ما يقوله التاريخ عن روسيا بعد هزائمها

ذاقت روسيا مرارة الهزيمة العسكرية في أكثر من حرب. يسجّل التاريخ عددا غير قليل من هزائم الروس. أبرزها في حرب القرم (1854 – 1856)، والحرب الروسية – اليابانية (1904 – 1905)، والحرب العالمية الأولى (1914 – 1918). واليوم، يحاول الغرب، بقيادة الولايات المتحدة، إلحاق هزيمة بروسيا في حرب أوكرانيا التي أشعلها الرئيس فلاديمير بوتين في 24 فبراير/ شباط 2022.

بانتظار نتيجة هذه الحرب، يبقى السؤال مطروحاً بشأن مصير روسيا بعدها. كيف ستخرُج منها في حال الهزيمة أو في حال عدم قدرتها على تحقيق انتصار ساحق، وسط تخبّطها ما بين ثغراتٍ ظهرت في أداء جيشها، وتمرّد قائد مجموعة “فاغنر”، يفغيني بريغوجين، أخيراً على القيادة العسكرية الروسية؟ ألن يمثّل عجزها عن فرض إرادتها وكل شروطها على الأوكرانيين بواسطة القوة العسكرية فشلاً ذا انعكاساتٍ جيوسياسية داخل روسيا وعلى علاقتها مع الخارج؟ لا بد لهذا السؤال أن يؤرّق روسيا ما دامت حربها ضد أوكرانيا لم تُحْسَم لمصلحتها بعد. وهي التي عانت، عبر تاريخها، من عواقب الهزائم. فماذا يقول التاريخ عن هذه الهزائم؟ هل تدفعها تجاربها المأساوية إلى الخوف من مصيرٍ متهالك؟ من التراجع والضعف؟ من تآكل القوة والمكانة الدولية؟ من خطر اندلاع حربٍ أهلية؟ والتفكّك؟ أم أن بعض الدروس المستخلصة تعلّمها الحفاظ على الثقة بقدرتها على إعادة النهوض والبقاء قوة لا يستهان بها ولا يمكن تجاهلها على الساحة الدولية؟

بمعنى آخر، ماذا حلّ بروسيا بعد خسارتها في ثلاث حروب: حرب القرم والحرب الروسية -اليابانية والحرب العالمية الأولى؟ ما هي انعكاسات الانتكاسات العسكرية على وضعها الداخلي، وعلى مكانتها الدولية وعلى سياستها الخارجية؟ وهل يمكن للتاريخ أن يعيد نفسه في ضوء حرب أوكرانيا وما بعدها؟

آثار الهزيمة في حرب القرم

يُقاس وقْع الهزيمة في حرب القرم التي أطلقها القيصر نقولا الأول، سنة 1854، ضد السلطنة العثمانية، ليس فقط بعجز الإمبراطورية الروسية عن تحقيق أهدافها التوسّعية في أراضي السلطنة، بل أيضاً بفقدانها أراضي كانت استحوذت عليها في فترات سابقة وأوراقا رابحة عدة كانت تمتلكها على المستوى الاستراتيجي.

انتهجت روسيا، في القرن التاسع عشر، سياسة تهدف إلى التوسّع في آسيا وتسهيل وصول أساطيلها الحربية والتجارية إلى البحر الأبيض المتوسط مروراً بالبحر الأسود ومضائق البوسفور والدردنيل. كانت تتطلّع إلى السيطرة على أراضي السلطنة العثمانية. لهذه الغاية، حاولت عقد صفقةٍ مع بريطانيا لتقاسم “التركة” المفترضة لـ”رجل أوروبا المريض”. رفضت لندن “التآمر” مع موسكو، لأن بسط نفوذ الأخيرة في المضائق والبحر المتوسط يهدّد مصالحها، خصوصاً طريق الحرير نحو الهند. لكن القيصر نيقولا الأول لم يتراجع. قاد “سياسة هجومية” ضد تركيا. وأجّج الصراع معها عندما طالبها سنة 1852 بأن تضطلع روسيا بحماية الأماكن المقدسة الأرثوذكسية في فلسطين. ثم عندما وجّه “إنذاراً” إليها، مطالباً بحماية روسية للأرثوذكس في البلقان. رفضت تركيا الابتزاز، فاجتاحت روسيا المحافظات الرومانية، ودمّرت الأسطول العثماني في البحر الأسود.

