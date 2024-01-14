النفط في دائرة الخطر.. هل سيصعد الغرب الصراع في الشرق الأوسط؟

يقول خبراء إن التصعيد في منطقة البحر الأحمر بعد الهجوم الأمريكي والبريطاني على مواقع الحوثيين في اليمن قد يطيل أمد الصراع في الشرق الأوسط. كل هذا يمكن أن يؤثر بشكل كبير على التجارة العالمية – فقد ينخفض بنسبة 4-5٪ بسبب حقيقة أن شركات النقل سيتعين عليها تجاوز البحر الأحمر، وبناء طرق أطول. سيؤدي ذلك إلى زيادة أسعار السلع، بما في ذلك الطاقة، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالمستهلك النهائي.
شنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات صاروخية من البحر الأحمر على مواقع جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية الموالية لإيران. وفي وقت سابق، في 18 ديسمبر 2023، أعلنت واشنطن إطلاق عملية حارس الازدهار لحماية البحر الأحمر والشحن الدولي. ويأتي ذلك على خلفية الهجمات التي شنها التشكيل اليمني على سفن إسرائيلية دعما للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تتواصل العملية الإسرائيلية ضد حركة حماس منذ أربعة أشهر.
وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن القوات الأمريكية والبريطانية ضربت أهدافا للحوثيين ردا على هجمات شنتها “جماعة غير قانونية تعمل على زعزعة استقرار المنطقة”. وأضاف أنه تم ضرب أصول الحوثيين المرتبطة بالطائرات والقوارب بدون طيار، بالإضافة إلى قدرات الرادار الساحلي والمراقبة الجوية”.
من جانبه أعلن وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس عن هجوم جوي على هدفين للحوثيين. “لقد وصل الخطر على الأبرياء وعلى التجارة الدولية إلى مستوى عال، مضيفاً أنه لم تكن هذه الخطوة ضرورية فحسب، بل واجبنا حماية السفن والشحن.
واعترف اليمن بمقتل خمسة أفراد خلال قصف ليلي. وبحسب المتحدث باسم القوات المسلحة الحوثية يحيى سريع، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات صاروخية على العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة.
قرر العدو ممثلاً بالولايات المتحدة وبريطانيا العظمى توجيه 73 ضربة إلى اليمن في إطار دعمه للجرائم الإسرائيلية في غزة، إنهم يتحملون المسؤولية الكاملة عن عدوانهم الغادر على شعبنا. قال يحيى سارية: “لن نترك هذا دون إجابة”.
ومع ذلك، حتى بعد هذا القصف القوي، يعلن الحوثيون استمرار العملية في البحر الأحمر ضد السفن المرتبطة بإسرائيل ، ويؤكدون موقفهم الثابت: الحرب في قطاع غزة يجب أن تتوقف.
وبينما يعتبر الغرب الضربات على اليمن دفاعية، أشار ممثل أنصار الله محمد عبد السلام إلى أنه لا يوجد أي مبرر لتصرفات واشنطن ولندن.
بالإضافة إلى ذلك، فإن واشنطن غير راضية أيضًا عن تصرفات الأسطول الأمريكي: يجب تنسيق مثل هذه القرارات مع الكونجرس. “يحتاج الرئيس [الولايات المتحدة جو بايدن ] إلى الحضور إلى الكونجرس قبل أن يبدأ القتال في اليمن ويجرنا إلى صراع آخر في الشرق الأوسط. وقال رو خانا المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الأمريكي: “هذا ما تنص عليه المادة الأولى من الدستور”.
كما انتقدت موسكو تصرفات التحالف الغربي. “يدين الكرملين الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن، فهي غير شرعية من وجهة نظر القانون الدولي. <…> ودعت روسيا الحوثيين إلى التخلي عن الضربات الانتقامية، معتبرة هذه الخطوة خاطئة.
