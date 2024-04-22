المساعدات الأميركية الجديدة لأوكرانيا… هل تغيّر مسار الحرب؟

وافق مجلس النواب الأميركي، بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، على تقديم حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار تقريباً، تشمل أيضاً إمدادات الأسلحة التي هناك حاجة ماسة إليها لصدّ الغزو الروسي، وذلك بعد أن كانت هذه المساعدات معلقة منذ أشهر بسبب معارضة دونالد ترمب، مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة، الذي حثّ المُشرّعين الجمهوريين على عرقلتها.

ما الفرق الذي يمكن أن يحدثه تقديم مزيد من الأسلحة الأميركية لأوكرانيا؟

أوضح تقرير نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية أن أوكرانيا تكافح ضد القوات الروسية منذ تقلص المساعدات العسكرية الأميركية بشكل أساسي، في نهاية العام الماضي، وهي تعاني بشكل خاص نقصاً خطيراً ومتزايداً في المدفعية. وقد اضطر جيشها إلى ترك بلدة أفدييفكا في دونباس، خلال فبراير (شباط) الماضي، ويتعرض الآن لضغوط في تشاسيف يار، الواقعة بشرق أوكرانيا.

فقد تمكنت قوات موسكو من التفوق على كييف بنسبة لا تقل عن خمسة إلى واحد، وأصبحت المدفعية الأوكرانية غير قادرة على نحو متزايد على منع القوات الروسية من الاحتشاد قبل الهجمات البرية.

وفي الوقت نفسه، تعاني أوكرانيا نقص الدفاعات الجوية والصاروخية، مما يعرّض المدنيين لخطر متزايد.

وتحولت روسيا إلى استهداف محطات الطاقة الأوكرانية بقوة، حيث دمرت محطتين في منطقة خاركيف، خلال مارس (آذار)، وأخرى جنوب كييف، في وقت سابق من أبريل (نيسان).

ويتم قطع الكهرباء لبضع ساعات يومياً في خاركيف؛ المدينة التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليون نسمة، وهناك قلق متزايد من أن نظام الطاقة قد لا يتمكن من التكيف مع تأثير الهجمات، وخصوصاً في الخريف والشتاء المقبلين.

متى ستبدأ الأسلحة الأميركية الوصول إلى أوكرانيا؟

أشار مسؤولو «البنتاغون» إلى أنهم يُعدّون حزمة أولية للبيت الأبيض، لإقرار إرسالها إلى أوكرانيا في غضون أيام، بعد تصديق مجلس الشيوخ على تصويت مجلس النواب على مشروع القانون.

ومن المزمع أن يبدأ مجلس الشيوخ، غداً الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون مع إجراء تصويت مبدئي له، ومن المتوقع طرحه للتصويت النهائي، خلال أيام، وهو ما سيمهد الطريق أمام بايدن لتحويل مشروع القانون إلى قانون.

وقد تأتي الحزمة الأولية بعد فترة وجيزة، والتي ربما تتضمن المدفعية وأنظمة الدفاع الجوي بشكل أساسي. وجرى تخزين بعض الذخائر في أوروبا تحسباً لإمكانية نقلها إلى أوكرانيا، ويمكن أن يجري نقلها للبلاد خلال أسبوع أو أسبوعين.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي واشنطن، أمس الأحد، إلى الإسراع في إقرار مشروع القانون، ليصبح قانوناً والمضي قدماً في التسليم الفعلي للأسلحة.

وقال إن أنظمة الدفاع الجوي والأسلحة طويلة المدى أولويات قصوى.

وأضاف زيلينسكي، خلال مقابلة في برنامج «ميت ذا برس»، على شبكة «إن.بي.سي»، أن إقرار مشروع القانون سيوجه رسالة قوية إلى الكرملين مفادها أن الولايات المتحدة ستظل مع كييف، وأنها لن تكون «أفغانستان أخرى».

وأردف زيلينسكي: «أعتقد أن هذا الدعم سيعزز حقاً القوات المسلّحة الأوكرانية، وستكون لدينا فرصة للانتصار».

متى ستصل مساهمة أوروبا؟

منذ بدء الصراع، كانت الدول الأوروبية بطيئة في تنسيق مساعداتها العسكرية لأوكرانيا. وخلافاً للحال في الولايات المتحدة، حيث يجري التعامل مع بعض الذخائر، مثل تصنيع قذائف المدفعية، من قِبل شركات مملوكة للحكومة، فإن الدول الأوروبية تعتمد على شركات القطاع الخاص، ويستغرق إصدار العقود وقتاً أطول من المتوقع.

لكن القلق بشأن المدة التي سيستغرقها بدء تسليم الأسلحة الأميركية لأوكرانيا، أدى إلى تسريع وتيرة النشاط الأوروبي في هذا الشأن، وفقاً لـ«الغارديان».

وقد حصلت المبادرة، التي تقودها التشيك لشراء مزيد من قذائف المدفعية من الدول المحايدة التي لديها مخزون فائض، على ما لا يقل عن 300 ألف قذيفة، وسيجري تسليم الدفعات الأولى منها قبل يونيو (حزيران) المقبل. وقالت ألمانيا إنها ستتبرع بنظام باتريوت للدفاع الجوي قبل أسبوع، بينما عرضت هولندا شراء صواريخ باتريوت من دول لا ترغب في تقديمها لأوكرانيا مباشرة.