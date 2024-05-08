هل تتحول “حرب الاستنزاف” بين إسرائيل وحزب الله إلى معركة شاملة؟

في حين أن حزب الله وإيران ليسا مهتمين بعد بحرب واسعة النطاق، فإن إمكانية توسيع الحملة ضد لبنان تظل مفتوحة، في ظل سيناريوهين: (1) تدهور لا يمكن السيطرة عليه بسبب تمسك حزب الله بالقتال ما استمرت الحرب في قطاع غزة، أو في أعقاب طلب إيراني من الحركة بتوسيع مشاركتها في حملتها ضد إسرائيل؛ (2) خطوة إسرائيلية واسعة النطاق تتجاوز “قواعد اللعبة” بينها وبين حزب الله، بهدف تغيير الوضع الأمني ​​على الحدود والسماح بعودة الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم من المنطقة إلى منازلهم. من وجهة النظر الإسرائيلية، من الضروري الاستمرار في الإضرار بقدرات حزب الله ما لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ولكن في الوقت نفسه العمل على تعظيم إمكانية تحقيق تسوية سياسية بين إسرائيل ولبنان من شأنها تحسين الوضع الأمني في هذه الساحة وتمكين عودة المهجرين إلى ديارهم، مع تأجيل احتمال نشوب حرب واسعة النطاق إلى وقت مناسب في المستقبل.

إن القتال المكثف والمستمر على الحدود الشمالية منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر يحمل طابع “حرب الاستنزاف”، لكن السؤال هو ما إذا كان يمكن أن يتحول إلى حرب شاملة (أي حرب سيستخدم فيها نصر الله كل الجيش الموجود تحت تصرفه ويهدد العمق الإسرائيلي بأكمله). ورغم أن نطاقها اليوم محدود من حيث المناطق الجغرافية ووسائل الحرب، فثمة ديناميكية تصعيد في طبيعة وشدة الهجمات، وكذلك في حجم الأضرار التراكمية لكلا الجانبين.

ومن أنماط عمل حزب الله – الذي يوجه ويقود أيضاً أنشطة العناصر الأخرى التي تقاتل من لبنان ضد إسرائيل، لبنانيين وفلسطينيين على حد سواء، بالتنسيق مع العناصر الأخرى في محور المقاومة بقيادة إيران – يتبين أن التنظيم مهتم بالحفاظ على الطبيعة المحدودة للقتال. وذلك لجذب الجيش الإسرائيلي إلى الحدود اللبنانية كجزء مما أطلق عليه نصر الله، الأمين العام للمنظمة، مؤخراً “جبهة الدعم” للفلسطينيين. يريد حزب الله أن يصعّب على إسرائيل تحقيق أهدافها في الحرب في غزة ووضع حد لها. يستخدم التنظيم، الذي يحرص على عدم توسيع القتال ضد إسرائيل من تلقاء نفسه، وسائل حربية قصيرة المدى، على الرغم من أنه اعتبارًا من يناير 2024 يهاجم أيضاً بصاروخ ألماس الإيراني المتقدم المضاد للدبابات (الموجه بصريًا)، وصواريخ بأركان، وصاروخ فلاك (المخصص قصير المدى، ولكنه يحمل كمية كبيرة من المواد المتفجرة)، والذي يسبب المزيد من الضرر. وفي الأسابيع الأخيرة، زاد أيضاً استخدام الطائرات بدون طيار المهاجمة، وإن كان في نطاق محدود نسبيًا. بالإضافة إلى ذلك، لم تقم المنظمة بزيادة مدى إطلاق النار، إلا ردًا على تصرفات غير عادية من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي. وجاء في المنشورات اليومية للمنظمة أن الهجمات تتم فقط ضد أهداف عسكرية إسرائيلية، وأن الانحراف عن هذا النمط من العمل يقتصر على حالات الأذى التي يلحقها جيش الدفاع الإسرائيلي بالمدنيين.

إن دراسة التوازن الحالي للقتال في المنطقة تظهر أنه، على الرغم من طبيعته المحدودة، يستطيع حزب الله أن يسجل لنفسه سلسلة من الإنجازات، التي يتباهى بها نصر الله في خطاباته: إحكام حصار الجيش الإسرائيلي على الجبهة الشمالية في محاولة لإرهاقه؛ وإضرار بمواقع وقواعد الجيش الإسرائيلي؛ وإسقاط عدد من الطائرات الإسرائيلية بدون طيار؛ وتدمير البنية التحتية والمباني المدنية ومنازل السكان والمزارع الزراعية على طول الحدود؛ والخسائر في الأرواح، حتى لو لم تكن كثيرة نسبياً (حتى الآن في إسرائيل 18 قتيلاً، بينهم 10 جنود). إن الإنجاز الأعظم الذي حققه حزب الله ينبع على وجه التحديد من القرار الإسرائيلي بإخلاء 43 مستوطنة على طول الحدود (حوالي 60 ألف نسمة) في الأيام الأولى للحرب وإنشاء قطاع خالٍ تقريباً من السكان في شمال إسرائيل، للمرة الأولى منذ عام 1948.

