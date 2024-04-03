لماذا لا تتوقف الحروب في العالم؟

هذا سؤال يشغل البال والأفكار لكثير منا، بخاصة في ظل النزاعات والصراعات المستمرة التي تعصف بأجزاء مختلفة من العالم، إذ يبدو الأمر وكأنه لا نهاية للحروب وكأن السلام بعيد المنال، وفي حين أن الأسباب وراء استمرار الحروب متنوعة ومعقدة فإن هناك عوامل عدة تلعب دوراً مهماً في إبقاء دورة العنف مستمرة.

أسباب ثقافية وسياسية

أولاً تكمن أسباب الحروب في العوامل التاريخية والثقافية والسياسية التي تتراكم عبر الزمن، فالصراعات القديمة بين الشعوب والثقافات والانتقامات القديمة والأطماع السياسية كلها تلعب دوراً في إشعال فتيل الحروب وتأجيجها، وعلى سبيل المثال يمكننا النظر إلى الصراع الدائر في الشرق الأوسط، حيث تتشابك الأمور التاريخية والدينية والسياسية لتصنع صورة معقدة للصراعات المستمرة.

الفقر والظلم

ثانياً يلقي الفقر والظلم دوراً كبيراً في استمرار الحروب، ففي البلدان التي يعيش فيها الناس تحت خط الفقر وتفتقر إلى فرص العيش الكريم يصبح الانضمام إلى جماعات مسلحة أحياناً الخيار الوحيد لضمان البقاء، وبالتالي يُستغل الفقراء والضعفاء لتنفيذ أجندات سياسية أو دينية، مما يعزز دورة العنف والصراعات المستمرة.

ثالثاً لا يمكن تجاهل الدور الاقتصادي في استمرار الحروب، فالحروب وعلى رغم مأساتها قد تكون مربحة لبعض الأطراف، سواء كان ذلك من خلال تجارة الأسلحة أو استغلال الموارد الطبيعية في المناطق المتنازع عليها، مما يشجع على استمرار الصراعات بدلاً من التوصل إلى حلول سلمية.

رابعاً يلعب الانقسام العالمي وتداخل المصالح الدولية دوراً كبيراً في استمرار الحروب، فالتحالفات الدولية والتدخلات الخارجية تزيدان تعقيدات الصراعات وتطيلان مدتها، إذ يمكن أن تكون هذه التدخلات محاولة لتحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية للدول المتدخلة من دون النظر إلى الأثر الإنساني للحرب.

وإلى جانب العوامل المذكورة يمكن أيضاً أن نضيف دور الدين والأيديولوجيا في استمرار الحروب، فالتشدد الديني والتطرف الأيديولوجي قد يدفعان بعض الجماعات إلى مزيد من العنف والصراعات، إذ يستخدم الدِين أو الأيديولوجيا ذريعة لتبرير الهجمات والتظاهرات العنيفة.

فهم الجذور

وفي هذا السياق يصبح تحقيق السلام أكثر تعقيداً، إذ يتطلب التصالح والتفاهم بين الأديان والثقافات المختلفة، إضافة إلى محاولة فهم الجذور العميقة للتوترات والصراعات الدينية أو الأيديولوجية والعمل على حلها بصورة شاملة ودائمة، وفي النهاية وعلى رغم تعقيد الأسباب والمؤثرات التي تجعل الحروب تستمر، فإن هناك دائماً فرصة للتوصل إلى سلام دائم واستقرار في العالم، ويتطلب ذلك جهوداً دولية مشتركة لمكافحة الفقر والظلم وتعزيز العدالة وحقوق الإنسان، إضافة إلى التفاهم والحوار الدولي لتجنب التصعيد وتحقيق حلول سلمية للنزاعات، فالسلام ليس حلماً بعيد المنال بل هدف يمكن تحقيقه من خلال العمل المشترك والتزام الدول والمجتمعات الدولية بتحقيقه.