ردّاً على التقدّم الروسي في القرن التاسع عشر، شكّلت بريطانيا وفرنسا تحالفاً عسكرياً مسانداً للعثمانيين

وردّاً على التقدّم الروسي، شكّلت بريطانيا وفرنسا تحالفاً عسكرياً مسانداً للعثمانيين. بعد إنزال عسكري في منطقة دبروجة، جنوب شرقي رومانيا، أُجْبِر الروس على الانسحاب. ثم بدأ حصار سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم من سبتمبر/ أيلول 1854، حتى سبتمبر 1855. إلى أن شن الفرنسيون هجوماً ناجحاً في مالاكوف، أدّى، في نهاية المطاف، إلى إلحاق هزيمةٍ عسكريةٍ بروسيا. خلال الحرب، توفي القيصر نيقولا الأول، في الثاني من مارس/ آذار 1855، فخلفه ألكساندر الثاني الذي وافق على شروط السلام في إطار مؤتمر باريس، في 25 يناير/ كانون الثاني 1856. هذه خلاصة ما ترويه كتب تاريخ العلاقات الدولية عن مجريات تلك الحرب التي أدّت إلى نتائج وتداعيات متعدّدة الأبعاد.

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لوحة بانورامية رسمها فرانس روباد اثناء حصار سيفاستوبول

(لوحة بانورامية رسمها فرانس روباد في أثناء حصار سيفاستوبول في روسيا)

وخسرت روسيا كل رهاناتها بشأن أقاليم البلقان والشرق الأوسط والبحار الدافئة. في البرّ، اضطرت للانسحاب من الأراضي التركية التي احتلتها. ومُنِحَت كل من مولدافيا وفالاشيا حكماً ذاتياً، واضطرّت روسيا للتخلي عن جنوب بيسارابيا لصالح مولدافيا، بإصرار من النمسا. وفُرِض عليها أيضاً مبدأ تحييد البحر الأسود وحظر استخدامه لأغراض عسكرية، فحُرِمَت روسيا من نشر أسطول عسكري وقواعد فيه. هكذا، وضعت حرب القرم حدّاً لسياسة روسيا الهادفة إلى الهيمنة على المضائق وفتحها أمام أساطيلها. وبعدها، حافظ البريطانيون على توازن قوى ملائم لهم في منطقة البحر المتوسط.

يذكر المؤرّخ البريطاني، أورلاندو فيجيز (Orlando Figes)، في كتابه عن حرب القرم، أن البريطانيين حاولوا فرض تنازلاتٍ إضافيةٍ على روسيا لحرمانها من نفوذها في القوقاز وآسيا الوسطى. لكن روسيا لم تخسر هناك سوى منطقة قارص في شمال شرق تركيا. كذلك، يروي فيجيز أن فكرة استقلال بولندا عن روسيا طُرِحَت في الأوساط الفرنسية، لكن العامل الذي حال دون توسيع دائرة الخسائر الجغرافية الروسية آنذاك يتمثّل في أن فرنسا كانت تريد كسب دعم روسيا لها في سياستها تجاه المسألة الإيطالية بوجه إمبراطورية النمسا – المجر، ما دفعها إلى إبداء بعض الليونة معها في مؤتمر باريس.

وزعزت حرب القرم المكانة الدولية لروسيا، التي هي واحدة من القوى الأوروبية الأربع التي هزمت فرنسا وتحكّمت بالنظام الدولي بعد مؤتمر فيينا، سنة 1815. لكن هزيمة القرم لم تحُل دون إعادة مد الجسور بينها وبين الطرف الذي ساهم في خسارتها (فرنسا). وكان القيصر الجديد، ألكساندر الثاني، منفتحاً على فرنسا وراهن على التعاون معها. فهو، بحسب فيجيز، أطلق “ورشة إصلاحات عسكرية” لتحديث الجيش الروسي “وفق نموذج الجيوش الغربية”. لقد كان هناك إذاً حاجة متبادلة بين موسكو وباريس للتقاطع بعد الحرب، مع أن تعاونهما تعثر عندما دعمت فرنسا التمرّد البولندي ضد الروس سنة 1863.

