمريكية وما يتطلبه من نوع من التوافق مع السوفييت حتى يمكن للولايات المتحدة تكريس اهتمام وموارد كافية للتعامل مع التحديات الأمريكية الداخلية. وباختصار كان كينان يدعو إلى مزيج من “الصبر، والتضحية، وضبط النفس”.

وإذا كان كينان قد فشل في جهوده لإقناع واشنطن وموسكو بالتغلب على الديناميكية التفاعلية بينهما والتوصل إلى أسلوب عمل دبلوماسي، ربما كان من شأنه أن يخفف أو ينهي الحرب الباردة، يتمثل السؤال الآن فيما إذا كانت الفرصة لا تزال سانحة بالنسبة لواشنطن وبكين للتفاوض على أسلوب عمل مماثل قبل أن يؤدي الجانب التنافسي لعلاقاتهما بلا هوادة إلى حرب باردة أخرى، أو إلى ما هو أسوأ.

(د ب أ)