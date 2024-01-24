توتر البحر الأحمر يعيق تعافي اقتصاد أوروبا

بروكسل – يواجه الاقتصاد الأوروبي، الذي يتجنب بالفعل ركودا معتدلا في الوقت الذي يحاول فيه التخلص من التضخم المرتفع، محنة تعطيل التجارة لفترة طويلة مما قد يعرقل خطط البنوك المركزية لبدء خفض الفائدة هذا العام وتحقيق التعافي.

وأدت الهجمات التي شنها الحوثيون المدعومون من إيران على مدى أسابيع على السفن في البحر الأحمر إلى تعطيل الشحن في قناة السويس، أسرع طريق بين آسيا وأوروبا، والتي تحمل حوالي 15 في المئة من التجارة البحرية العالمية.

ومن حيث الاقتصاد الكلي، تبدو التأثيرات في أوروبا حتى الآن صغيرة وتكاد لا تذكر. وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية الأسبوع الماضي إن “التأثير الوحيد الملحوظ على الإنتاج حتى الآن هو حالات قليلة من فترات التسليم الممتدة”.

واتفق رئيس بنك إنجلترا المركزي أندرو بيلي مع ذلك، قائلا خلال جلسة استماع برلمانية مؤخرا إن الأمر “لم يكن له في الواقع التأثير الذي كنت أخشى حدوثه نوعا ما”، على الرغم من استمرار الشكوك.

ولم يظهر بعد أي تأثير للهجمات على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في أوروبا، بما في ذلك أرقام التضخم لشهر ديسمبر الماضي، والتي ارتفعت قليلا.

ومع ذلك قد يتغير الوضع من خلال القراءات الأولية لمؤشر مديري المشتريات الأربعاء الماضي للنشاط في الاقتصادات الأوروبية في يناير الجاري، والتقدير الأول للتضخم في منطقة اليورو في الأول من فبراير.

ومن المتوقع أن تطرح رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد هذا الموضوع في مؤتمر صحفي بعد اجتماع تحديد سعر الفائدة غدا الخميس.

ولا يزال أداء الاقتصاد العالمي أقل من المعدل، مما يشير إلى الكثير من التراخي في النظام، وعلى سبيل المثال أسعار النفط باعتبارها المقياس الأكثر وضوحا التي يمكن من خلالها أن تضرب مشاكل الشرق الأوسط الاقتصادات في أوروبا وخارجها.

وهذا المعطى يبدو تجسده أمرا مستبعدا في الوقت الحاضر، لأنه كما أكد فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية لرويترز الأسبوع الماضي، أن الإمدادات قوية ونمو الطلب يتباطأ.

وقال “لا أتوقع تغيرا كبيرا في أسعار النفط لأن لدينا كمية كبيرة من النفط في السوق”.

وترى شركة الخدمات اللوجستية الألمانية العملاقة دي.أتش.أل أنها لا تزال لديها قدرة شحن جوي متاحة، وهو ليس خيارا للجميع لأن الاقتصاد العالمي “لم يصح بالفعل بعد”.

وتجعل هذه الصورة الاقتصادية الخافتة من الصعب على الشركات تمرير أي تكاليف أعلى إلى المستهلكين، على سبيل المثال، من خلال الاضطرار إلى تغيير مسارها حول أفريقيا.

وكانت قد أعادت الكثير منها بناء الهوامش في العام الماضي، ويقبل رؤساؤها التنفيذيون بأنهم قد يضطرون ببساطة إلى استيعاب هذه الهوامش. وكدليل على ذلك، أكد عملاق بيع الأثاث بالتجزئة إيكيا أنه سيلتزم بخفض الأسعار المخطط لها وأن لدى الشركة السويدية مخزونا لاستيعاب أي صدمات في سلسلة التوريد.

وطالما ظل هذا هو الحال بالنسبة لعدد كاف من الشركات، فإن التعطيل لن يحرك عجلة تضخم أسعار المستهلك، لكن صناع السياسات الأوروبيين لا يستطيعون النظر في هذا الأمر ببساطة، إذ كلما طال أمد هذا الاضطراب، زاد تأثيره على الشركات والاقتصاد.

2.7 في المئة هذا العام نسبة ارتفاع التضخم في أوروبا، وفق توقعات البنك المركزي الأوروبي

وتخطط تسلا لصناعة السيارات الكهربائية لتعليق جزء كبير من إنتاجها في مصنعها الألماني في الفترة من التاسع والعشرين من يناير إلى الحادي عشر من فبراير بسبب نقص المكونات. وأوقفت شركة فولفو السويدية الإنتاج في مصنعها ببلجيكا لمدة ثلاثة أيام الشهر الماضي.

ومن المرجح أن يكون التأثير أكبر على الواردات منه على الصادرات، حيث ما يقرب من ربع البضائع القادمة إلى أوروبا ينتقل عن طريق البحر من آسيا، في حين يمثل نفس الطريق 10 في المئة فقط من صادرات أوروبا.

وباستخدام تقديرات صندوق النقد الدولي لتأثير ارتفاع تكاليف الشحن، قدرت شركة أكسفورد إيكونوميكس في مذكرة بتاريخ الرابع من يناير الجاري أن المكاسب في أسعار النقل بالحاويات ستضيف 0.6 نقطة مئوية إلى التضخم في غضون عام.

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن ينخفض التضخم في منطقة اليورو من 5.4 في المئة خلال عام 2023 إلى نحو 2.7 في المئة هذا العام.

وقالت أكسفورد “بينما يشير هذا إلى أن الإغلاق المستمر للبحر الأحمر لن يمنع التضخم من الانخفاض، فإنه سيبطئ سرعة عودته إلى طبيعته”. ومع ذلك، فإنها لم تر أن هذا يمنع المحور المتوقع لخفض أسعار الفائدة.

وعلى المدى الطويل، قد يشجع الوضع الشركات على تعزيز الخطط التي تم وضعها بعد أن تسببت الجائحة في تعطيل التجارة لإيجاد طرق إمداد بديلة وأكثر قابلية للتنبؤ بها.

وقد يشمل ذلك مسارات تجارية أطول ولكن أكثر أمانا، و”تعزيزا قريبا” أو “إعادة دعم” لتقريب الإنتاج من الأسواق الرئيسية. ولكن أيا كانت الخيارات التي سيتم استكشافها، فمن المرجح أن تشترك جميعها في شيء واحد، ألا وهو التكاليف الأعلى.

العرب