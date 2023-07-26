طريق وعرة أمام خطط التحول النظيف في الولايات المتحدة

استبعد محللون أن يؤدي الطلب على البنزين في السوق الأميركية إلى تغيير ذروة ما قبل الوباء في 2018 مع تسارع تحول الطاقة رغم أن وتيرة انخفاضه غير مؤكدة، مما يوضح التحدي الذي يواجه الصناعة والحكومة في التخطيط للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.

واشنطن – أدى التفاعل المعقد بين التحول الأخضر في الولايات المتحدة والسياسة المتبعة والأداء الاقتصادي وتفضيلات المستهلكين إلى صعوبة التنبؤ بالطلب على البنزين أكثر من أيّ وقت مضى.

وهذه التوقعات مهمة لشركات تكرير النفط التي تتخذ قرارات بشأن الإنتاج والقدرة، وكذلك لصانعي السياسات الذين يشرفون على التحول.

ويرى محللون أنه إذا أغلقت المصافي طاقتها بشكل أسرع من انخفاض الطلب، فقد يواجه سائقو السيارات ارتفاعًا في أسعار الوقود أو حتى نقصًا.

ويستهلك سائقو السيارات الأميركيون وحدهم 9 في المئة من إجمالي نفط العالم، ولذا يمكن القول إن مسار الطلب على البنزين في الولايات المتحدة هو أهم مقياس استهلاك في تحديد أسعار الوقود العالمية.

وقال كياران هيلي محلل سوق النفط في وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس إن “البنزين الأميركي هو أكبر مجموعة منفردة بين المنتجات في أسواق النفط، لذا فهو رمز حقيقي لشيء أكبر وإذا تحول هذا، فقد يؤثر ذلك على تقدم انتقال الطاقة بالكامل”.

وأضاف “ما يجعل من الصعب بشكل خاص التنبؤ بالطلب الأميركي على البنزين هو أنه متوازن للغاية وهناك هذا التوازن الديناميكي حيث لديك عدد من العوامل التي تدفع الطلب حقًا للأعلى، وعدد من العوامل التي تعارض ذلك”.

ومن المحتمل أن يكون استهلاك البنزين في الولايات المتحدة قد تجاوز حوالي 9.33 مليون برميل يوميا في عام 2018، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة. ومنذ ذلك الحين، أدى الانتقال بعد الجائحة إلى مكان عمل هجين إلى خفض الطلب على الوقود للتنقل.

وتسبب ارتفاع معايير كفاءة المركبات إلى زيادة مطردة في عدد الكيلومترات المقطوعة، بينما النمو السريع في مبيعات المركبات الكهربائية يؤدي إلى تآكل استهلاك الوقود. كما أدى الارتفاع الحاد في أسعار الوقود بعد حرب أوكرانيا إلى خفض الطلب.

ومقابل كل ذلك، هناك عدد أكبر من السيارات على الطريق أكثر من أيّ وقت مضى، ويشتري الأميركيون أرقامًا قياسية من المركبات التي تستهلك الكثير من الوقود، مثل شاحنات النقل والشاحنات ذات الدفع الرباعي.

ومع صعوبة التنبؤ إلى أين يذهب الطلب على البنزين قامت إدارة معلومات الطاقة بمراجعة توقعاتها عدة مرات هذا العام.

وفي يناير الماضي، ربطت الطلب هذا العام عند 8.74 مليون برميل يوميا، بانخفاض عن 8.76 مليون برميل يوميًا العام الماضي.

وبحلول هذا الشهر، توقعت أن يكمل الطلب تعافيه بعد الوباء هذا العام عند 8.92 مليون برميل يوميا ارتفاعًا عن العام الماضي، ولكن يقل 410 آلاف برميل يوميًا عن متوسط 2018 القياسي السنوي.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة أن الطلب على وقود المحركات سينخفض إلى 8.12 مليون برميل يوميا في عام 2030 في سيناريو الحالة المرجعية.

لكنها تقول أيضا إنه اعتمادًا على أسعار النفط والتغيرات في السياسة والنمو الاقتصادي ومبيعات السيارات الكهربائية، يمكن أن يتراوح الطلب بين 7.85 مليون برميل يوميا و8.57 مليون برميل يوميًا.

والمركبات الكهربائية أقل من واحد في المئة من 286 مليون مركبة على طرق الولايات المتحدة، لكن المبيعات ترتفع بسرعة.

ومن المتوقع أن تنمو المبيعات إلى 1.6 مليون سيارة هذا العام من مليون سيارة العام الماضي، ويمكن أن ترتفع إلى ما يصل إلى 8.3 مليون سيارة بحلول عام 2030.