لكن، بفضل تفوقها الجوي وإجراءات الدفاع النشطة للجيش الإسرائيلي واستراتيجية المبادرة الهجومية التي اعتمدتها، ألحقت إسرائيل المزيد من الضرر بحزب الله والمجموعات المتحاربة الأخرى، وهي أيضاً التي تتحكم في خطوات التصعيد. وألحق الجيش الإسرائيلي أضراراً بالبنية التحتية والمباني العسكرية والمقرات العسكرية لحزب الله على نطاق واسع، بما في ذلك سلسلة من الهجمات في عمق لبنان (عدة مرات في بعلبك ومنطقة تسور). وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فقد تم خلال الأشهر الستة الماضية تدمير نحو 5000 هدف في لبنان وإحباط محاولات اختراق وإطلاق صواريخ من هناك. كما تكبد حزب الله العديد من الضحايا. وبحسب معطيات التنظيم، فقد قُتل حتى الآن أكثر من 275 من عناصره، ومن بينهم قادة كبار و7 من كبار قادة قوة الرضوان (بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بمسؤولين كبار في حماس). ويفترض أن العدد أعلى من ذلك. ويبدو أن رجال رضوان انسحبوا من منطقة قريبة من الحدود، كما تكبدت القوة خسائر جراء الضربات الجوية المتكررة في سوريا (نشطاء وأسلحة كانت في طريقها من إيران ومتجهة إلى التنظيم).

أما فيما يتعلق بإمكانية أن يبادر حزب الله إلى توسيع القتال كجزء من خطة محددة سلفاً أو كفرصة للاستفادة من الحرب في غزة – مع مرور الوقت، يتنامى الفهم بأن حزب الله ليس معنياً بذلك في هذه المرحلة. وهذا الفهم يستند إلى نشاطه العسكري المحدود، ومن تصريحات علنية لنصر الله وقيادات التنظيم الأخرى. ويبدو أن عوامل تقييد حزب الله لم تتغير، وهي: موقف إيران، التي ترغب في الاحتفاظ بمعظم قدرات المنظمة لاحتياجاتها الخاصة والاكتفاء بتقويض إسرائيل لضمان هزيمتها في حرب غزة؛ والتورط الأميركي في الجانب الإسرائيلي، والخوف من أن تتحول الحرب إلى إقليمية في حال انجرت إيران والولايات المتحدة إلى التورط المباشر بينهما؛ وتخوف حزب الله من الأضرار والخسائر المتوقعة نتيجة حرب شاملة للمنظمة نفسها وللسكان الشيعة الموالين له في لبنان وللدولة اللبنانية بشكل عام (في حين أن الوضع في غزة مثال حي على ذلك.. قوة التدمير في أيدي إسرائيل واستعدادها لاستخدامها)؛ وكذلك فقدان عنصر المفاجأة – استعداد وجاهزية الجيش الإسرائيلي في الساحة الشمالية وإخلاء المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود.

وعلى الرغم من اصطفاف الخط العلني بين سياسة حزب الله والحكومة الانتقالية اللبنانية، ومع استمرار القتال، فإن أصوات معارضي حزب الله تتزايد في لبنان. وادعاؤهم الرئيسي هو أن حزب الله يجر لبنان إلى حرب ليس له أي دور أو مصلحة فيها، والتي تهدد بتدمير الدولة الفاشلة، التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة وفراغ سياسي منذ عدة سنوات (من مايو 2022 إلى فترة انتقالية). ويشارك في هذا الانتقاد العديد من عناصر الجمهور اللبناني، حتى إنه تم الإعلان في فبراير/شباط عن تأسيس حزب شيعي معارض لحزب الله. التعبير العلني البارز عن معارضة الحرب جاء بشكل رئيسي من قبل قيادة جميع الأحزاب المسيحية، بما في ذلك الحزب المسيحي الكبير “التيار الوطني الحر” الذي يرأسه جبران باسيل، والذي كان حتى وقت قريب ينتمي إلى المعسكر الداعم لحزب الله. وفي وجبة إفطار رمضان، في 5 أبريل/نيسان، قال باسيل إن من يظن أنه يمكن هزيمة إسرائيل فهو مخطئ، وأن كل اللبنانيين غير معنيين بالحرب، وفي مؤتمر صحافي في 10 أبريل/نيسان، دعا صراحة السلطات الدولية والإقليمية لتعزيز وقف إطلاق النار في جنوب لبنان بغض النظر عن الحرب في غزة، وهو ما يتناقض تماماً مع موقف حزب الله المعلن.

