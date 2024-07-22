تركيا تعزّز نفوذها في أفريقيا: من الدفاع والطاقة إلى التعليم والمسلسلات

إسطنبول – تسعى تركيا إلى طرح نفسها بقوة كفاعل رئيسي في الساحة الأفريقية، لاسيما منطقة الساحل، وتكريس وجود دائم لها هناك؛ وذلك عبر مساعيها الحثيثة لتطوير علاقاتها مع دولها، وتدشين شبكة من التحالفات الإقليمية المرتبطة بها، تضمن لأنقرة تأمين مصالحها الإستراتيجية في المنطقة وجوارها الإقليمي، مثل الشمال الأفريقي وغرب أفريقيا، وصولاً إلى شرقها أيضاً؛ إذ تنظر أنقرة إلى منطقة الساحل باعتبارها امتداداً إستراتيجياً لمنطقة القرن الأفريقي، في ضوء تداخل العديد من الملفات الشائكة بينهما، مثل محاربة الإرهاب والنزاعات والصراعات في بعض دول المنطقة التي تمثل حلقة وصل بين المنطقتين المهمتين، مثل السودان ما يدفع أنقرة إلى محاولة الربط بين المنطقتين، في سبيل تمديد نطاق نفوذها الجغرافي، بما يحقق أهدافها ومصالحها الحيوية هناك.

وتستغل أنقرة موجة التحولات الجوهرية التي تشهدها بعض دول الساحل على مدار السنوات الأخيرة في تقديم نفسها كقوة داعمة للاستقرار يمكنها لعب دور مهم في العديد من الأزمات والملفات الشائكة على المستوى الأفريقي، مثل الحرب على الإرهاب، وأزمة الهجرة غير الشرعية، وتحديات التنمية، وهو ما يعزز مكاسبها الإستراتيجية على الصعيدين الأفريقي والدولي فيما يتعلق بالترحيب الأفريقي بدور بارز في معالجة قضايا المنطقة، بما في ذلك الإرهاب، وما يرتبط به من ترويج للصناعات العسكرية التركية في السوق الأفريقية الشاسعة، إضافة إلى مزاحمة النفوذ الدولي والتموضع بديلاً للأوروبيين، لاسيما فرنسا، ومقايضتهم على بعض الملفات الشائكة، مثل تصدير الإرهاب واللاجئين غير الشرعيين في مناطق إستراتيجية أخرى مثل الشرق الأوسط وأوكرانيا.

وتعمل تركيا بقيادة رئيسها رجب طيب أردوغان على زيادة نفوذها الدبلوماسي والاقتصادي عبر أفريقيا وتعزز طموحاتها من شرق القارة إلى غربها في وقت تستعد لمباشرة التنقيب عن الغاز والنفط قبالة السواحل الصومالية. وتعتمد تركيا على خبرة رواد الأعمال لديها، وقنواتها التلفزيونية، ومسلسلاتها، ومدارسها لتوسع انتشارها في مجالات الدفاع والأشغال الكبرى والتعليم والطاقة، مع تراجع نفوذ الدول الغربية في مستعمراتها السابقة.

واستقبل أردوغان في فبراير رئيس وزراء النيجر علي محمد الأمين زين بعد أشهر قليلة من انقلاب في هذا البلد في يوليو 2023. وأرسل أردوغان ثلاثة وزراء إلى نيامي الأسبوع الماضي هم وزراء الخارجية والدفاع والطاقة بالإضافة إلى رئيس الاستخبارات. وقالت سيلين غوكوم التي أعدت دراسة بشأن “الأتراك في أفريقيا” لصالح “مرصد تركيا المعاصرة” في باريس إن “تركيا تبرز دائما صدق وجودها في أفريقيا وطابعه الإنساني في مقارنة مع الأوروبيين”.

◙ تركيا تتقاسم مناطق في كثير من الأحيان مع الصين وروسيا، لكنها تتميّز بانتمائها إلى دين مشترك مع دول عديدة إسلامية في المنطقة

وأكدت الباحثة أن تركيا تتقاسم مناطق في كثير من الأحيان مع الصين وروسيا، لكنها تتميّز بانتمائها إلى دين مشترك مع دول عديدة إسلامية في المنطقة. واستشهدت الباحثة بنشاط مديرية الشؤون الدينية التركية الثرية والقوية “ديانات”، التي تقوم بأنشطة إنسانية وتدعم التعليم الديني ومساجد. وعززت تركيا في السنوات العشرين التي تلت وصول أردوغان إلى السلطة حضورها في القارة من شرقها إلى غربها وفي وسطها. وخلصت غوكوم إلى أن “أردوغان يقدم نفسه كبديل من الغرب”.

وقال المتخصص في الشؤون التركية ونائب مدير معهد العلاقات الدولية والإستراتيجية (إيريس) في باريس، ديدييه بيون “إن تركيا تنتهج سياسة أفريقية حقيقية منذ 1998-1999، ولكن عندما وصل حزب العدالة والتنمية (حزب أردوغان) إلى السلطة، لم يغيّر نقطة واحدة”. وأشار بيون إلى أن لأنقرة 44 سفارة في أفريقيا، “أي زادت أربعة أضعاف خلال عشرين عاما”.

