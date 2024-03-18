إيران تخوض حرب الملاحة الدولية

منذ أن بدأت جماعة الحوثي هجماتها على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن لم تتوقف التحليلات الإيرانية، وأحياناً الروسية، عن البعد الدولي لهذه الهجمات، باعتبارها مدخلاً إلى تغيير واقع السيطرة الأميركية والغربية على البحار والمحيطات.

واتخذت هذه التحليلات، الإيرانية خصوصاً، منحى ملموساً مع الدورة السنوية الخامسة للمناورات البحرية الإيرانية- الروسية- الصينية في بحر عمان، والتي اختتمت يوم الجمعة الماضي، فقد ترافقت هذه المناورات مع تصعيد حوثي غير مسبوق، وصل إلى حد تهديد زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي بمهاجمة السفن التي تعبر المحيط الهندي باتجاه رأس الرجاء الصالح، وليس الاكتفاء فقط بالإغارة على تلك التي تعبر باب المندب باتجاه البحر الأحمر، وهو ما يشكل ترجمة ملموسة لرغبة نظام الملالي في طهران بلعب دور في المياه الدولية يتحدى وقائع النفوذ التقليدي للدول المعنية والقوانين التي تحكم الملاحة البحرية الدولية.

الإعلان الحوثي عن مهاجمة السفن المتوجهة من المحيط الهندي إلى جنوب أفريقيا هرباً من باب المندب، جاء في الوقت الذي كانت فيه فعاليات المناورة الإيرانية- الروسية – الصينية مستمرة “بهدف تعزيز الأمن البحري في المنطقة، وإظهار قدرات الدول الثلاث على صيانة السلم العالمي والأمن البحري، وتعزيز أمن التجارة البحرية الدولية ومواجهة القرصنة والإرهاب البحري” بحسب ما جاء في الإعلان الإيراني الرسمي عن أهداف التظاهرة الحربية البحرية، بعد أن اتفق منظموها على رفع شعار لها: معاً من أجل الأمن والسلام.

بدا تهديد الحوثي، الذراع البارزة لإيران، نقيضاً للأهداف المعلنة للمناورات، ونسفاً لصدقية هذه الأهداف، أقله في ما يتعلق بالجانب الإيراني، الذي ظهر كمن يستغل مشاركة الصين وروسيا ليشن حربه الخاصة على الملاحة الدولية، ولتأكيد نظريته حول المدى البحري الحيوي لإيران الإمبراطورية، مستنداً في ذلك إلى أذرع مطواعة، وإلى شبكة علاقات دولية لها موقعها ومصلحتها في الصراع العالمي الدائر بين شرق وغرب.

جاءت تهديدات الحوثي، في وقت نظمت طهران اجتماعاً في بيروت بين ثلاث منظمات فلسطينية (حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية) والحركة الحوثية، وبمشاركة “حزب الله” اللبناني الذي كان حاضراً من دون إعلان، وذلك لبحث” الترتيبات اللازمة لنصرة الشعب الفلسطيني في المرحلة المقبلة، مع احتمال التوتر في رمضان والتحضير لمعركة محتملة في رفح”.

ومن نتائج الاجتماع المذكور يستفاد أن إيران تعتمد الحوثي عنصراً أساسياً في استراتيجية تهديد الملاحة، تحت عنوان التضامن مع غزة، لم تعط إيران أولوية الآن لدور يلعبه “حزب الله”، قوتها الأساسية المفترضة، إذ يبدو أنها تريد الاحتفاظ بقدراته الأساسية إلى المعركة الفاصلة التي يمكن أن تخاض ضدها. وهي إذ تجعل من “معركة البحار” هدفها الأبرز، تقدم الحوثي إلى الواجهة، ضمن سياسة أشمل من معركة غزة هدفها تثبيت توسعها الإقليمي بما في ذلك، في البحار والمحيطات، سعياً إلى موقع تفاوضي أقوى عندما يحين موعد التفاوض، وليست أولوية البحار وتهديد السفن أمراً جديداً، أو نتاج صدفة، ولا هي مجرد تضامن مزعوم مع غزة.

قبل أسابيع، وفي معرض ترحيبه بعمليات الحوثيين، هدد مسؤول في “الحرس الثوري” بإقفال البحر المتوسط وصولاً إلى جبل طارق.

ويوم انطلاق المناورات الثلاثية في بحر عمان أكد اللواء يحيى صفوي المستشار الأعلى للمرشد علي خامنئي على ضرورة “زيادة عمق إيران الاستراتيجي إلى خمسة آلاف كيلومتر”، معتبراً أن “عمق دفاعنا الآن هو البحر المتوسط، وهذا البحر مع البحر الأحمر نقطتان استراتيجيتان، يجب أن تركز عليهما القوات البحرية والجوية للحرس الثوري”.

ولم يخف صفوي أن الأذرع الإيرانية هي التي تقوم بالعمل الذي تحاول طهران استثماره لاحقاً. هو يعترف أن خامنئي “عزز جبهة المقاومة خلال هذه الأعوام الـ 34 (منذ خلف الخميني)، واستخدم قاسم سليماني قدرات الحرس الثوري في هذا الاتجاه”، ولذلك “ترون اليوم كيف أذل اليمنيون الأميركيين”.