منفذ هجوم بروكسل فرّ من السجن في تونس عام 2011

بروكسل – أعلن القضاء البلجيكي الأحد أن التونسي المتطرف الذي قتل سويديين الاثنين في بروكسل كان مطلوبا من سلطات بلاده بعد فراره عام 2011 من سجن يمضي فيه عقوبة بالحبس 26 عاما.

وتلقت السلطات البلجيكية طلب تسليم من تونس في أغسطس 2022 وأحيل على القاضي المختص في مكتب المدعي العام في بروكسل بعد أسبوعين لكنه لم ينظر فيه، وهو “خطأ فادح” أدى إلى استقالة وزير العدل مساء الجمعة.

وصرّح رئيس مكتب المدعي العام في بروكسل تيم دي وولف للصحافة الأحد بأن “النقص الفادح في عدد الموظفين في مكتب المدعي العام في بروكسل ساهم في ذلك، لكن هذا ليس مبررا”.

وأقر أن الملف التونسي ظل على الأرجح حبيس الأدراج بعد استلامه في سبتمبر 2022.

وأضاف دي وولف “لم يتذكر أي من الزملاء المعنيين ما حدث لهذا الملف تحديدا قبل عام”.

وأوضح أن منفذ هجوم مساء الاثنين عبدالسلام الأسود حكم عليه “بالسجن لأكثر من 26 سنة في تونس عام 2005، لكنه هرب من السجن في يناير 2011”.

وبحسب توضيحات مكتب المدعي العام، فقد “أبلغت عنه” السلطات التونسية “في الأول من يوليو 2022 عبر الإنتربول”.

ولم يحدد المدعي العام سبب إدانة الأسود الأحد، لكن صحفا بلجيكية أوردت أنه أُدين في تونس بعدة محاولات قتل.

وأدى الهجوم الذي استهدف مشجعي كرة قدم سويديين مساء الاثنين إلى إعادة إطلاق النقاش حول الإمكانيات المتوفرة لقوات الأمن البلجيكية خصوصا لمراقبة

المتطرفين.

العرب