على الرغم من تأخّرها الاقتصادي مقارنة بالدول الصناعية الأوروبية، ظلت روسيا واحدة من القوى العظمى التي صنعت التاريخ في القرن العشرين

كذلك، لم تشكّل هزيمة القرم ضربة “قاتلة” لسياسة روسيا التوسعية. على العكس، استفادت من “دروس” تلك الحرب خلال خوضها “حروبها المتواصلة في القوقاز”، وعملت على “توسيع نفوذها في القوقاز وآسيا الوسطى” ردّا على تراجعها في أوروبا، وفق فيجيز. وتُرْجِم ذلك بتصعيد حملتها ضد الشيشانيين الذين هزمتهم في صيف 1859، ناهيك بالانخراط في منافسة قوية مع بريطانيا في آسيا الوسطى.

على الصعيد الداخلي، تراجعت مصداقية القوات المسلحة الروسية بعد الهزيمة. وسادت نقمة في أوساط الرأي العام والمعارضة ضد إخفاقات حكم نيقولا الأول. اكتشف الروس مدى تخلّف روسيا مقارنة بالدول الغربية. ناهيك بالفساد وضعف البنى التحتية. ردّاً على ذلك، طرح ألكساندر الثاني نفسه بوصفه إصلاحياً، لكن سياساته (إنهاء العبودية، والإصلاح الزراعي) لم تؤدّ إلى بناء مجتمع أفضل، واتسم حكمه بـ”الأوتوقراطية” والقمع، إلى أن اغتيل سنة 1881.

قد لا تتطابق نتائج حرب أوكرانيا اليوم كلياً مع تلك التي خلصت إليها حرب القرم منتصف القرن التاسع عشر. فروسيا، إنْ هُزِمت، وأُجْبِرَت فقط على الانسحاب من الأراضي الأوكرانية التي احتلتها، تكون قد عجزت عن توسيع أراضيها إنما من دون خسارة أراضٍ أخرى مثل جيب كالينينغراد. لكن إذا توسّع نطاق الحرب، ثم انتهت بـ”هزيمة استراتيجية” لها، لن يكون تغيير حدودها مستبعداً. أما في ما يتعلق بوضعها الداخلي، فالتشابه بين الحربين واضح، لجهة المنحى الاستبدادي للنظام، فضلاً عن النقمة على أداء الجيش الروسي. وما تمرّد “فاغنر” الأخير سوى خير تعبير عن هذه النقمة وعن محدوديةٍ يعاني منها الجيش أيضاً.

على الرغم من تأخّرها الاقتصادي مقارنة بالدول الصناعية الأوروبية، ظلت روسيا واحدة من القوى العظمى التي صنعت التاريخ في القرن العشرين، مع أن بداياته جلبت لها الويلات. المحنة الأولى كانت مع اليابان بين عامي 1904 و1905.

نتائج الهزيمة أمام اليابان

بدأت ملامح الصراع ترتسم أواخر القرن التاسع عشر، وهو صراعٌ بين روسيا المصمّمة على التوسّع في الشرق الأقصى لآسيا، واليابان الصاعدة، التي كانت كانت تطمح، بعد انتصارها على الصين سنة 1895، للتوسّع الإمبريالي في البر الآسيوي. بعد سيطرتها على مرفأ آرثر وشبه جزيرة لياودونغ، اعتباراً من عام 1894، ثم على كامل منطقة منشوريا شمال شرق آسيا في عام 1900، كانت روسيا تطمح إلى قضم مزيدٍ من المساحات هناك، وصولاً إلى شبه الجزيرة الكورية، التي كانت محميّة يابانية. أطماع روسيا شكلت إذاً تهديداً أمنياً واقتصادياً وتجارياً لليابان. تعاملت الأخيرة مع مسألة كوريا خطّا أحمر لم تكن لتسمح بتجاوزه، لأن سيطرة روسيا عليها كان سيمنحها تفوقاً عسكرياً على اليابان في حالة الحرب. كذلك، تقاطعت مصالح طوكيو ولندن ضد مشروع التوسع الروسي في الشرق الأقصى. فعَقدَ الطرفان تحالفاً في عام 1902، التزمت بموجبه بريطانيا بالتدخّل العسكري لصالح اليابان، إذا دخلت في حرب مع الروس وفي حال حصل هؤلاء على دعم عسكري من دول أخرى، مثل فرنسا حليفة روسيا منذ أواخر 1893.

