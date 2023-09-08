الاتحاد الأفريقي: نلتقي كل الأطراف المدنية والعسكرية في السودان ضمن مساعينا لحل الأزمة

أكد الاتحاد الأفريقي، اليوم (الجمعة)، أنه يلتقي كل الأطراف المدنية والعسكرية والاجتماعية بالسودان، في إطار مساعيه لحل الأزمة، وذلك بعدما انتقدت الخارجية السودانية لقاء رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي ممثلاً لقوات «الدعم السريع».

وقال الاتحاد في بيان: «الاتحاد الأفريقي في مقاربته للأزمة المستمرة في السودان يلتقي كل الأطراف المدنية والعسكرية والاجتماعية على اختلاف أنواعها بمَن فيهم دعائم النظام المخلوع سنة 2019 رغم الاعتراضات الشديدة لبعض القوى التي أطاحت بذلك النظام».

وأوضح أن تلك الاتصالات تهدف إلى «التشاور معها (الأطراف) وتشجيعها على السير بشجاعة وتبصر وحكمة صوب إيقاف الاقتتال المدمر للسودان، والانخراط في مسلسل سياسي عبر حوار وطني جامع لا إقصاء فيه».

وأكد الاتحاد الأفريقي أنه «سيظل ساعياً مع الأشقاء الأفارقة والعرب وشركائه الدوليين إلى بلورة مسار سياسي مبني بقوة ومنهجية على أسس ومبادئ المنظمة القارية وقراراتها ذات الصلة».

كان يوسف عزت، مستشار قائد «الدعم السريع»، قد ذكر على منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، يوم الأحد الماضي، أنه التقى فكي في أديس أبابا، بحضور مدير ديوان رئيس مفوضية الاتحاد محمد الحسن ولد لبات.

وعبّرت وزارة الخارجية السودانية، يوم الاثنين، عن رفضها واستنكارها للقاء فكي ممثل قوات «الدعم السريع»، واصفة اللقاء بأنه «سابقة خطيرة» في عمل الاتحاد.

وذكرت الوزارة أن اللقاء «بمثابة منح الحركات المعارضة المسلحة والميليشيات شرعية لا تستحقها»، مضيفة أن ذلك يمثل «تهديداً مباشراً لسيادة الدول الأعضاء، والأمن والاستقرار بالقارة بأسرها».

الشرق الاوسط