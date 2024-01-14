النفط في دائرة الخطر.. هل سيصعد الغرب الصراع في الشرق الأوسط؟



يقول خبراء إن التصعيد في منطقة البحر الأحمر بعد الهجوم الأمريكي والبريطاني على مواقع الحوثيين في اليمن قد يطيل أمد الصراع في الشرق الأوسط. كل هذا يمكن أن يؤثر بشكل كبير على التجارة العالمية – فقد ينخفض بنسبة 4-5٪ بسبب حقيقة أن شركات النقل سيتعين عليها تجاوز البحر الأحمر، وبناء طرق أطول. سيؤدي ذلك إلى زيادة أسعار السلع، بما في ذلك الطاقة، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالمستهلك النهائي.

شنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات صاروخية من البحر الأحمر على مواقع جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية الموالية لإيران. وفي وقت سابق، في 18 ديسمبر 2023، أعلنت واشنطن إطلاق عملية حارس الازدهار لحماية البحر الأحمر والشحن الدولي. ويأتي ذلك على خلفية الهجمات التي شنها التشكيل اليمني على سفن إسرائيلية دعما للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تتواصل العملية الإسرائيلية ضد حركة حماس منذ أربعة أشهر.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن القوات الأمريكية والبريطانية ضربت أهدافا للحوثيين ردا على هجمات شنتها “جماعة غير قانونية تعمل على زعزعة استقرار المنطقة”. وأضاف أنه تم ضرب أصول الحوثيين المرتبطة بالطائرات والقوارب بدون طيار، بالإضافة إلى قدرات الرادار الساحلي والمراقبة الجوية”.

من جانبه أعلن وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس عن هجوم جوي على هدفين للحوثيين. “لقد وصل الخطر على الأبرياء وعلى التجارة الدولية إلى مستوى عال، مضيفاً أنه لم تكن هذه الخطوة ضرورية فحسب، بل واجبنا حماية السفن والشحن.

واعترف اليمن بمقتل خمسة أفراد خلال قصف ليلي. وبحسب المتحدث باسم القوات المسلحة الحوثية يحيى سريع، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات صاروخية على العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة.

قرر العدو ممثلاً بالولايات المتحدة وبريطانيا العظمى توجيه 73 ضربة إلى اليمن في إطار دعمه للجرائم الإسرائيلية في غزة، إنهم يتحملون المسؤولية الكاملة عن عدوانهم الغادر على شعبنا. قال يحيى سارية: “لن نترك هذا دون إجابة”.

ومع ذلك، حتى بعد هذا القصف القوي، يعلن الحوثيون استمرار العملية في البحر الأحمر ضد السفن المرتبطة بإسرائيل ، ويؤكدون موقفهم الثابت: الحرب في قطاع غزة يجب أن تتوقف.

وبينما يعتبر الغرب الضربات على اليمن دفاعية، أشار ممثل أنصار الله محمد عبد السلام إلى أنه لا يوجد أي مبرر لتصرفات واشنطن ولندن.

بالإضافة إلى ذلك، فإن واشنطن غير راضية أيضًا عن تصرفات الأسطول الأمريكي: يجب تنسيق مثل هذه القرارات مع الكونجرس. “يحتاج الرئيس [الولايات المتحدة جو بايدن ] إلى الحضور إلى الكونجرس قبل أن يبدأ القتال في اليمن ويجرنا إلى صراع آخر في الشرق الأوسط. وقال رو خانا المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الأمريكي: “هذا ما تنص عليه المادة الأولى من الدستور”.

كما انتقدت موسكو تصرفات التحالف الغربي. “يدين الكرملين الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن، فهي غير شرعية من وجهة نظر القانون الدولي. <…> ودعت روسيا الحوثيين إلى التخلي عن الضربات الانتقامية، معتبرة هذه الخطوة خاطئة.