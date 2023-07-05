أوروبا تقدم تنازلات لضمان تدفق الحبوب من البحر الأسود

بروكسل – يدرس الاتحاد الأوروبي مقترحا للبنك الزراعي الروسي لإنشاء شركة فرعية تتيح له إعادة الاتصال بالشبكة المالية العالمية (سويفت) كوسيلة لترضية لموسكو.

وتتزامن هذه الأنباء مع إعراب روسيا عن تشاؤمها بشأن احتمالات تجديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود لأنه لم يتم إحراز تقدم في تنفيذ الاتفاقيات المصاحبة المتعلقة بصادراتها.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز الاثنين أنه في ظل خضوع البنك لعقوبات، تستهدف هذه الخطوة حماية اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود الذي يتيح لأوكرانيا تصدير الغذاء إلى الأسواق العالمية.

الأوروبيون يدرسون السماح للبنك الزراعي الروسي بتأسيس شركة فرعية يمكنها الوصول إلى شبكة سويفت العالمية

وكانت موسكو قد أشارت الأسبوع الماضي إلى أنها لا ترى أي سبب لتمديد اتفاق تصدير الحبوب إلى ما بعد السابع عشر من يوليو الجاري لأن الغرب تصرف بطريقة “مشينة” تجاه الاتفاقية، لكنها أكدت للدول الفقيرة أن صادرات الحبوب الروسية ستستمر.

وتم توقيع الصفقة في يوليو العام الماضي، ووقعت الأمم المتحدة وروسيا أيضا مذكرة تفاهم تلزم المنظمة الدولية بتسهيل وصول الأسمدة الروسية وغيرها من المنتجات إلى الأسواق العالمية دون عوائق.

وضمنت روسيا بموجب الاتفاق سلامة سفن الحبوب المتجهة من وإلى الموانئ الأوكرانية عبر المياه التي تسيطر عليها. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في إفادة صحفية “لا أمل يذكر” في تمديد الاتفاق.

وتنفيذا للمذكرة، تقول روسيا إنه يتعين تلبية بضعة شروط منها عودة البنك الزراعي الروسي إلى نظام سويفت للمدفوعات المصرفية الدولية.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر، لم تكشف عنها، قولها إن “خطة موسكو التي طرحت في محادثات تجري بوساطة الأمم المتحدة ستسمح للوحدة التابعة للبنك بمعالجة المدفوعات المتعلقة بصادرات الحبوب”.

وأوضحت المصادر أنه سيُسمح للوحدة الجديدة باستخدام نظام سويفت العالمي للرسائل المالية الذي أغلق أمام أكبر البنوك الروسية بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا العام الماضي.

وقالت أولها تروفيمتسيفا السفيرة بوزارة الخارجية الأوكرانية في تعليق على تقرير فايننشال تايمز إن الاتحاد الأوروبي يريد “تذليل العقبات أمام اتفاق الحبوب بطريقة ما”.

روسيا ترى أنه يتعين تلبية بضعة شروط منها عودة البنك الزراعي الروسي إلى نظام سويفت للمدفوعات المصرفية الدولية

وكتبت على تطبيق تليغرام تقول “في جانب، أي فرص للصادرات الزراعية جيدة. وفي جانب آخر، فإن تقديم تنازلات للمبتز يعني تشجيعه على مواصلة الابتزاز”.

وأضافت أن “من المسلّمات المعروفة جيدا أن المبتز لا يتوقف إذا نفذت مطالبه. بل يأتي بمطالب جديدة”.

وروسيا وأوكرانيا من أكبر المنتجين الزراعيين في العالم ولاعبان رئيسيّان في أسواق الحبوب والبذور الزيتية. وتهيمن موسكو أيضا على سوق الأسمدة.

وبخلاف العودة للوصول إلى سويفت، تسعى روسيا أيضا لاستئناف إمدادات الآلات الزراعية وقطع الغيار، والتخلص من القيود المفروضة على التأمين وإعادة التأمين.

وقال بيسكوف في رد على طلب للتعليق على تقرير فايننشال تايمز “حتى الآن ليس لدينا ما نعلن عنه في ما يتعلق بتنفيذ ذلك الجزء من الاتفاقية الذي يثير قلق الجانب الروسي”.

ومضى يقول “في الوقت الحالي، نعلن أن هذا الجزء من الاتفاقيات لم يتم الوفاء به بعد. ومازال هناك وقت على الموعد النهائي، لكن ليس هناك الكثير من الأمل”.

العرب