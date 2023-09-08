لماذا تخشى بيونغ من تراجع مبيعاتها من طراز 737؟

أعربت شركة “بوينغ” الأميركية عن خشيتها من تراجع أعداد الطائرات التي ستسلمها من طراز 737، إلى الحد الأدنى للنطاق المستهدف لنهاية العام الحالي؛ بسبب ظهور مشكلات لدى شركات موردة لمكونات الطائرة.

وقال المدير المالي للشركة بريان ويست، في مؤتمر للمستثمرين -اليوم الخميس-، إن عدد الطائرات التي سيتم تسليمها من الطراز 737 يمكن أن يكون عند الحد الأدنى للنطاق المستهدف للعام الحالي، ويتراوح بين 400 و450 طائرة، مضيفا أن هامش أرباح قطاعي الطائرات المدنية والصناعات العسكرية خلال الربع الثالث من العام الحالي، يمكن أن يكون بالسالب.

وأعلنت بوينغ في الشهر الماضي عن اكتشاف أن الفجوات في الحواجز التي تحافظ على مستوى الضغط في قمرة الطائرة نفّذت بطريقة غير مناسبة، من طرف شركة “سبريت أيروسيستمز هولدنغز”، مضيفة أن هذه المشكلة يمكن أن تؤدي إلى بعض التأخير في التسليمات قريبة الأجل لهذه الطائرة، وهو ما يمكن أن يؤثر في حجم التسليمات السنوي لها.

وسلّمت بوينغ خلال الشهر الماضي 22 طائرة فقط من الطراز 737 في حين تتوقع وصول التسليمات الكلية خلال الربع الثالث إلى 70 طائرة فقط.

وأعلنت شركة بوينغ -أمس الأربعاء- توقيع اتفاق نهائي لبيع 13 طائرة من عائلة بوينغ 737 ماكس إلى شركة “أفييشن كبيتال غروب” لتأجير الطائرات، ليصل إجمالي تعاقدات الأخيرة على هذا الطراز إلى 47 طائرة.

يذكر أن الطائرة بوينغ 8-737 تستطيع حمل ما يصل إلى 210 ركاب وفقا لطريقة تجهيزها، في حين يمكن لطراز 10-737 وهو أكبر طائرات عائلة 737 ماكس حمل 230 راكبا، وأكدت بوينغ أن استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية في الطرازين أقل بنسبة 20% عن الطائرات الحالية.

المصدر : وكالات