أذربيجان الغربية ملف صدام صامت بين إيران وتركيا

على مر القرون، انخرطت إيران وتركيا في تنافس مد وجزر، ولكن مستمر، على النفوذ والتفوق الإقليمي. ولا تزال هذه العلاقة الشائكة قائمة حتى يومنا هذا، وتتجلى في بعض الحالات في دعم طهران وأنقرة لشركاء أو حلفاء يقاتلون على طرفي نقيض من الصراعات الخارجية، بما في ذلك في سوريا والعراق وجنوب القوقاز.

ومع ذلك، فإن مثل هذه الديناميكيات التصعيدية المحتملة لم تقتصر على المنافسة الجيوسياسية بالوكالة، وقد امتدت أيضا إلى الجهود المبذولة للتدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض.

وتقول شكرية برادوست، وهي باحثة دكتوراه في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا، حيث تركز على أمن الشرق الأوسط، في تقرير نشره معهد الشرق الأوسط، إن هذا يتجلى بشكل ملحوظ في المنطقة الشمالية الغربية من إيران، وهي نقطة محورية جيوسياسية حاسمة تقع على حدود تركيا مباشرة.

وتضيف برادوست أن في هذه المنطقة سعى الجانب التركي بشكل دوري إلى إثارة التوترات المعقدة وطويلة الأمد التي تشمل الأكراد والعرقيين الأذريين (المعروفين أيضا محليا باسم الأتراك الأذريين). وفي المقابل، حاولت إيران اللعب بالورقة الكردية، وهي تدعم حاليا الأكراد العلويين ضد تركيا.

الديناميات العرقية

الأتراك الأذريون يشكلون أكثر من 20 مليونا، أو ما يقرب من 24 في المئة من إجمالي سكان إيران

تحولت مقاطعة أذربيجان الغربية في شمال غرب إيران، وهي ممر اقتصادي وتجاري مهم بين إيران وتركيا، إلى جبهة صعبة ولكنها مغرية لجهود أنقرة الدورية لاستغلال نقاط نفوذها ضد طهران.

وتضم هذه المنطقة خليطا سكانيا يتكون أساسا من الأكراد السنة والشيعة الأذريين الأتراك، لكن على مدى عقود، هيمنت المجموعة العرقية الأخيرة على الأولى، وقد سهّل ذلك تأييد طهران لسياسة “فرق تسد” في هذه المنطقة.

وبحسب بعض التقديرات، يشكل الأتراك الأذريون أكثر من 20 مليونا، أو ما يقرب من 24 في المئة من إجمالي سكان إيران.

ويعيش عدد مماثل من الأكراد العرقيين في تركيا، ويشكلون ما يقرب من 19 في المئة من سكان ذلك البلد، في حين يقدر عدد السكان الأكراد في إيران بما يتراوح بين 8 و12 مليون نسمة.

ومع ذلك، فإن وضع الأذريين العرقيين في إيران يختلف عن وضع الأكراد في أي من البلدين.

وكان الأتراك الأذريون أحد ركائز الإدارة الإيرانية لعدة قرون، وفي الآونة الأخيرة، أصبح أفراد هذا المجتمع يتمتعون بسلطة كبيرة أثناء خدمتهم في الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي.

وما يعرف اليوم بأذربيجان الغربية كان مسقط رأس القومية الكردية، وموقع تأسيس أول حزب سياسي كردي حديث، وحيث ساعد السوفييت في عام 1946 في إنشاء سلطة كردية قصيرة العمر (جمهورية كردستان).

ومع ذلك، يواجه الأكراد المعاصرون الذين يعيشون هنا التمييز على مستويين: من الحكومة المركزية في طهران ومن السلطات الأذرية التركية المحلية.

ومن الأمثلة البارزة بشكل خاص، عندما يتعلق الأمر بالسباقات البرلمانية، فإن العديد من المرشحين الأكراد الذين وافقت عليهم طهران لخوض الانتخابات يتم رفضهم لاحقا من قبل السلطات المحلية في أذربيجان الغربية التي تعمل، في بعض الحالات، بشكل مستقل عن متناول طهران.

وبالتالي، فإن التوترات بين المجموعتين العرقيتين الرئيسيتين في المقاطعة، تصل إلى مستوى ينذر بالخطر، خاصة بالمقارنة مع مناطق أخرى من البلاد.