ولكن تحقيق ذلك سيكون فقط إذا أوفت شركات صناعة السيارات بتعهدات الإنتاج الطوعية التي وضعتها في السنوات الأخيرة، حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.

9 في المئة حجم ما يستهلكه سائقو السيارات الأميركيون سنويا من إجمالي نفط العالم

وقال هيلي إن “المركبات الكهربائية مهمة بشكل خاص في النسخة متوسطة المدى من قصة البنزين”.

وأوضح أن الأرقام ترتفع بسرعة، والتأثير يتركز بالكامل تقريبًا على البنزين، لذا من المحتمل أن يكون لها تأثير كبير ولكن بالضبط ما هو صعب القول.

وتستثمر إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن المليارات من الدولارات في الترويج للمركبات الكهربائية من خلال الإعانات والبنية التحتية وتقوم بوضع اللمسات الأخيرة على أهداف تحسين الكفاءة الحادة لمحركات الاحتراق.

وذكر محللو جي.بي مورغان في فبراير الماضي أنه إذا ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية وكفاءة استهلاك الوقود بالسرعة التي تريدها هذه الإدارة، فإن السائقين سيقطعون 8 في المئة من الكيلومترات الإضافية بين 2022 و2030 على 16 في المئة أقل من استهلاك البنزين.

ومع ذلك، يمكن تعديل أهداف هذه الإدارة من قبل الخلفاء. وتراجعت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عن أهداف الكفاءة المحددة في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وتقدر جي.بي مورغان أن مكاسب الكفاءة ومبيعات السيارات الكهربائية قد قضت على حوالي 100 ألف برميل يوميا من الطلب على البنزين العام الماضي.

ونما استهلاك الوقود لأسطول المركبات الخفيفة في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 26.4 ميل للغالون في 2022 من 13 ميلا في الغالون في 1975، عندما تم تقديم قوانين متوسط اقتصاد الوقود للشركات لأول مرة، وفقًا لبيانات وكالة حماية البيئة

ويريد بايدن مضاعفة هذا إلى 52 ميلا في الغالون بحلول عام 2026. ومع ذلك، فإن معظم الأميركيين يشترون سيارات الدفع الرباعي والشاحنات الصغيرة، والتي تتمتع بأسوأ كفاءة في استهلاك الوقود في أسطول المركبات الخفيفة.

وفي عام 2022، استحوذت سيارات الدفع الرباعي على نسبة قياسية تبلغ 45 في المئة من إنتاج السيارات الجديدة، في حين شكلت الشاحنات الصغيرة 16في المئة، وفقا لبيانات وكالة حماية البيئة.

100 ألف برميل يوميا من الطلب على البنزين العام الماضي قضت عليها مبيعات السيارات الكهربائية

وانخفضت سيارات السيدان والعربات إلى 26 في المئة. وكانت البيك أب والدفع الرباعي تتمتع باقتصاد في استهلاك الوقود بلغ 19.3 ميل في الغالون و24.1 في الغالون، على التوالي، في عام 2021.

وتبدو مصافي التكرير الأميركية مهيأة لإنتاج بنزين أكثر من أي شيء آخر، فخلال الوباء توقعت العديد من شركات النفط والمؤسسات التجارية الكبرى أن الطلب لن يتعافى أبدا.

وعجلت الأزمة بإغلاق ست مصاف أو تحولت إلى إنتاج الوقود الحيوي من 2020 إلى 2021، مما أدى إلى إزالة 750 ألف برميل يوميًا من الطاقة، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة.

ومنذ ذلك الحين، تمت إضافة بعض السعة لمواكبة الطلب المتزايد، وبدأت بعض المصافي في تحويل إنتاجها للتركيز على أسواق البتروكيماويات المتنامية، حسبما قال أليكس هودز محلل الطاقة في ستون إكس.

ويستغل آخرون الأسواق الدولية لتعويض انخفاض الطلب المحلي، حيث قاموا بتصدير رقم قياسي بلغ 323 مليون برميل من البنزين العام الماضي.

وقال باتريك دي هان رئيس تحليل البترول في منصة غاز بادي دوت كوم إن “مصافي التكرير غير الساحلية في الغرب الأوسط من المرجح أن تكون في أسوأ وضع لأنها لا تتمتع بسهولة الوصول إلى سوق التصدير”.

وأكد أن الولايات المتحدة قد تخسر ما يصل إلى مليوني برميل يوميا، أو أكثر من 10 في المئة من طاقة التكرير على مدى السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، اعتمادًا على وتيرة الانتقال.

العرب