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الحرب الروسية اليابانية

أطفال ينتظرون للترحيب بالجرحى اليابانيين خلال الحرب الروسية اليابانية في طوكيو في 15/5/1904(Getty)

حاولت طوكيو إبرام تسويةٍ مع موسكو. عرضت عليها اتفاقاً يقوم على الاعتراف بمصالح روسيا في منشوريا مقابل الاعتراف بمصالح اليابان في كوريا. رفضت روسيا العرض، وكانت تعتقد بـ”تفوقها العسكري” على اليابان، فقرّرت التصعيد واجتاحت كوريا. هكذا أعلنت اليابان الحرب على روسيا في 8 فبراير/ شباط 1904. كانت حسابات روسيا خاطئة. استخفّت بقدرات اليابان التي طوّرت قدرات جيشها وعزّزت جهوزيّته على القتال، فتوالت خسائر القوات الروسية على الجبهات. بمبادرة من الرئيس الأميركي، تيودور روزفلت، وافق القيصر نيقولا الثاني على الاستسلام، بموجب معاهدة بورتسموث في 5 سبتمبر/ أيلول 1905. هذا ما يرويه مؤرّخو العلاقات الدولية، من بينهم الأكاديمي فيل وادسورث (Phil Wadsworth)، في أحد كتبه الصادر سنة 2019.

استخفّت روسيا بقدرات اليابان التي طوّرت قدرات جيشها وعزّزت جهوزيته على القتال، فتوالت خسائر القوات الروسية على الجبهات

صحيحٌ أن روسيا رفضت، خلال المفاوضات، مطالب اليابان بشأن تسديد تعويضات الحرب والتنازل عن كامل جزيرة ساخالين، كما يذكر الباحث البريطاني الراحل جيفري جوكس (Geoffrey Jukes)، في كتاب له عن تاريخ الحرب الروسية – اليابانية، صدر سنة 2002. لكن هذا لا يخفّف من وقْع خسائرها الجيوسياسية، فبعد الهزيمة، فقدت روسيا سيطرتها على نصف جزيرة ساخالين، وخسرت نفوذها في منشوريا، وأخلت مرفأ آرثر وشبه جزيرة لياودونغ. والأهم من ذلك، استعادت اليابان هيمنتها على كوريا.

وتزامنت هذه الحرب مع اضطرابات اجتماعية داخلية في روسيا، أو ما يعرف بثورة 1905. وبحسب جوكس، حجبت هذه الأحداث الأضواء عن تلك الهزيمة في حربٍ لم تحظ باهتمام كبير من سكان ساخطين، فقدوا الثقة بالسلطة. لم يسقط النظام القيصري، لكن نيقولا الثاني اضطرّ لتقديم تنازلات للمعارضين. وأقدم على خطوة إصلاحية بإنشاء مجلس النواب (الدوما) ومنح المواطنين حقوقاً مدنية، بغض النظر عن التفافه عليها لاحقاً لصالح مزيد من الاستبداد.

تهميش روسيا والتوازن الأوروبي

يصف هنري كيسنجر في كتابه “النظام العالمي” (2014) هذه الهزيمة المذلة لروسيا بأنها “أول هزيمة لبلد غربي (أوروبي) أمام بلد آسيوي في الحقبة الحديثة”. وهي ساهمت بتراجع مكانتها الدولية أو بـ”اختفاءٍ مؤقت للقوة الروسية”، وفق توصيف الأكاديمي بيير غروسيه (Pierre Grosser) في كتاب له عن آسيا والصراعات الدولية، صدر سنة 2017. وقد أثّر تهميشها على التوازن الأوروبي، فاعتباراً من 1906، عزّزت الإمبراطورية النمساوية – المجرية تدخلاتها في شؤون البلقان، وضمّت البوسنة والهرسك سنة 1908. وبعدما كانت بريطانيا قد أبرمت تفاهماً ودّياً مع فرنسا، في إبريل/ نيسان 1904، عادت ومنحت الفرنسيين ضماناتٍ عسكرية إثر هزيمة روسيا أمام اليابان، فهي أدركت أنه لم يعد بإمكان فرنسا الاعتماد على حليفتها روسيا في حال وقعت حرب فرنسية – ألمانية، وأن من شأن هزيمة فرنسا أنْ تؤدّي إلى تعزيز هيمنة ألمانيا على القارّة الأوروبية.