نفوذ تركيا المتزايد

السلطات الأذرية المحلية تدفع إلى استخدام اللغة الأذرية بدلا من الفارسية في الاجتماعات الرسمية، مما يسبب التوتر مع الأكراد

إن الطبيعة المعقدة والمتوترة للديناميكيات بين الأعراق في مقاطعة أذربيجان الغربية، بالإضافة إلى التقارب العرقي الوثيق بين الأتراك والأذريين، جعلت المجتمع الأذري التركي هدفا مهما للتواصل مع تركيا، على الرغم من اختلافاتهم الدينية، الأمر الذي يثير قلق إيران كثيرا.

وقد ساهم الاستخدام واسع النطاق لأطباق الأقمار الاصطناعية والوصول إلى القنوات التركية منذ التسعينات بشكل كبير في تضخيم القوة الناعمة لتركيا بين الأتراك الأذريين.

وعلاوة على ذلك، تقدم تركيا التدريب والدعم المتزايد، مع التركيز على الإحياء الثقافي، للناشطين والصحافيين الأذريين الأتراك في أذربيجان الغربية من خلال القنصلية التركية في مدينة أورميا.

ويعزز هذا التعرض والدبلوماسية العامة الوعي بالتضامن التركي ويساهم في تحسين الكفاءة في اللغة التركية، مما يؤدي إلى زيادة ملحوظة في النفوذ التركي منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ونتيجة لهذه السياسة، أضافت السلطات الأذرية المحلية في أذربيجان الغربية أسماء المواقع الجغرافية باللغة الأذرية إلى أسماء الشوارع الفارسية في عاصمة هذه المحافظة، أورميا.

وبالإضافة إلى ذلك، تدفع السلطات الأذرية المحلية إلى استخدام اللغة الأذرية بدلا من الفارسية في الاجتماعات الرسمية، مما يسبب التوتر مع الأكراد.

تركيا تسعى إلى إثارة التوترات المعقدة التي تشمل الأكراد الأذريين وفي المقابل تلعب إيران ورقة دعم الأكراد العلويين

ويصاحب هذا الإحياء الثقافي الذي شجعته تركيا ويسرته (جزئيا) تطرف القومية الأذرية التركية في هذه المحافظة، والذي امتد إلى ما هو أبعد من معارضة الأكراد ليشمل الفرس أيضا.

وتشكل المنطقة ذات الأغلبية الكردية، والتي تم تقسيمها بين إيران وتركيا بسبب الحروب بين الإمبراطوريتين العثمانية والصفوية، تحديا لتركيا في تنفيذ خطتها العالمية التركية وإقامة اتصال مباشر مع الأذريين في إيران.

والأهم من ذلك، أن أكراد المناطق الحدودية الإيرانية المتاخمة لتركيا يتحدثون نفس اللهجة الكرمانجية الكردية التي يتحدث بها أكراد تركيا، في حين أن الأكراد الإيرانيين الذين يعيشون بعيدا عن الحدود يستخدمون اللهجة الصورانية.

وتزعم تركيا أن أعضاء وأنصار حزب العمال الكردستاني، الذي خاض تمردا مسلحا ضد الحكومة التركية على مدى الأربعين عاما الماضية، موجودون في المدن الحدودية في إقليم كردستان الإيراني ويستغلون هذه القرابة والعرقية عبر الحدود.

ونتيجة للسياسات التي تنتهجها كل من إيران وتركيا، تصاعدت التوترات بين المجموعتين العرقيتين في مقاطعة أذربيجان الغربية بشكل كبير وعنيف منذ عامين.

وفي يوليو 2022، اندلعت اشتباكات بين مهربين أكراد وأذريين في ماكو. وفي أعقاب التصعيد، هاجمت مجموعة من الأتراك الأذريين مخيما للخيام الصيفية الكردية في منطقة أفاجيك ماكو، مستخدمين العصي والهراوات وأسلحة أخرى، مما أدى إلى تدمير خيام الرعاة الأكراد الرحل عن طريق إشعال النار فيها.

إيران والنفوذ التركي

دعم تركيا للأذريين في إيران ظهر في سياق تطور العالم التركي في خطاب القادة الأتراك في السنوات الأخيرة

حاولت طهران، التي تدرك التهديد المتزايد الذي يشكله دعم أنقرة للأتراك الأذريين داخل الحدود الإيرانية، إعادة تأكيد سيطرة أكثر مركزية على تلك المناطق التي شهد فيها الأكراد والأذريون توترات أو دخلوا في صراع مفتوح.

ولأول مرة منذ نشأة النظام الإسلامي، تم تعيين اثنين من الأكراد الشيعة من خراسان (محمد مهدي شهرياري، الذي خدم من سبتمبر 2017 إلى أكتوبر 2021) ومقاطعات كرمانشاه (محمد صادق معتمديان، في منصبه منذ أكتوبر 2021) حاكمين لغرب أذربيجان (حيث يلتزم غالبية الأكراد المقيمين بالإسلام السني).