وأكد أن تركيا “تعتبر شريكًا موثوقًا به، خصوصا في قطاعي البناء والبنى التحتية” والمستشفيات والمطارات والمساجد. وأضاف “يتم الالتزام بالمواعيد النهائية والميزانيات”. في 20 عاما، زاد حجم التجارة التركية مع القارة ثمانية أضعاف ليصل إلى 40,7 مليار دولار في العام 2023 بحسب وزارة التجارة التركية، إضافة إلى استثمار “85,5 مليار دولار في مشاريع” تشمل رواد أعمال أتراك.

وتُجري الخطوط الجوية التركية رحلات إلى 62 وجهة أفريقية، بينها ليبيا. وكانت أول من عاد إلى مقديشو في العام 2012 قبل أن تقوم نفسها بإعادة تأهيل المطار. وقال بيون “عندما كانت الصومال بمثابة حفرة سوداء، كان أردوغان الوحيد الذي ذهب إلى هناك”. وتفتخر قناة “ان تي ار- تي في” NTR TV – التي تقدم نفسها على أنها “التلفزيون التركي الأول في القارة” عبر موقعها، بالوصول إلى “49 دولة أفريقية” حيث تبث خصوصا مسلسلات عديدة ناشرة في الوقت عينه اللغة التركية.

وتبث قناة “تي آر تي” التلفزيونية العامة التركية على موقع يوتيوب باللغات الفرنسية والإنكليزية والسواحلية والهوسا وتنظّم دورات تدريب للصحافيين الشبان. واعتبرت سيلين غوكوم أن أنقرة تقود “غزوا” للعقول تساهم فيه مؤسسة “معاريف” الدينية، من خلال شبكة مكونة من 140 مدرسة ومؤسسة تستقبل 17 ألف طالب، في وقت يدرس 60 ألف طالب أفريقي في تركيا. وقال ديدييه بيلون “عندما يدين أردوغان المثليين لتقويضهم القيم العائلية، فإنه يتوجه إلى العديد من الأفارقة”، إذ يتواصل تشديد قوانين تعزز كراهية المثليين في القارة.

◙ بخلاف الدول الغربية، فإن تركيا لا تجعل مساعداتها مشروطة بمسائل تتعلق بالحكم أو باحترام حقوق الإنسان

وعلى هذه الأسس الصلبة، طورت أنقرة اتفاقات دفاعية: من الصومال في العام 2017 إلى ليبيا في العام 2019، وعززت نفوذها في كينيا ورواندا وإثيوبيا في الشرق، وفي نيجيريا وغانا في الغرب، حسبما أكدت المتخصصة في الشؤون الأفريقية تيريزا نوغيرا بينتو في تقرير لمركز “جيوبوليتيكل انتلجنس سيرفيسز”. وأشارت نوغيرا بينتو إلى أن هذه الاتفاقات تفتح مجال ابرام عقود أمام الصناعات الدفاعية التركية وخصوصا في مجال المسيّرات التي تعتبر موثوقة وغير مكلفة، ومرغوبة في الحرب ضد الإرهاب. وسلّمت تركيا مسيّرات مؤخرًا لتشاد وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وكذلك لتوغو التي عزّزت التعاون معها منذ العام 2021.

وشدّدت الخبيرة على أنه “بخلاف الغرب، لا تجعل تركيا مساعداتها مشروطة بمسائل تتعلق بالحكم أو باحترام حقوق الإنسان”. وتنشر تركيا كذلك خبراتها في مجال الطاقة مع بدئها “في سبتمبر وأكتوبر” مهمة تنقيب عن مواد هيدروكربونية في الصومال، على غرار تلك التي تقوم بها قبالة سواحل ليبيا. وعلى الرغم من نفي دبلوماسييها بشدة، تطمح أنقرة إلى الحصول على يورانيوم من النيجر لتشغيل محطة أكياكو للطاقة النووية المستقبلية، والتي بناها الروس.

وقال المحلل المستقل رافايل بارين من لندن إن نيامي قد تعبّر عن حذر “لأسباب قانونية”، منها أن “الحكومة النيجرية لا تريد الاعتراف بأنها ستمنح هذه المناجم بينما لم ينسحب الفرنسيون منها بالكامل”. وفي الواقع، مازالت مجموعة أورانو (أريفا سابقًا)، التي طردت من حقل إيمورارين المهم في الشمال، تدير منجمًا في منطقة أرليت.

ويرى مركز إنترريجونال للتحليلات الإستراتيجية أن تركيا تحولت إلى لاعب رئيسي في أفريقيا، لاسيما منطقة الساحل عبر بوابة الاقتصاد والتسليح بجانب الدين. وبالرغم من أنها ليست قوة اقتصادية وعسكرية تضاهي قدرات القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين وأوروبا، فإن تحركاتها على الساحة الأفريقية قد أكسبتها علاقات قوية في فترة زمنية قصيرة، ورسختها كفاعل رئيسي في القارة. ومن المرجح أن يتزايد نفوذ تركيا في الساحل خلال الفترة المقبلة، مستفيدةً من التراجع الغربي – لا سيما الفرنسي – هناك؛ وذلك في ضوء مساعي أنقرة لموازنة النفوذ الدولي متعدد الأطراف على القارة بشكل عام، والساحل بشكل خاص.

العرب