البنوك الصينية تسجل انخفاضا في القروض المتعثرة

قال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إن الشركات في الصين حصلت على قروض أرخص في يونيو/حزيران الماضي، حيث تحرك البنك المركزي بشكل مطرد لخفض الفائدة على الإقراض لدعم الاقتصاد الحقيقي.

وقال البنك في تقرير السياسة النقدية بالصين للربع الثاني من العام الحالي والصادر أمس السبت، إن متوسط المعدل المرجح لقروض الشركات الجديدة بلغ 3.63%، بانخفاض 0.32% مئوية على أساس سنوي.

متوسط الفائدة

وبلغ متوسط الفائدة المرجح لجميع القروض الجديدة 3.68% في يونيو/حزيران الماضي، بانخفاض 0.51% عن الفترة نفسها من العام الماضي وليبقى بذلك عند أدنى مستوى تاريخي، وفق التقرير الذي نقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) جانبا منه.

في السياق، أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للرقابة المالية أول أمس الجمعة أن نسبة القروض المتعثرة للبنوك التجارية الصينية بلغت 1.56% في نهاية يونيو/حزيران الماضي، بانخفاض عن 1.59% في نهاية مارس/آذار السابق.

A woman counts Chinese Yuan banknotes as she sells tickets for a job fair in Beijing, China, February 11, 2017. REUTERS/Jason Lee

الصين خفضت الفائدة لإنعاش اقتصادها (رويترز)

القروض المتعثرة

وأضافت الهيئة أن رصيد القروض المتعثرة بلغ 3.3 تريليونات يوان (461.9 مليار دولار) في نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، وكان أقل بـ27.2 مليار يوان (3.8 مليارات دولار) عن نهاية شهر مارس/آذار الماضي.

وقالت الهيئة إن رصيد القروض التي تم تسديدها في البنوك التجارية بلغ 210.8 تريليونات يوان (29.41 تريليون دولار) في نهاية الربع الثاني من العام الحالي، مما يؤكد أن هذه المؤسسات المالية حافظت على جودة الأصول الائتمانية المستقرة بشكل عام.

وأضافت الهيئة أن رصيد مخصصات خسائر القروض ارتفع بـ104 مليارات يوان (14.5 مليار دولار) في الربع الثاني من العام الحالي ليبلغ 7 تريليونات يوان (976.74 مليار دولار) في نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، مما يدل على مرونة البنوك التجارية في مواجهة المخاطر.

المصدر : وكالات