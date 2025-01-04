قانون العفو العام.. المبادئ الإنسانية والحقوق المجتمعية

تمنح العدالة الاجتماعية والإصلاح المدني ملامح انسانية ودوافع وجدانية تؤكد حقيقة التماسك المجتمعي وتآلف النسيج الوطني في مجمل الرؤية السياسية للدولة التي تسعى إلى إقرار حقوق الإنسان وإعطاء العدالة دورها المضئ في الاعداد والإصلاح للإنسان المخطئ وإيجاد الوسائل والأهداف الهادفة التي تؤهله إلى اعادته إلى مجتمعه والمساهة في بناء بلده ومشاركة اخوانه من أبناء شعبه في الحفاظ على أمن وسلامة واستقرار وطنه.

هذه المفاهيم الإنسانية تمنح قرارات العفو العامة التي تحرص أي دولة على إصدارها في مناسبات وطنية أو أعياد دينية لتعطي مجالًا حيويًا في عملية البناء الإنساني والإصلاح النفسي وتأهيل المحكومين وإعطائهم فرصة حقيقية لإعادة تكوين شخصيتهم واستقامة سلوكهم وتحسين اداء اعمالهم.

ما تعمل عليه المؤسسات القضائية والادارات الحكومية والأجهزة الأمنية في العراق من اعداد دقيق لاكمال المبادئ والفقرات الخاصة بالقرار العفو العام الذي طال انتظاره من ذوي المحكمين أو الموقوفين قضائيًا ونال العديد من المناقشات والحوارات والمساحات في أروقة مجلس النواب العراقي، إنما يتحدد في أهم المقومات التي تسعى إليها الأنظمة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتي من خلالها يتم تحقيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع ومنح خصوصية ذاتية والتمسك بالحق العام والدفاع عن الحقوق التي تتعلق بحياة وأمن الإنسان مع اكتسابه الحق في اخذ مكانته في المجتمع ولكن ليس على حساب حقوق الآخرين أو الاعتداء عليهم، وتساهم المنظمات المدنية والإنسانية في تعزيز مفهوم الانتماء للوطن تحقيق المساواة المجتمعية عبر العديد من الممارسات اليومية التثقيفية والدعوة إلى إصلاح المجتمع وإعطاء فرصة للذين أخطأوا بحق مجتمعهم على أن لا تكون أفعالهم قد أدت إلى سفك الدماء وازهاق الأرواح أو شاركت في استهداف حالة الأمن القومي والوطني للبلاد.

أن فعالية اي قرار للعفو إنما يتأتى من تثبيت الحق العام في إصلاح المؤسسات المجتمعية وإعطاء مساحة واسعة لتثبيت مبادئ وقيم العدالة الاجتماعية والترويج للعفو والسماح بين أفراد المجتمع الحيوي الواحد.

ويتسم قانون العفو العام الذي ينتظره ابناء الشعب العراقي كونه جزء حيوي ومهم يحدد مسار الحالة السياسية وصدق النوايا في تحقيق أجواء إيجابية لإعادة اللحمة بين أفراد المجتمع ولكن عبر ضوابط قانونية اصلاحية تكتسب فعاليتها في الحفاظ على حقوق ذوي المجني عليهم وعلى مكانتهم وعدم التفريط بحقوق ذويهم.

ومجمل ما يسعى إليه قانون العفو من نقاط مضيئة أنه يمنح فرصة لمن اخطأوا لإعادة تقييم مسارهم الحياتي والدعوة لانخراطهم في المجتمع بشكل طبيعي بما يترك آثاره الإيجابية على مستقبل حياتهم وعوائلهم بالتخفيف عن معاناتهم والأعباء الحياتية التي يعانون منها عبر انطلاق عملية إقرار قانون العفو العام والبدأ بتنفيذه بشكل حيوي يحفظ مكانة الإنسان ويدعم مبادئ العدالة الاجتماعية.

أن عملية السير التي ينطلق منها القانون ومروره بمراحله الدستورية واقراره من قبل ممثلي الشعب، إنما يعني منح الآلآف من المحكومين الفرصة الذاتية للرجوع إلى جادة الصواب والانخراط في المجتمع والعودة لعوائلهم وإعادة الأمل لذويهم، بما ينسجم وحالة الإصلاح والبناء الإنساني الذي من أجله شرع القانون.

أن الأهمية الإنسانية التي تساهم في اصدار هذه القوانين التي تراعي الحرمة الإنسانية والحقوق المجتمعية بعدم العودة إلى الأسباب الموجبة التي صدرت من أجلها التعليمات الخاصة بهذه القوانين والنظر في الاستفادة منها انسانيًا واجتماعيًًا واخلاقيًا، بحيث لا يعود المستفيد منها مرة ثانية إلى السجون ومراكز الإصلاح.

وحدة الدراسات العراقية

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجة