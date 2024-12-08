الأثر الاقتصادي لزيادة التعريفات الجمركية المقترحة من ترامب على التجارة العالمية: تحليل



الباحثة شذى خليل*

في الأيام التي تسبق ولايته الثانية، أثار الرئيس المنتخب دونالد ترامب العناوين من خلال إعلان زيادة كبيرة في التعريفات الجمركية على السلع القادمة من شركاء تجاريين رئيسيين، بما في ذلك المكسيك وكندا والصين. وتتمحور هذه السياسة، التي تم تقديمها على أنها رد فعل ضد الهجرة غير القانونية وتهريب المخدرات، خصوصًا الفنتانيل، حول قلق كبير بين الاقتصاديين وقادة الأعمال وصانعي السياسات. في حين أن ترامب يعرض هذه الإجراءات على أنها وسيلة لحماية المصالح الأمريكية، إلا أن الآثار الاقتصادية لهذه السياسات قد تكون بعيدة المدى، ليس فقط للولايات المتحدة ولكن للاقتصاد العالمي أيضًا.

اقتراح التعريفات الجمركية وسببها

تتمثل خطة ترامب في تنفيذ تعريفات جمركية بنسبة 25% على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا، اعتبارًا من أول يوم في ولايته، إلى جانب زيادة بنسبة 10% على الواردات الصينية. هذه الخطوة تمثل تصعيدًا حادًا للموقف الحمائي التجاري الذي اتبعه خلال فترة رئاسته الأولى. استند ترامب في تبرير هذه التعريفات إلى مكافحة الهجرة غير القانونية والجريمة وتهريب المخدرات، خصوصًا الفنتانيل. ومع ذلك، يعتقد المنتقدون أن الأثر الرئيسي لهذه التعريفات سيكون اقتصاديًا أكثر من كونه جيوسياسيًا، حيث من المحتمل أن تؤثر هذه السياسات على كل شيء من أسعار السلع الاستهلاكية إلى أسواق العمل.

وقد أكد ترامب في منشوراته على منصته الاجتماعية “تروث سوشال” أن هذه التعريفات ستظل سارية حتى يتم وقف ما وصفه بـ “الغزو” عبر الحدود، سواء كان بشريًا أو متعلقًا بالمخدرات. ومع ذلك، فإن الآثار طويلة المدى لهذه الزيادات في التعريفات أكثر تعقيدًا من مجرد معالجة قضايا الهجرة أو تهريب المخدرات.

العواقب الاقتصادية على الولايات المتحدة

ارتفاع التكاليف على المستهلكين والشركات الأمريكية

النتيجة المباشرة لهذه التعريفات ستكون زيادة في أسعار السلع المستوردة من المكسيك وكندا والصين، وهي من أكبر شركاء التجارة للولايات المتحدة. من المنتجات التي قد تشهد زيادات كبيرة في الأسعار، الإلكترونيات والسيارات والآلات والنفط والبلاستيك والأثاث، وحتى بعض السلع الغذائية. على سبيل المثال، المكسيك هي أكبر مصدر للسيارات إلى الولايات المتحدة، بينما توفر الصين جزءًا كبيرًا من الإلكترونيات والآلات والسلع الاستهلاكية. فرض تعريفات جمركية أعلى سيرتفع مباشرة بأسعار هذه السلع اليومية، مثل الهواتف الذكية والسيارات.

وفقًا لكارل شاماتا، كبير الاستراتيجيين في شركة كورباي كروس-بورد سوليوشنز، فإن هذه التعريفات قد تزيد العبء الضريبي بمقدار 272 مليار دولار سنويًا وترتفع بأسعار المستهلكين بشكل كبير. بالنسبة للأسر الأمريكية التي تعاني بالفعل من ضغوط التضخم، قد يؤدي ذلك إلى تقليص الإنفاق الاستهلاكي، وهو محرك رئيسي للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. وبالتالي، قد يؤدي ذلك إلى إضعاف الاقتصاد، خصوصًا في القطاعات التي تعتمد على الواردات، مثل صناعة التكنولوجيا والسيارات.

إجهاد سلاسل التوريد

ستواجه الشركات الأمريكية التي تعتمد على السلع من المكسيك وكندا والصين زيادات في التكاليف، ما قد يعطل سلاسل التوريد القائمة. على سبيل المثال، تستورد شركات السيارات الأمريكية أجزاء أساسية من المكسيك، وأي زيادة في الأسعار أو تأخيرات في الشحنات بسبب التعريفات قد تؤدي إلى تباطؤ في الإنتاج أو حتى إغلاق بعض المصانع. قد تؤدي زيادات التكاليف هذه إلى عدم الكفاءة في الاقتصاد وتقلل من القدرة التنافسية العالمية للمنتجات الأمريكية.

