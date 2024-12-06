هل سيشارك العراق في جبهات القتال في سوريا؟

في اليوم الحادي عشر من جبهة القتال الجديدة في الشرق الأوسط بين المعارضة السورية والنظام السوري التي بدأت أولى جولاتها في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت، حيث أشارت التطورات الميدانية العسكرية المتسارعة على اتساع سيطرة المعارضة السورية المسلحة على بعض محافظات الدولة السورية” إدلب، حلب، حماة”، وها هي الآن على بُعد عدة كيلو مترات من مركز محافظة حمص بعد دخولها مدينتي تلبيسة والرستن بريفها دون اشتباك عسكري يذكر من قبل قوات النظام السوري وحلفائه في تلك المحافظات المشار إليه آنفًا . مما يعكس حالة من التهاوي العسكري للنظام السوري، ولهذا التهاوي أسبابه الذاتية والموضوعية. كما تعكس هذه السيطرة على أن هناك توافق إقليمي ودولي في إنهاء النفوذ الإيراني في سوريا أو على أقل تقدير تحجيمه في أضيق مستوى.

وإذا سيطرت المعارضة السورية على محافظة حمص وهي المحافظة المجاورة تمًاما للعاصمة السورية دمشق، قد توسع المعارضة سيطرتها على محافظات جنوبي سوريا كسويداء ذات الغالبية من الطائفة الدرزية والقنيطرة ودرعا. هذا القتال الجديد في سوريا وغير متوقع، من شأنه إعادة رسم خريطة النفوذ فيها، لاسيما بعد الحديث عن رغبة إيران والعراق المشاركة في مجرياتها، فالحرب في سوريا منذ تدخل إيران وروسيا وحزب الله في التأثير في أحداثها لم تعد شأنًا داخليًا، وإنما لها أبعاد إقليمية ودولية.

ولابد من الإشارة هنا إن على الحكومة العراقية أن لاتخضع لإملاءات إيران للمشاركة في القتال في سوريا ، مما لاشك فيه، أن التطورات العسكرية في سوريا وضعتها في موقف صعب. ولكن قبل أن تتورط الحكومة العراقية في تلك الجبهة الجديدة، عليها أن تسأل نفسها: لماذا تصغط إيران للمشاركة في سوريا بينما لم تطلب منها ذلك أو تجبرها على المشاركة في غزة ولبنان؟، وأن تسأل الحكومة العراقية أيضًا زعيم محور المقاومة وزعيم وحدة الساحات لماذا ترك حلفائه في غزة ولبنان دون تقديم أي دعم عسكري نوعي لوقف إطلاق النار في حينه أو على الأقل الحد من الضربات الإسرائيلية؟

هل تضمن الحكومة العراقية في حال تورطها في الشأن السوري أن لا تتركها إيران لظرف ما تلاقي نفس مصير حماس وحزب الله؟ على الحكومة العراقية أن تدرك أن ما يحدث في سوريا ليس شأنًا عراقيًا، وإنما شأن شعب تعرض لعقود من القهر ويرغب في التخلص من حاكمه المستبد.

وهل تضمن الحكومة العراقية في حال الوقوف إلى إيران في سوريا ألا يشكل ذلك تحدي للولايات المتحدة الأمريكية؟ فالولايات المتحدة الأمريكية لها رصيد قوي جدا في العراق من حيث القواعد العسكرية لها كما لديها أشكالا مختلفة من التأثير والنفوذ، فضلًا أن هناك اتفاقية التعاون الاستراتيجي ترسم طبيعة العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية.

وهل تضمن الحكومة العراقية في حال مشاركتها في جبهات القتال في سوريا ألا يثير ذلك غضب تركيا؟ وأن تؤثر تلك المشاركة بشكل سلبي في علاقة العراق بتركيا وفي مجمل القضايا الثنائية كملف المياه ومشروع طريق التنمية.

خلاصة القول إذا قررت الحكومة العراقية المشاركة في جبهات القتال في سوريا هذا يعني أن أنها قررت المخاطرة في علاقاتها الإقليمية والدولية لمحور أثبتت الأحداث ما بعد 7 من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023م، في طريقة للمزيد من خساراته الاستراتيجية. فالقرار السياسي العراقي يجب أن يكون نابعًا من مصلحة العراق الحيوية وليس لمحاولة انقاذ محور كتبت عليه الهزيمة الاستراتيجية.

وحدة الدراسات الإقليمية

مركز الروابط للبحوث والدراسات الإستراتيجية