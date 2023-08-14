التوتر في مياه الخليج مستمر رغم بوادر انفراجة بين واشنطن وطهران

المنامة – يعكس التحذير الذي صدر عن تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة للسفن من الاقتراب من المياه الإيرانية، استمرار التوتر في مياه الخليج، على الرغم من بوادر انفراج برزت في الأيام الأخيرة بين واشنطن وطهران. وحذّر التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية السفن التي تبحر في مضيق هرمز الإستراتيجي من الاقتراب من المياه الإيرانية لتجنّب خطر التعرّض للاحتجاز، وفق بيانات منفصلة صدرت السبت والأحد.

وقال المتحدث باسم الأسطول الخامس الأميركي الذي يتّخذ من البحرين مقرًا تيم هوكينز، الأحد، “نُصحت السفن بعبور (المنطقة) أبعد ما يمكن عن المياه الإقليمية الإيرانية” لتقليل مخاطر تعرّضها للمصادرة. وأشار إلى أن التحالف الدولي “يُخطر بحارة إقليميين بالإجراءات الاحتياطية المناسبة لتقليل مخاطر احتجاز السفن بناءً على التوترات الإقليمية الحالية التي نسعى إلى تهدئتها”.

ويضمّ التحالف الذي أُنشئ عام 2019، 11 دولة هي الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات والبحرين وألبانيا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا وجزر سيشيل، ومهمّته “توفير الأمن للشحن البحري في منطقة الشرق الأوسط”، وفق موقعه الإلكتروني. من جانبها، أكدت وكالة الأمن البحري البريطانية في وقت متأخر السبت، أنها أُبلغت “بوجود تهديد متزايد في محيط مضيق هرمز”، الذي يمرّ عبره ثلث النفط المنقول بحرا في العالم.

وأوصت الوكالة “كافة السفن العابرة بتوخي الحذر وإبلاغ ‘يونايتد كينغدوم ماريتايم ترايد اوبريشنز’ عن أيّ نشاط مشبوه”. وبدورها، أعلنت شركة “آمبري” للأمن البحري في بيان بعد ظهر السبت، أن “السلطات اليونانية، بدعم من البعثة الأوروبية للمراقبة البحرية في مضيق هرمز والسلطات الدبلوماسية الأميركية، حذّرت من احتمال تعرّض سفينة تجارية ترفع علما مجهولا لهجوم في مضيق هرمز خلال الساعات الـ12 إلى 72 المقبلة”.

وحتى الساعة، لم تعلّق السلطات الإيرانية على هذه التحذيرات. يأتي ذلك بعد أيام على توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لتبادل خمسة سجناء يتضمن تحرير أموال إيرانية كانت مجمّدة، على أن تستخدمها طهران لأغراض إنسانية، ما أثار تكهنات بانفراجة في العلاقة بين الخصمين، قد تفضي إلى اختراق في ملف إيران النووي.

وفي السابع من أغسطس الجاري، أعلنت واشنطن وصول أكثر من ثلاثة آلاف بحار أميركي إلى الشرق الأوسط في إطار خطة لتعزيز التواجد العسكري في المنطقة، أكدت أنها تهدف إلى ردع إيران عن احتجاز السفن وناقلات النفط. في السنوات الأخيرة، تبادلت واشنطن وطهران الاتهامات على خلفية سلسلة حوادث في مياه الخليج بما في ذلك هجمات غامضة على سفن وإسقاط طائرة مسيّرة ومصادرة ناقلات نفط.

والشهر الماضي، أعلنت البحرية الأميركية أنّ الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينة تجارية “يُحتمل أن تكون متورطة في أنشطة تهريب” في المياه الدولية في منطقة الخليج، غداة اتهامها البحرية الإيرانية بمحاولة احتجاز ناقلتي نفط تجاريّتين قبالة سواحل عُمان. واحتجزت إيران في نهاية أبريل ومطلع مايو الماضيين، ناقلتي نفط في غضون أسبوع في مياه الخليج.

العرب