ويتجلى الاستياء والانتقاد بشكل خاص بين سكان قرى جنوب لبنان: فقد تم تهجير أكثر من 90 ألف ساكن من منازلهم وانتقلوا شمالاً. ويعاني هؤلاء، بالإضافة إلى السكان الذين بقوا في منازلهم، من أضرار جسيمة لحقت بممتلكاتهم ومن صعوبات اقتصادية ناجمة عن الحرب: فقد دمرت البنى التحتية، وتم إغلاق المدارس، وتدمير مساحات زراعية واسعة وإحراق الغابات، وقتل أكثر من 50 مدنياً. وفي هذه الأثناء، تم الكشف عن معارضة سكان قرية راميش المسيحية لاستخدام حزب الله في منطقة القرية لإطلاق النار على إسرائيل، وهو ما حاولوا منعه (الشرق الأوسط، 26 آذار). وفي اجتماع الحكومة الانتقالية اللبنانية (في 4 أبريل/نيسان)، أعلن رئيس الوزراء عن نيته إعلان جنوب لبنان “منطقة كوارث زراعية” وطلب المساعدة الدولية. وقال إن الضحية الرئيسي هو قطاع الزراعة (75% من المزارعين فقدوا مصدر دخلهم). وقدر وزير الزراعة الأضرار بمليارات الدولارات.

ورغم ذلك، لا يمكن استبعاد احتمال اندلاع حرب واسعة النطاق، قد تصل حتى إلى حرب شاملة (بمشاركة عناصر «جبهة المقاومة» الأخرى)، مدمرة ومحفوفة بالخسائر للجميع. وقد يحدث هذا التطور في ضوء سيناريوهين رئيسيين: الأول يستند إلى تقييم مفاده أن ديناميكية القتال الحالية، والتي تتصاعد باستمرار، قد تؤدي عن غير قصد إلى تدهور لا يمكن السيطرة عليه، وخاصة في ظل الارتباط من وجهة نظر حزب الله بين استمرار القتال على الحدود اللبنانية واستمرار الحرب في قطاع غزة (نصر الله ومتحدثون آخرون باسم الحزب يكررون ويؤكدون أنهم سيوقفون القتال)، (إذا أوقفت إسرائيل الحرب في غزة)؛ وإذا طلبت إيران المزيد من التورط من جانبها في ظروف اتساع المواجهة المباشرة بينها وبين إسرائيل. هذا على الرغم من أن المعلومات حول الاستياء الإيراني من تورط حزب الله المحدود في الهجوم الذي نفذته إيران ضد إسرائيل في 13 أبريل/نيسان، تشير مرة أخرى إلى أن المنظمة حريصة على الحفاظ على “استقلال قرارها” (كان حزب الله مكتفياً بإطلاق نار محدود على أهداف تابعة لحكومة الوفاق الوطني في هضبة الجولان في نفس توقيت الهجوم الإيراني وبرره بأنه رد على هجمات إسرائيلية سابقة في جنوب لبنان)، بحسب الخط الذي يطرحه نصر الله في خطاباته، والذي بموجبه يستطيع الإيرانيون الرد على الهجوم الإسرائيلي بهجمات ضدهم. أما السيناريو الثاني فيعتمد على قرار إسرائيلي – مبادرة لتحرك واسع يتجاوز “قواعد اللعبة” القتالية حتى الآن لتغيير الواقع الأمني ​​على هذه الجبهة، أو من تفاهم مع إسرائيل. بعد انتهاء معظم القتال في قطاع غزة، من الممكن الإخلاء لإزالة التهديد الذي يشكله حزب الله في شمال إسرائيل، أو بسبب الحاجة الملحة للسماح بعودة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى منازلهم في هذه المنطقة.

وما دام القتال مستمراً ولم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فمن المهم من وجهة نظر إسرائيل الاستمرار في إلحاق أضرار جسيمة بقدرات حزب الله قدر الإمكان، وحتى محاولة تغيير قواعد اللعبة التي يحاول إملاءها. وفي الوقت نفسه، يجب على إسرائيل أن تحافظ على حوار مستمر مع الإدارة الأميركية من أجل استنفاد إمكانية الدفع بتسوية سياسية، بروح المقترحات التي صيغت في اتصالات الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين. وتتضمن التسوية الناشئة في إطارها حلاً مرحلياً: في المرحلة الأولى، يتوقف إطلاق النار وتنسحب قوات حزب الله عدة كيلومترات من الحدود، مع تشديد الرقابة على الجانب اللبناني لمنع وجود عناصر التنظيم قرب الحدود، والسماح بعودة السكان الذين تم إجلاؤهم من الجانبين؛ وفي المرحلة الثانية سيتم التفاوض حول تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 ووضع علامات على الحدود البرية. وقد يوافق حزب الله على هذا الطرح، إذا تم التوصل إلى هدنة في القتال في قطاع غزة، وسيؤدي تنفيذها إلى خلق واقع أمني أفضل، يسمح بعودة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى منازلهم، بالإضافة إلى خطوات قد تزيد من إحساسهم الأمن – تغيير انتشار الجيش الإسرائيلي على طول الحدود؛ وتكثيف العناصر الأمنية في المستوطنات وتحسين الحماية السلبية. على أية حال، في ظل الظروف التي خلقتها الحرب في قطاع غزة، من الأفضل تجنب حرب واسعة ضد حزب الله ويجب بذل الجهود لتأجيل إزالة التهديد منه إلى وقت آخر. ومع ذلك، فإن سلوكه الحذر والمدروس في القتال ضد إسرائيل حتى الآن. سيتغير إذا ما تفاقمت الأمور مع إيران.