كذلك، وفي ظل المنافسة بين ألمانيا وحليفتها النمسا – المجر من جهة، وفرنسا وبريطانيا من جهة ثانية، وعلى وقع مؤشّرات اختلال التوازن الأوروبي لصالح ألمانيا، بدت الظروف ملائمة لبلورة تفاهم بريطاني-روسي بتشجيع فرنسي. وبدت روسيا وكأنها قادرة على إعادة تسويق نفسها بوصفها حاجة للغرب. وهو مشهد من الممكن أن يتكرر بعد حرب أوكرانيا. وبدت الظروف الداخلية الروسية مشجّعة على الذهاب في هذا الاتجاه، فبعد هزيمة وثورة 1905، بات النظام القيصري يخشى من أن يؤدّي أي تورّط في صراع خارجي إلى “تجدّد الاضطرابات الداخلية”، كما يلاحظ الباحث ديفيد ماكدونالد (David McDonald) في مساهمته عن تأثير هزيمة روسيا على سياستها الخارجية، في كتابٍ جماعيٍّ عن تلك الحرب، بإشراف جون ستينبرغ (John Steinberg)، صادر سنة 2005. وساهمت هذه الخشية في مضي الدبلوماسية الروسية نحو التقارب مع “عدوّها القديم”، بريطانيا، في عام 1907، والاتفاق معها على تقاسم النفوذ في آسيا. وهي التي تفسّر كذلك تعاطي روسيا بـ”تقاعس غير مألوف” مع عملية ضم النمسا – المجر للبوسنة والهرسك في 1908، ثم مع الأزمات الناتجة عن الحروب البلقانية في 1912 و1913، كما يذكر ماكدونالد. ففي الحالتين، لم تنخرط روسيا في حربٍ مع النمسا دفاعاً عن حلفائها الصرب. وهو واقع من الماضي يمكن إسقاطه على الحاضر بالتساؤل عمّا إذا كان من الممكن أن يعيد نفسه، فتلتزم روسيا نوعاً من الحياد، ولو المؤقت، في صراعات دولية مقبلة بين حلفاء لها وأعدائها الأميركيين؟ وكيف سيتأثر توازن القوى الأوروبي في حال أدّت مغامرة روسيا المكلفة، أو نكستها المفترضة في أوكرانيا، إلى “اختفائها مؤقتاً”؟ ألن تكون ألمانيا المستفيد الأول أوروبياً؟

أياً يكن الجواب الذي ستحمله الأيام المقبلة، يبقى أن تقاعس روسيا في الماضي لم يدُم طويلاً. بينما أعلنت النمسا – المجر الحرب على صربيا في 27 يوليو/ تموز 1914، لأن الأخيرة رفضت تدخّل الأجهزة النمساوية في التحقيقات الصربية بشأن اغتيال ولي عهد النمسا، فرانز فرديناند، في سراييفو قبل شهر على يد أحد القوميين الصرب، أتى الردّ الأول من روسيا حين أعلنت التعبئة العسكرية دعماً للصرب، في 30 يوليو/ تموز. وهذا ما دفع ألمانيا إلى إعلان الحرب عليها مطلع أغسطس/ آب. فانزلق العالم إلى حرب عالمية أولى. بتحالفها مع فرنسا وبريطانيا، واتخاذها قرار دعم الصرب، عادت روسيا لاعباً أساسياً على الساحة الدولية المشتعلة، لكن هذه العودة الروسية لم تعمّر، فالحرب العالمية أدّت إلى زوال ثلاث إمبراطوريات: العثمانية والنمساوية – المجرية والروسية. حينها، كانت روسيا مسرحاً لقطيعة استراتيجية.

ماذا حصل بعد الحرب العالمية الأولى؟

لم تخرج الإمبراطورية الروسية من هذه الحرب كما دخلتها، فهي ارتدّت عليها بخسائر مكلفة. أدّت الحرب العالمية الأولى إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد الروسي، وتسبّبت بتفاقم المعاناة الاجتماعية للطبقة العاملة والفقراء. في خضم المعارك، شهدت روسيا اضطراباتٍ اجتماعية سرعان ما تحوّلت إلى ثورة عمّالية بقيادة لينين والشيوعيين الذين استلموا السلطة في خريف 1917.

