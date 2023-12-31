العراق يمضي قدما في تحقيق تكامل أكبر مع الصين

بينما تعتمد الصين على الشرق الأوسط في معظم وارداتها من الطاقة، يضغط العراق لتوسيع العلاقات التجارية مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم والاستفادة من التكنولوجيا والاستثمارات الصينية في ظل علامات على تراجع النفوذ الأميركي في المنطقة.

بغداد – يقترن التوسع الصيني في العراق بتحفيزات في مختلف المجالات لا سيما البنية التحتية الأساسية والاستثمارات في قطاع البتروكيمياويات، وهو ما يدفع بغداد الباحثة عن تطوير مداخيلها وتنزيل خططها التنموية للابتعاد أكثر عن الولايات المتحدة.

ويضغط كبار السياسيين العراقيين من أجل التفعيل الكامل لـ”الاتفاقية الإطارية بين العراق والصين”، والتي من شأنها أن تعزز الاقتصاد العراقي.

ويرى الصحافي المالي سيمون واتكينز في تقرير نشره موقع أويل برايس الأميركي أن الاتفاقية الموقعة في ديسمبر 2021 ستمكن الصين من إكمال إستراتيجيتها طويلة المدى المتمثلة في الاستيلاء على جميع أصول العراق الرئيسية من النفط والغاز والبتروكيماويات لتحقيق أهدافها الخاصة.

تفعيل الاتفاقية الإطارية بين العراق والصين، الموقعة في 2021، من شأنها أن تنقل الشراكة إلى تحقيق تكامل أكبر

وقد فعلت “اتفاقية التعاون الشامل بين إيران والصين لمدة 25 عامًا” نفس الشيء مع جارتها إيران.

وفي حالة العراق، بدأ كل شيء بالنسبة إلى الصين في بداية عام 2021، عندما استخدمت بكين نفس الإستراتيجية ثلاثية المحاور في جنوب العراق التي استخدمتها روسيا في نهاية عام 2017 للسيطرة على جميع أصول النفط والغاز الرئيسية.

وفي منطقة كردستان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في شمال العراق، قامت شركة روسنفت، الوكيل النفطي للكرملين، بتزويد حكومة كردستان العراق أولاً بتمويل قدره 1.5 مليار دولار أميركي من خلال دفعة مسبقة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات مقابل صفقة توريد النفط. وحصلت الشركة الروسية على حصة تشغيلية بنسبة 80 في المئة في خمس مناطق نفطية رئيسية محتملة في إقليم كردستان إلى جانب الاستثمار الطبيعي والمساعدة التقنية والتكنولوجية والمعدات.

كما حصلت على ملكية 60 في المئة من خط أنابيب النفط الحيوي في كردستان العراق الممتد إلى ميناء جيهان في تركيا، وذلك بفضل الالتزام باستثمار 1.8 مليار دولار أميركي لزيادة طاقته إلى مليون برميل يومياً.

وباستخدام قواعد اللعبة الروسية في كردستان، استخدمت الصين في بداية عام 2021 وكيل الدولة، شركة زينهوا أويل، للموافقة على صفقة توريد النفط المدفوعة مسبقًا لمدة خمس سنوات بقيمة 2 مليار دولار أميركي.

وبدأت المناقشات بين الصين والعراق حول توسيع تواجد بكين في مشاريع النفط والغاز عبر جنوب البلاد. وكان استحواذ الشركات الصينية على عناصر متعددة (التنقيب والتطوير والصيانة والأمن وما إلى ذلك) على تراخيص حقول النفط والغاز في جنوب العراق سائداً بشكل خاص منذ انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من “الاتفاق النووي” مع إيران في مايو 2018.

وكانت الصين قد علمت رسميًا أيضًا اعتبارًا من يوليو 2021 أن الولايات المتحدة ستنهي أيضًا مهمتها القتالية في العراق بحلول نهاية ديسمبر من ذلك العام على أبعد تقدير، حيث أعلنت الإدارة الأميركية ذلك مسبقًا.

وكجزء من الاتفاق السابق الذي دام 25 عاما مع إيران – التي تتمتع بنفوذ هائل على العراق، من خلال وكلائها السياسيين والاقتصاديين والعسكريين – بدأت الصين بالفعل في بناء روابط لوجستية رئيسية تشمل العراق.

ولم تكن هذه الروابط اللوجستية مفيدة للصين فقط من خلال المساعدة في بناء وحدة متماسكة عبر موارد النفط والغاز الهائلة في إيران والعراق، ولكنها أعطتها أيضًا موطئ قدم متعدد لتأسيس وجود “أمني” على الأرض في كلا البلدين.

وهذا الأمر غير معروف على نطاق واسع خارج دوائر النفط، ولكن يقول خبراء إنه من القانوني تمامًا أن تقوم شركات النفط بنشر أيّ قوات أمنية تعتقد أنها ضرورية لحماية أصولها القيمة على الأرض في أيّ بلد تعمل فيه.

