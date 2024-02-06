نيوم السعودية تفتتح مكتبا في نيويورك لتنمية الشراكات الاستثمارية

الرياض – افتتحت نيوم السعودية اليوم الثلاثاء مكتبا في مدينة نيويورك ليكون مركزا لدعم أعمالها واستثماراتها وعلاقاتها مع مجتمع المال والأعمال في أنحاء الولايات المتحدة.

وقالت نيوم، في بيان لها، إن هذا المكتب الواقع في برج “50 هدسون ياردز” في منطقة مانهاتن، سيمثل مركزاً لدعم أعمال نيوم واستثماراتها وعلاقاتها مع مجتمع المال والأعمال في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وحضر حفل الاحتفال الرسمي، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود سفيرة الرياض لدى واشنطن، بدعوة من الرئيس التنفيذي لنيوم، نظمي النصر، الذي رحب بضيوف هذه المناسبة وألقى كلمة أمام شركاء نيوم الاستراتيجيين والحضور من مجتمع المال والأعمال في الولايات المتحدة.

ويعد هذا المكتب ثاني المكاتب الدولية لنيوم بعد مكتب مدينة لندن الذي تم افتتاحه في نوفمبر 2023، بهدف دعم أعمال نيوم في المملكة المتحدة وجميع أنحاء أوروبا، وتأسيس علاقات مثمرة جديدة مع الشركاء والمستثمرين والجهات ذات العلاقة.

وأوضحت نيوم، أنها تهدف من خلال افتتاح مكتبها في مدينة نيويورك إلى تعزيز علاقاتها القائمة مع المؤسسات الأميركية، إلى جانب اكتشاف وجذب المزيد من الشراكات والفرص الاستثمارية الجديدة من الولايات المتحدة.

وأكدت، أن المكتب سيسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات والمستثمرين الأميركيين من المبتكرين ورواد الصناعة، ما يدعم تسريع جهود نيوم في مواجهة التحديات العالمية، وتحقيق رؤيتها لإعادة تعريف مثالية العيش والعمل والحفاظ على الطبيعة.

وضمن أهم شراكاتها العالمية، تعمل شركة نيوم للهيدروجين الأخضر حاليا، وهي مشروع مشترك ومملوك بالتساوي بين نيوم، وإير برودكتس الأميركية (المدرجة في بورصة نيويورك) وأكوا باور، لبناء أكبر مصنع في العالم للهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون في الأوكسجين، باستثمارات إجمالية تبلغ 8.4 مليار دولار.

وأوضحت نيوم، أنه في هذا الإطار سيعمل مكتب نيوم في نيويورك على تعزيز شراكاتها مع الشركات الأميركية وعقد شراكات جديدة، لاحتضان وتسويق تقنيات مستدامة يمكن الاستفادة منها في نيوم وفي جميع أنحاء العالم.

وكشفت عن أن بوب ستيفانوفسكي سيتولى منصب مدير مكتب نيوم في الولايات المتحدة الأميركية، وهو مدير مالي عالمي بارز، شغل سابقاً مناصب قيادية في شركات عدة منها “جنرال إلكتريك و”يو بي إس ” و”ثري آي جروب بي إل سي 3″.

وقالت الأميرة ريما بنت بندر، في كلمتها خلال الافتتاح الرسمي للمكتب “يسعدنا أن نشهد افتتاح نيوم مكتباً لها في نيويورك، فالفرص الواعدة التي توفرها لا يقتصر تأثيرها على المملكة فحسب، بل يمتد إلى محيطها الإقليمي والدولي، فمن خلال دورها كمحفز للابتكار والتنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي، فإن نيوم تمثل مصدر إلهام للمشاريع الطموحة في جميع أنحاء العالم، لما تمثله من نموذج فريد لمدن المستقبل”.

ومن جانبه، قال نظمي النصر الرئيس التنفيذي لنيوم “لدينا قناعة راسخة بأهمية العمل مع الشركاء الدوليين القادرين على دعم جهودنا لتحقيق رؤية نيوم، ومن هذا المنطلق اخترنا مدينة نيويورك لافتتاح مكتبنا الدولي الثاني، نظراً لمكانتها الدولية كعاصمةٍ عالمية لقطاع المال والأعمال”.

وأضاف “لقد عززت نيوم استثماراتها وشراكاتها مع شركاتٍ أميركية عدة، ومن خلال هذا المكتب نطمح لتنمية علاقتنا الاستثمارية مع قطاعات الصناعة والأعمال في الولايات المتحدة الأميركية”.

العرب