كان إرث الحرب ثقيلاً. من أولى الخطوات التي أقدمت عليها السلطة الشيوعية وقف الحرب. في هذا المضمار، يروي المؤرّخ البريطاني، بيتر هارت (Peter Hart)، في كتابه عن تاريخ الحرب العالمية الأولى، الصادر سنة 2013، أن القوات الروسية أدّت دوراً مهماً في محاربة التحالف الألماني – النمساوي، بين عامي 1914 و1917. وأثبتت قدرتها على استعادة زمام المبادرة بعد سلسلة من الهزائم العسكرية، ما أربك الألمان. لكن الهزيمة النهائية لروسيا أتت نتيجة “تناقضات داخلية” شكّلت فرصة للألمان الذين استفادوا منها ولو متأخّرين، حسب قول هارت. لقد فرضوا على روسيا استسلاماً مذلاً بموجب معاهدة “بريست ليتفوسك”، في 3 مارس/ آذار 1918.

شكّلت هذه المعاهدة هزيمة جيوسياسية كبرى لروسيا، فقد خسرت بموجبها مساحاتٍ واسعةً من إمبراطوريتها: بولندا، ليتوانيا، قسم من أراضي بيلاروسيا ولاتفيا، أستونيا، فنلندا، أوكرانيا، بيسارابيا، جورجيا، وأجزاء أخرى من القوقاز. هكذا فقدت روسيا مناطق كانت تضمّ نسبة كبيرة من “أفضل الأراضي الزراعية الروسية، والمواد الخام والصناعات الثقيلة في روسيا”، كما يشير المؤرّخ وادسورث، قبل أن يحدّد أن روسيا خسرت في النتيجة “25% من سكانها و25% من صناعتها و90% من مناجم الفحم”.

في خضم المعارك خلال الحرب العالمية الأولى، شهدت روسيا اضطراباتٍ اجتماعية سرعان ما تحوّلت إلى ثورة عمّالية بقيادة لينين والشيوعيين الذين استلموا السلطة في خريف 1917

إذا كان تورُّط روسيا في الحرب قد أدخلها في نفقٍ مظلم، فإن تبعات إطاحة النظام القيصري على يد الشيوعيين، وردات الفعل الداخلية والخارجية على الثورة، قد أدّت إلى إطالة أمد البقاء في هذا النفق حتى عام 1922. وذلك بسبب حرب أهلية اندلعت أواخر 1917، نتيجة رفض بعض قادة الجيش ومناصري القيصر الخضوع للسلطة الشيوعية، بالتوازي مع قيام حركة فلاحية معارضة في الأرياف. وانتهت هذه الحرب الدموية في خريف 1922، بعدما تسبّبت بخسائر بشرية بالملايين وفوضى أمنية وسياسية واجتماعية واقتصادية ومالية، ومجاعة ومزيد من الفقر.

وفي أثنائها، تحوّلت روسيا إلى ميدان لتدخلات خارجية داعمة لـ”الروس البيض” المتمرّدين ضد “الجيش الأحمر”، فالدول الغربية، في مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، لم تعترف بالحكومة الشيوعية. وفضّلت سقوطها للتخلّص من هاجسٍ كان يؤرّقها، وهو موجة الثورات الشيوعية المحتملة في الغرب. كذلك، أثارت معاهدة بريست ليتوفسك قلق الغربيين، لأن وقف الحرب على الجبهة الروسية يسهّل للألمان عملياتهم العسكرية على الجبهات الأخرى معهم. في كتابه عن تاريخ العلاقات الدولية من 1919 حتى 1945 (الصادر للمرّة الأولى سنة 1953)، يسرُد المؤرّخ الفرنسي، جان – باتيست دوروزيل (Jean-Baptiste Duroselle)، كيف تدخّل الفرنسيون والبريطانيون عسكرياً من جهة الجنوب في أوكرانيا وفي جورجيا وكذلك من شمال شرق روسيا لمؤازرة “الروس البيض”.

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كادر الصليب الأحمر يعتني بالجنود الروس خلال الحرب العالمية الأولى في 1915 (Getty)

(عنصران من الصليب الأحمر يعتنيان بجنديين روسيين خلال الحرب العالمية الأولى في 1915 (Getty)

لم تكن الخسائر الجغرافية لروسيا في الشرق الأقصى قليلة أيضاً، فالفوضى الناتجة عن الحرب الأهلية التي اندلعت بسبب الثورة ساهمت في إضعاف روسيا إلى درجة لم تعد قادرة على الاستمرار ببسط سيطرتها على مناطق حيوية في شمال منشوريا. هذا ما يقوله الكاتب الأميركي روبرت د. كابلن (Robert D. Kaplan)، في كتابٍ له مختص في الجغرافيا السياسية للصراعات، صدر سنة 2012. هكذا، سيطرت كل من الصين واليابان والولايات المتحدة على أجزاء من سكّة حديد شرق الصين “العابرة لسيبيريا بين بحيرة بايكال في الغرب وميناء فلاديفوستوك في الشرق”، فضلاً عن احتلال اليابان منطقة “فلاديفوستوك بين عامي 1918 و1922″، بحسب كابلن.