هل المؤشرات جيدة

وفي حالة الصين، كان هناك عشرات الآلاف من هؤلاء الموظفين عبر منشآت النفط والغاز الرئيسية في الشرق الأوسط، وعشرات الآلاف غيرهم عبر مواقع متعددة في أماكن أخرى من العالم حيث أطلقت مشاريع مرتبطة بمبادرة الحزام والطريق.

وفي أعقاب صفقة شركة زينهوا للنفط في جنوب العراق، وافقت بغداد على ما يقرب من تريليون دينار عراقي (700 مليون دولار أميركي) لمشاريع البنية التحتية في مدينة الزبير في مركز البصرة النفطي بجنوب العراق.

وانطلاقًا من التعليقات التي أدلى بها محافظ المدينة في ذلك الوقت، عباس السعدي، فإن مشاركة الصين الكبيرة في المرحلة الثانية من المشاريع كانت جزءًا من اتفاقية “النفط من أجل الإعمار والاستثمار” واسعة النطاق التي وقعتها بغداد وبكين في سبتمبر 2019.

وسمحت هذه الاتفاقية للشركات الصينية بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية في العراق مقابل النفط، وبالتالي، تم دمج مفاهيمها الرئيسية في “الاتفاقية الإطارية بين العراق والصين” الأوسع لعام 2021.

وجاء إعلان الزبير في نفس الوقت الذي قامت فيه بغداد بمنح عقد كبير آخر لشركة صينية أخرى لبناء مطار مدني ليحل محل القاعدة العسكرية في عاصمة محافظة ذي قار الجنوبية الغنية بالنفط.

وتضم منطقة ذي قار اثنين من أكبر حقول النفط المحتملة في العراق (الغراف والناصرية) وقالت الصين إنها تعتزم استكمال المطار بحلول عام 2024.

وأعلنت أن مشروع المطار هذا سيشمل بناء مباني شحن متعددة وطرقا تربط المطار إلى وسط المدينة وبشكل منفصل إلى مناطق النفط الرئيسية الأخرى في جنوب العراق.

كجزء من اتفاق سابق مع إيران – التي تتمتع بنفوذ هائل على العراق- بدأت الصين في بناء روابط لوجستية رئيسية تشمل العراق

وفي المناقشات اللاحقة المتعلقة بالاتفاقية الإطارية بين العراق والصين لعام 2021، تقرر بالإجماع من قبل الجانبين إمكانية توسيع المطار لاحقًا ليصبح مطارًا مدنيًا وعسكريًا مزدوج الاستخدام.

وسيكون العنصر العسكري قابلاً للاستخدام من قبل الصين دون الاضطرار أولاً إلى التشاور مع أيّ حكومة عراقية كانت في السلطة في ذلك الوقت، حسبما صرح مصدر رفيع المستوى يعمل بشكل وثيق مع وزارة النفط العراقية.

ولن توقف الصين جهودها الرامية إلى دمج إيران والعراق في دولة عميلة واحدة ضخمة، حيث أن ذلك يشكل جوهر سياستها التوسعية في جميع أنحاء الشرق الأوسط ككل.

وتشكل إيران والعراق معاً أكبر موارد النفط والغاز في العالم، ولا يزال الكثير منها غير مستغل.

ومن شأن ذلك أن ينقل منطقة أخرى من العالم إلى “العالم متعدد الأقطاب” الذي قالت الصين إنها تريده.

وفي الواقع، إنها لا تريد ذلك، لكنها تريد عالماً أحادي القطب تكون فيه على القمة، كما أبرزت اجتماعات ديسمبر 2021/ يناير 2022 في بكين بين كبار مسؤولي الحكومة الصينية ووزراء خارجية المملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان والبحرين.

وكانت المواضيع الرئيسية للمحادثات هي إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي و”إقامة تعاون إستراتيجي أعمق في منطقة تظهر فيها الهيمنة الأميركية علامات التراجع”.

وتشكل إيران والعراق معاً قلب هلال القوة الشيعي الذي يضم أيضاً سوريا والأردن ولبنان واليمن. وهذا يتيح للصين ثلاث مزايا جيوسياسية رئيسية. أولاً، يمكن استخدامه لإبقاء الولايات المتحدة تحت المراقبة في تلك المناطق. ثانيًا، أنه يوفر العديد من طرق النقل المباشرة إلى أوروبا والتي يمكن استخدامها علنًا أو سرًا. وثالثاً، لديه المزيد من احتياطيات النفط والغاز التي يمكن للصين الوصول إليها بأسعار منخفضة من خلال صفقات مماثلة طويلة الأجل لتلك التي توصلت إليها بالفعل مع إيران والعراق.

العرب