قطر والصين تقيمان شراكة طويله الأمد في مجال الطاقة لتأمين توريد الغاز

الباحثة شذى خليل*

حافظت قطر والصين على علاقات ثنائية إيجابية منذ عدة سنوات ، لا سيما في مجالي التجارة والطاقة، فدولة قطر هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم ، وكانت الصين مستهلكًا مهمًا للغاز الطبيعي المسال بسبب الطلب المتزايد على الطاقة. وقد ساهمت هذه العوامل في تطوير العلاقات التجارية بين البلدين.

تاريخياً ، وقعت قطر والصين العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة بالتجارة والاستثمار والتعاون في مجال الطاقة ومشاريع البنية التحتية. ركزت هذه الاتفاقيات على مجالات مثل النفط والغاز والنقل والتمويل والتكنولوجيا.

وقعت شركة البترول الوطنية الصينية مع شركة قطر إنيرجي بتاريخ 20/06/2023 اتفاقية شراء غاز طبيعي مسال لمدة 27 عامًا بقيمة 4 ملايين طن سنويًا، وذكرت مصادر رسمية إن الإمدادات ستبدأ في عام 2026 ، وستحصل شركة البترول الوطنية الصينية على حصة قدرها 5٪ في قطار إنتاج بمشروع توسعة حقل الشمال الشرقي في قطر.

وستحصل شركة البترول الصينية على حصة في التوسعة الشرقية لمشروع الغاز الطبيعي المسال في الحقل الشمالي. تمثل الحصة المكتسبة حوالي خمسة بالمائة من سعة الوحدة الواحدة ، والتي تبلغ ثمانية ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا. أما بالنسبة لسعي آسيا إلى اتفاقيات إمداد طويلة الأجل ، فإنها تمتلك حاليًا الجزء الأكبر من الغاز المتوقع من مشروع التوسع الضخم في قطر.

تمثل هذه الصفقة الأخيرة الاتفاقية الثالثة لشركة قطر للطاقة لتوريد الغاز الطبيعي المسال من مشروع التوسعة إلى مشترٍ آسيوي. قبل سبعة أشهر فقط ، توصلت شركة سينوبك الصينية إلى اتفاقية مماثلة مدتها 27 عامًا مع شركة قطر للطاقة ، والتي اعتُبرت أطول اتفاقية لتوريد الغاز في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال.

قطر هي المصدر الرئيس للغاز الطبيعي المسال في العالم ، واشتدت المنافسة على الغاز الطبيعي المسال بسبب عوامل مثل الصراع في أوكرانيا ، حيث تسعى أوروبا إلى استبدال جزء كبير من وارداتها من الغاز الروسي، وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن الشركة الصينية كانت على وشك الانتهاء من صفقة لشراء الغاز الطبيعي المسال من شركة قطر للطاقة كجزء من مشروع توسعة حقل الشمال ، الذي يمتد لما يقرب من 30 عامًا.

في ظل العلاقات المتوترة بين الصين والولايات المتحدة وأستراليا ، يُنظر إلى قطر بشكل متزايد على أنها وجهة استثمارية أكثر أمانًا لشركات الطاقة الوطنية الصينية. إذ أعربت قطر عن عزمها بيع ما يصل إلى خمسة بالمائة من حصتها في وحدات الغاز المرتبطة بتوسعة حقل الشمال إلى “شركاء من ذوي القيمة المضافة” كما تجري الشركة محادثات مع دول مختلفة لتأمين اتفاقيات توريد الغاز.

تعد قطر للطاقة هي المالك الأكبر لمحطة ساوث هوك للغاز الطبيعي المسال في ويلز ، وهي مصدر مهم لتوريد الغاز في المملكة المتحدة، وحصلت الشركة أيضًا على حقوق التخزين وإعادة التسليم في محطة الغاز الطبيعي المسال في المملكة المتحدة في كنت لمدة 25 عامًا بدءًا من عام 2025. وقد أبدت الدول الأوروبية اهتمامًا بقطر في سعيها لتنويع إمدادات الغاز بعيدًا عن روسيا.

وحسب مصادر رسمية لدولة قطر، فإن الأخيرة على وشك توقيع صفقات إضافية مع مشترين من فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة، وكانت قطر ترسل كميات أقل من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا هذا العام، بعد أن أنهت التزامها بتجنب تحويل مسار الشحنات المسموح لها تعاقديا بإرسالها إلى أماكن أخرى. وتم التعهد بمساعدة القارة التي تعاني من ضائقة الغاز في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

مركز الروابط للبخوث والدراسات الاستراتيجية