أثارت معاهدة بريست ليتوفسك قلق الغربيين، لأن وقف الحرب على الجبهة الروسية يسهّل للألمان عملياتهم العسكرية على الجبهات الأخرى معهم

وفرضت الدول الغربية عزلةً على روسيا الشيوعية سنوات. وهي عزلة تجسّدت من خلال: الامتناع عن إقامة علاقات دبلوماسية مع الحكومة الشيوعية؛ وعدم دعوتها للمشاركة في مؤتمر الصلح في باريس بين عامي 1919 و1920، والذي رسم خريطة عالم ما بعد الحرب وكرس تأسيس الدول المستقلة ومن ضمنها دول كانت خاضعة لسيطرة الإمبراطورية الروسية؛ وعدم انضمامها إلى “عصبة الأمم” التي تأسّست لإدارة النظام الدولي الجديد، فهي لم تصبح عضواً فيها إلا سنة 1935. بين التدخّل الخارجي في الحرب الأهلية والعزلة الدولية، عاشت روسيا الشيوعية وضعاً لا تُحسد عليه، فكيف تصدّت لهذه الخسائر والأضرار؟ تظهر الوقائع أن السلطة الشيوعية استخدمت، أولاً، أداة نفوذ لا يستهان بها في السياسة الخارجية. يتعلق الأمر بتأسيس منظمة “الكومنترن”، أو ما يُعرَف بالأممية الثالثة سنة 1919، بهدف تعميم الثورات الشيوعية في أوروبا والعالم.

العودة

على المستوى الإقليمي، استعادت روسيا سيطرتها على مناطق واسعة في جوارها. بعد هزيمة ألمانيا أمام الحلفاء واستسلامها، نوفمبر/ تشرين الثاني 1918، تخلت روسيا الشيوعية عن معاهدة بريست ليتوفسك، وألغت بعض مفاعيلها مع غزو الجيش الأحمر لأوكرانيا وروسيا البيضاء ودول البلطيق. وفي الداخل، اعتباراً من مايو/ أيار 1919، بدأت جيوش “الروس البيض” تتقهقر، إلى أن حسم “الجيش الأحمر” الحرب لصالحه في المحصلة. لاحقاً، اتبعت الحكومة الشيوعية سياسة توسعية مشابهة لتلك التي كانت تتبعها روسيا القيصرية. حصل ذلك بعد إدراكها، بحسب كابلن، المخاطر الجيوسياسية الناتجة عن كبر مساحة الأراضي الروسية المترامية الأطراف وما يمثله هذا الواقع الجغرافي من تهديدات من الجوار أو من قبل الدول الاستعمارية الأخرى، مثل بريطانيا التي كانت تحتلّ الهند. وهذا ما دفع موسكو إلى بسط نفوذها بواسطة الأيديولوجية الشيوعية وصولاً إلى تأسيس الاتحاد السوفييتي في 30 ديسمبر/ كانون الأول 1922، والذي ضمّ، في البداية، كلا من روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا. ولاحقاً، اعتباراً من 1924، توسّعت “الإمبراطورية السوفييتية” لتضم مولدافيا في الشرق، وكازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان وقيرغيزستان وطاجيكستان في آسيا الوسطى (…). هكذا، وكما يلاحظ كابلن، تكون روسيا السوفييتية قد استعادت سيطرتها على امتدادها الآسيوي، بوصفه منطقة حيوية ومحورية بالنسبة لـ”وجود روسيا”.