ومع ذلك، لا يزال الأتراك الأذريون يهيمنون على معظم المناصب الإدارية رفيعة المستوى هناك.

ومن بين نواب الحاكم الأربعة – المسؤولين بشكل جماعي عن الشؤون السياسية والأمنية والاقتصادية، والبناء، فضلا عن الموارد البشرية – جميعهم من الأتراك الأذريين. وبالمثل، من بين 17 مكتبا إداريا في المحافظة، 14 مكتبا يقودها أتراك أذريون، بينما يشغل الأكراد المكتبين المتبقيين وواحدا فارسيا.

وفي زيارته إلى أذربيجان الشرقية في عام 2019، أشار الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني إلى أذربيجان الغربية باسم “أورميا”، وهو الاسم المفضل لدى الأكراد لهذه المحافظة.

ومع ذلك، فإن استخدام هذا الاسم لم يكن محاولة لاسترضاء الأكراد بقدر ما كان محاولة لمواجهة رسائل أنقرة التي تصور أذربيجان الغربية كجزء من “العالم التركي”.

وقد ظهر دعم تركيا للأذريين في إيران في سياق تطور العالم التركي في خطاب القادة الأتراك في السنوات الأخيرة.

وفي أواخر عام 2020، أثناء مشاركته في عرض عسكري في باكو لإحياء ذكرى انتصار أذربيجان على أرمينيا في حربهما التي استمرت 44 يوما على جيب كاراباخ، ألقى الرئيس رجب طيب أردوغان قصيدة قصيرة دعت رمزيا جميع الأتراك إلى “تحرير” غرب إيران.

احتجاجات عام 1999 في كردستان إيران أظهرت بوضوح قدرة حزب العمال الكردستاني الناجحة على حشد دعم كبير من أكراد إيران وحشدهم

ودفع رد الفعل الإيراني العاصف على تلك القصيدة البلدين إلى استدعاء مبعوثي بعضهما البعض في أنقرة وطهران. وأكد وزير الخارجية التركي في ذلك الوقت مولود جاويش أوغلو أن أردوغان لم يكن على علم بالحساسيات المحيطة بالقصيدة، وأدان ما أسماه رد طهران الهجومي.

وفي الوقت نفسه، واصلت إيران سياستها المستمرة منذ سنوات في دعم حزب العمال الكردستاني، ليس فقط لإضعاف أحزاب المعارضة الكردية الإيرانية مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني وحزب كومالا محليا، ولكن أيضا لاستعداء منافستها القديمة في المنطقة، تركيا.

وتعود علاقة طهران بحزب العمال الكردستاني إلى عام 1982، عندما أقنعت إيران زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي مسعود بارزاني بالسماح لحزب العمال الكردستاني بإنشاء معسكرات في شمال العراق.

ومع ذلك، تغيرت الديناميكيات عندما اندلعت أعمال شغب واسعة النطاق في المدن الكردية الإيرانية في أعقاب اعتقال تركيا لزعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان في عام 1999.

وسرعان ما تحولت المسيرات الداعمة لأوجلان إلى احتجاجات ضد النظام الإيراني من أجل الحقوق الكردية.

وردت الحكومة بقسوة، فقتلت المئات من المتظاهرين واعتقلت أكثر من 2000 شخص في مدن كردية متعددة.

وعلاوة على ذلك، طلبت إيران من حزب العمال الكردستاني مغادرة أراضيها، بعد أن سمحت له بالبقاء وإقامة قاعدة هناك منذ عام 1987.

وأظهرت احتجاجات عام 1999 في كردستان إيران بوضوح قدرة حزب العمال الكردستاني الناجحة على حشد دعم كبير من أكراد إيران وحشدهم.

وفي الواقع، انضم عدد كبير من الأكراد الإيرانيين إلى حزب العمال الكردستاني بعد عام 1999، مما أدى إلى إنشاء فرع محلي يعرف باسم حزب الحياة الحرة في كردستان.

ونتيجة لذلك، غيرت إيران موقفها واتبعت سياسة دعم العلويين الأكراد (الذين يتبعون شكلا من أشكال الإسلام الشيعي)، وتعمدت إعطاء الأولوية لدينهم على هويتهم الكردية. وقد سمح هذا لطهران بتحدي تركيا دون تحريض حركة وطنية كردية في الداخل.