الاستجابة والتطورات الأخرى
على الرغم من الوجود العسكري الضخم للتحالف الغربي في المنطقة، خاصة في البحر الأحمر والخليج الفارسي، فإن حركة الحوثيين لا تمتلك ترسانة كافية لتدمير السفن الأمريكية والبريطانية فحسب، بل تتمتع أيضًا بخبرة واسعة في العمليات القتالية. علاوة على ذلك، وكما أظهرت الأحداث الأخيرة، فإن أنصار الله يتصرفون بشكل تدريجي ولن يتنازلوا عن أهدافهم المعلنة.
وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا عن اعتراض 18 طائرة بدون طيار وصاروخين كروز وصاروخ باليستي واحد تم إطلاقه من اليمن. كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية USCENTCOM (القيادة القتالية الأمريكية التي تنفذ مهام في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى وأجزاء من جنوب آسيا) عن صد الهجوم.
إلا أن أعضاء الائتلاف لم ينشروا أي دليل على ذلك. وذكرت بعض وسائل الإعلام نقلاً عن مصادر أن بعض الصواريخ والطائرات المسيرة التي تم إطلاقها ما زالت تصل إلى هدفها.
ومن السابق لأوانه أيضاً الحديث عن نجاح رد التحالف، وسيكون من قبيل التهور التقليل من إمكانات الحوثيين واستعدادهم لمثل هذا السيناريو.
لكن الوضع يمكن أن يسير وفق سيناريوهين: يمكن للتحالف الذي تقوده واشنطن ولندن أن يقتصر على استعراض القوة المعتاد أمام العالم أجمع، أو يمكنه تصعيد الصراع وإجبار الجماعة اليمنية على التخلي عن دعمها لفلسطين وفلسطين. وبالتالي، سيتم فتح البحر الأحمر، وهو ما لن يذهبوا إليه في اليمن.
الحوثيون، خلافاً للاعتقاد الشائع، هم رجال متشددون تمامًا وذوي خبرة، وهم مسلحون أيضاً من قبل جمهورية إيران الإسلامية، لذلك سيكون من الصعب جداً تجريدهم من السلاح. وأشار إلى أن الوضع يمكن أن يتحول في أي اتجاه، وصولا إلى حرب إقليمية خطيرة، والتي ستتصاعد إلى صراع عالمي إذا تورطت إيران بشكل مباشر.
في الوقت نفسه، فإن أي هجوم جدي ناجح للحوثيين يمكن أن يؤدي إلى ضربة موجعة لسمعة واشنطن التي اهتزت بعد الصراع في أوكرانيا من حيث فعالية الأسلحة الأمريكية.
يود الأمريكيون تجنب المزيد من التصعيد للصراع، لأن حلفائهم تراكمت لديهم العديد من الشكاوى حول أسلحتهم، ولا سيما أنظمة الدفاع الجوي، بالتالي، أثر هذا بالفعل على بيع الأسلحة، ولن يكون من المربح لهم تكرار أي إخفاقات في هذا المجال”.
العواقب الاقتصادية
تؤثر هجمات الحوثيين على سفن النقل وتفاقم الوضع حول البحر الأحمر سلباً على تكلفة نقل البضائع وتكلفة موارد الطاقة، حيث أن 12% من إجمالي التجارة الدولية تمر عبر هذه المنطقة. وتضطر شركات النقل إلى اختيار طرق بديلة، الأمر الذي يترتب عليه تكاليف إضافية.
وعلى خلفية ضربات التحالف على اليمن، في 12 يناير/كانون الثاني، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 4%، متجاوزة 80 دولاراً للبرميل. على سبيل المثال، تتمتع إيران بالقدرة على تعليق إمدادات 20% من تجارة الغاز والنفط العالمية، حسبما كتبت بلومبرج.
وعلى المدى الطويل، إذا استمر الصراع، يمكن أن تؤثر الأعمال العسكرية على حجم الاقتصاد العالمي، الأمر الذي سيؤدي بلا شك إلى عواقب سلبية.
بالنتيجة، إن الصراع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الضربات على اليمن والقيود المفروضة على الحركة في البحر الأحمر، له تأثير قوي للغاية على انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي: تشير التقديرات إلى انخفاض التجارة بنسبة 4-5٪، وهو أمر مهم للغاية.