التعاون مع ألمانيا

بعد الحرب الأهلية، وتمكين حكم الشيوعيين في روسيا، طبّق لينين سياسة انفتاح وتعايش سلمي وتعاون اقتصادي مع الخارج. ونجحت روسيا في فكّ عزلتها تدريجياً، خصوصاً من البوابة الألمانية، من خلال “معاهدة رابالو” (في إيطاليا) في 16 نيسان/أبريل 1922، كما يروي دورزيل. والمعاهدة نصت على تخلي موسكو وبرلين عن الديون وعن تعويضات الحرب، إضافة إلى عدم مطالبة ألمانيا باستعادة شركاتها في روسيا، والتي جرى تأميمها بموجب النظام الاشتراكي. والأهم أنه بموازاة “معاهدة رابالو” وقبلها حتى، “كان هناك اتفاقات عسكرية رسمية وسرّية” بين الألمان والجيش الأحمر، إذ أراد الروس “الاستفادة من الدعم التقني للمهندسين الألمان (لتطوير) صناعاتهم العسكرية”، وتم فتح “بعض المصانع الحربية الألمانية في روسيا، فضلاً عن إقامة معسكرات تدريب على الدبابات والطيران، والغاز الحربي، في روسيا، لأن الألمان أرادوا، من جهة، طي صفحة معاهدة فرساي (المهينة لهم والتي حرمتهم من إعادة التسلح)، ومن جهة ثانية، إجراء تجارب على أسلحة ممنوعة وتدريب جنودهم على استخدامها من خلال استخدام أراض روسية”، كما يؤكد دوروزيل.

بين التدخّل الخارجي في الحرب الأهلية والعزلة الدولية، عاشت روسيا الشيوعية وضعاً لا تُحسد عليه

أثار هذا التقارب الروسي – الألماني قلق بقية الغربيين الذين لم تستمر مقاطعتهم موسكو طويلاً، ففي 1924، استأنفت كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد السوفييتي، وهو أمر امتنعت واشنطن عن القيام به حتى سنة 1933.

ماذا لو أعاد التاريخ نفسه؟

تسلّط السردية التاريخية عن تداعيات الحرب العالمية الأولى على روسيا الضوء على إشكالاتٍ من غير المستبعد بروزها من جديد بعد حرب أوكرانيا. تتعلق المسألة الأولى بنتيجة الحرب. يجري الحديث اليوم عن أن الجيش الروسي اتّعظ من المرحلة الأولى من الحرب، وسدّ الثغرات التي واجهها في عام 2022، ما قد يخوّله تجنّب الهزيمة أمام الجيش الأوكراني، على غرار ما حصل مع روسيا بين 1914 و1917، وفق رواية بيتر هارت. لكن الرواية نفسها تضيف إن عوامل داخلية عادت وساهمت في خسارة روسيا أمام ألمانيا آنذاك. وهذا ما حذّر منه بوتين في ردّ فعله على تمرّد “فاغنر” أخيرا. وترتبط المسألة الثانية بأن تؤدّي أي هزيمة محتملة لروسيا إلى اشتعال حربٍ أهلية، قد تقود من جديد إلى تدخّلات خارجية، وصولاً إلى تفكّك الاتحاد الروسي، مع ما يعنيه ذلك من خسارة روسيا أراضٍ ومناطق نفوذ كثيرة، يُقال إن عيون اليابان والصين وبولندا وآخرين عليها.

أما المسألة الثالثة فمتشعبة، وتتعلق بفرضيات نقيضة، مفادها بأن انتكاسة روسيا ستكون محدودة، وستتسبب بتهميش مؤقت لها على الساحة الدولية، فتتقاعس عن تأدية أي دور فعال في صراعات دولية مقبلة. وتكفّ عن التدخل في شؤون داخلية لدول جوارها وفي أزمات ومناطق ساخنة. قبل أن تعود على وقع تعميق تحالفها مع الصين أو عبر إعادة تسويق نفسها حاجة أو بلدا لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة للاقتصاد والأمن في جوارها القريب وفي العالم عموماً. وقد تكون هناك مصالح للغرب لكي يستأنف علاقاته مع روسيا في المستقبل. وربما يشهد العالم مفاجأة مشابهة للتي حصلت بعد الحرب العالمية الأولى، إذا ما تم استئناف العلاقات الألمانية – الروسية وتوطيدها من جديد. وهو أمر لم يستبعده مؤسّس “المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية”، تييري دومونبريال (Thierry de Montbrial)، في مقابلة له مع صحيفة ليزيكو، الفرنسية، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عندما حاول استشراف مرحلة ما بعد الحرب الأوكرانية، متحدّثاً عن احتمال عودة ألمانيا إلى فكرة “الشمال – الشرق المهيمن” في أوروبا و”انتقال مركز الثقل في أوروبا باتجاه الشمال والشرق”، فأي مصير ينتظر روسيا والعالم معها؟

العربي الجديد