الانتقام والحروب التجارية

من المخاطر الرئيسية للتعريفات المقترحة هو الانتقام من البلدان المستهدفة. تاريخيًا، تؤدي التعريفات إلى ردود فعل انتقامية، ما قد يتسبب في اندلاع حروب تجارية. وقد أشارت كل من المكسيك وكندا إلى أنهما سيتخذان إجراءات انتقامية من خلال فرض تعريفات خاصة بهما. هذا قد يزعزع استقرار البيئة التجارية وقد يؤدي إلى دورة من التعريفات الانتقامية، مما يؤثر سلبًا على الصناعات التي تعتمد على التجارة عبر الحدود، مثل الزراعة والطاقة وصناعة السيارات.

من جانبها، أعربت الحكومة الصينية عن قلقها من هذه التعريفات. وقد قال المسؤولون الصينيون إن الاتهام بأن الصين تسمح عمدًا بتدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة يتناقض مع الحقائق، مما يبرز الطبيعة الحساسة للعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ستؤثر التعريفات الانتقامية من الصين على صادرات الولايات المتحدة، وقد تزعزع استقرار الأسواق المالية العالمية، خاصة في القطاعات التي ترتبط فيها الولايات المتحدة والصين بشكل وثيق مثل التكنولوجيا والصناعات التحويلية.

أثر التعريفات على الدولار والأسواق المالية

في حين يعتقد بعض المستثمرين أن فرض التعريفات قد يؤدي إلى تقوية الدولار الأمريكي، إلا أن ردود الفعل الأولية للأسواق بعد إعلان ترامب عن التعريفات كانت سلبية. فقد انخفض مؤشر داو جونز وبعض المؤشرات الأخرى، مما يعكس القلق بشأن زيادة التكاليف واحتمالية تباطؤ النمو الاقتصادي. رغم أن الدولار قد يقوى في الأجل القصير، إلا أن الآثار الاقتصادية طويلة المدى – مثل ارتفاع الأسعار وتباطؤ التجارة العالمية – قد تعوض أي مكاسب فورية. وقد قدر معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن التعريفات المقترحة من ترامب قد تكلف الأسرة الأمريكية العادية أكثر من 2600 دولار سنويًا، مما يزيد من الضغط على ميزانيات الأسر.

الآثار الاقتصادية العالمية

الاقتصاد العالمي مترابط بشكل وثيق، وأي اضطراب في العلاقات التجارية الأمريكية مع جيرانها والصين سيكون له تأثير متسلسل على الأسواق العالمية. الولايات المتحدة هي شريك تجاري رئيسي للعديد من الدول، وأي قيود على التجارة قد تؤدي إلى تقليص النمو في اقتصادات أخرى أيضًا. على سبيل المثال، تعد المكسيك، ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، عرضة للضغط الاقتصادي الشديد، خاصة في الصناعات مثل الزراعة والتصنيع. بالمثل، ستكون كندا، التي تعتبر مصدرًا رئيسيًا للطاقة والمواد الخام إلى الولايات المتحدة، عرضة لتأثيرات سلبية على صادرات النفط، مما يضر بالاقتصادات في كلا البلدين.

من جانبها، قد ترد الصين بفرض تعريفات على السلع الأمريكية، مما يضر بالمصدرين الأمريكيين ويعطل سلاسل التوريد العالمية. علاوة على ذلك، تعد الصين من أكبر حاملي الديون الأمريكية، مما يعني أن أي تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة قد يؤدي إلى عدم استقرار مالي أوسع.

سياسة لها عواقب تتجاوز التجارة

تسعى سياسة ترامب إلى تعزيز المصالح الوطنية على حساب التعاون متعدد الأطراف. في حين أن هذه السياسة قد تلقى دعمًا من بعض شرائح الناخبين الأمريكيين الغاضبين من نتائج العولمة، إلا أن العواقب الاقتصادية لهذه السياسات قد تكون شديدة. قد تؤدي الزيادات الكبيرة في الأسعار، والردود الانتقامية، وتعطيل سلاسل التوريد، والحروب التجارية المحتملة إلى إضعاف كل من الاقتصاد الأمريكي والعالمي. كما أظهرت التجارب التاريخية، تعتبر التعريفات أداة غير دقيقة تؤدي غالبًا إلى عواقب غير مقصودة، وقد تكون تأثيرات هذه السياسات أكبر بكثير من الحدود الأمريكية، مما يؤثر على العلاقات الدولية والنمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية