فكرة مواطنة شرق أوسطية

تـكون فـكرة المـواطـنة الشـرق أوسـطية فـكرة مـثيرة لـلاهـتمام، وقـد تـرتـبط بـرؤيـة تـتجاوز حـدود الـدولـة الـقومـية

الــتقليديــة، وتــنظر إلــى مــنطقة الشــرق الأوســط كــوحــدة اجــتماعــية وســياســية واحــدة فــي إطــارهــا الــثقافــي

والديني والاقتصادي، لكن أيض ً ا تأخذ في اعتبارها التنوع والخصوصية لكل دولة.

تعريف المواطنة الشرق أوسطية:

المـواطـنة الشـرق أوسـطية هـي فـكرة تـسعى إلـى أن يـكون لـلأفـراد فـي مـنطقة الشـرق الأوسـط هـويـة مـوحـدة لا

تـقوم فـقط عـلى الـهويـة الـوطـنية لـلدولـة، بـل تـتجاوز ذلـك إلـى عـلاقـة أشـمل ضـمن الإطـار الـثقافـي، الـديـني،

والاقـتصادي الـذي يجـمع شـعوب هـذه المـنطقة. قـد تـشمل هـذه الـفكرة، عـلى سـبيل المـثال، الـحق فـي الـتنقل

والــتعاون بــين دول المــنطقة، وفــي بــعض الأحــيان قــد تــشمل ســعيًا لــتحقيق المــساواة فــي الــحقوق والــفرص

بغض النظر عن الانتماءات الوطنية أو الطائفية.

الدول المكونة للمواطنة الشرق أوسطية:

يـمكن ان تـشمل فـكرة المـواطـنة الشـرق أوسـطية، مـواطـني الـدول الـتالـية ابـتداء: الـعراق، سـوريـا، لـبنان،

الأردن، ايـــران، تـــركـــيا، فلســـطين الـــكبرى. ومـــن المـــمكن ان يـــنظم لاحـــقا مـــواطـــنو دول الخـــليج الـــعربـــي:

السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، الكويت، عمان.

هـذه الـدول تشـترك فـي الـعديـد مـن الـعوامـل المشـتركـة مـثل الـتاريـخ الـثقافـي، الـديـن )الإسـلام فـي الـغالـب(،

والتحــديــات الاجــتماعــية والــسياســية. عــلاوة عــلى ذلــك، فــإن شــعوب المــنطقة تــتبادل الــعديــد مــن الــعادات

واللغات والتراث المشترك.

عناصر القوة في المواطنة الشرق أوسطية:

1. التاريخ الثقافي المشترك:

تــمتلك مــنطقة الشــرق الأوســط تــاريــخًا طــويــلا ً مــن الــتفاعــل الــثقافــي، مــما يــوفــر أســاس ً ــا قــويًــا لــلمواطــنة

المشــتركــة. عــلى الــرغــم مــن الــتنوع الــديــني والــعرقــي، تــبقى الــروابــط الــثقافــية والإســلامــية تــشكل عــنصرًا

أساسيًا من هذه القوة.

2. الاقتصاد المشترك:

يـمكن تـعزيـز الـتعاون الاقـتصادي بـين دول المـنطقة، خـاصـة فـي مـجالات مـثل الـنفط، الـطاقـة، الـتجارة،

والسياحة. التكامل الاقتصادي يمكن أن يصبح ركيزة قوية لهذه المواطنة إذا تم استغلاله بشكل مثمر.

3. القدرة على التأثير الإقليمي والدولي:

مـن خـلال تـكتل سـياسـي واقـتصادي فـي هـذه المـنطقة، قـد تـتمكن دول الشـرق الأوسـط مـن مـمارسـة نـفوذ

أكبر على الساحة الدولية، خاصة في مواجهة القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين.

4. الاستجابة الموحدة للتحديات:

يـمكن أن يـساعـد الـتعاون بـين الـدول فـي مـعالـجة التحـديـات الإقـليمية المشـتركـة مـثل الإرهـاب، الـنزاعـات

المسلحة، التغير المناخي، والفقر، ما يعزز من الوحدة والتعاون بين شعوب المنطقة.

التحديات التي تواجه المواطنة الشرق أوسطية:

1. الانـقسام الـطائـفي والإثـني: تـعد الـطائـفية والـعرقـية مـن التحـديـات الـكبرى فـي مـنطقة الشـرق الأوسـط.

لتحديات التي تواجه المواطنة الشرق أوسطية:

1. الانـقسام الـطائـفي والإثـني: تـعد الـطائـفية والـعرقـية مـن التحـديـات الـكبرى فـي مـنطقة الشـرق الأوسـط.

فــتاريــخ مــن الــتوتــرات بــين الــس ُ نّة والــشيعة، والــعرب والــيهود بــالإضــافــة إلــى الــتوتــرات الإثــنية بــين الــعرب،

الأكراد، والفُرس، تجعل من الصعب بناء هوية مشتركة بين شعوب المنطقة.

2. الأنظمة السياسية المستبدة:

الـعديـد مـن دول المـنطقة تـواجـه مـشاكـل مـتعلقة بـالأنـظمة الـسياسـية المسـتبدة الـتي لا تـشجع عـلى بـناء

مـؤسـسات ديـمقراطـية أو تـحقيق الـتوافـق الاجـتماعـي. هـذا يـقوض مـن فـكرة المـواطـنة الـتي تُـبنى عـلى مـبدأ

المساواة والحقوق المدنية.

3. الحدود الجغرافية والسياسية:

كـثير مـن الـنزاعـات الإقـليمية الحـدوديـة، مـثل الـنزاع الفلسـطيني الإسـرائـيلي، وكـذلـك الـنزاعـات الحـدوديـة

بين العراق وكويت أو بين إيران وجيرانها، تعرقل أي تقدم نحو التعاون المشترك.

4. التحديات الاقتصادية:

بـالـرغـم مـن المـوارد الـطبيعية الضخـمة، يـعانـي الـعديـد مـن دول المـنطقة مـن مـشاكـل اقـتصاديـة حـادة، مـثل

الــبطالــة، الــفقر، وغــياب الــتنمية المســتدامــة. هــذا يــعوق إمــكانــات بــناء مــواطــنة مشــتركــة قــائــمة عــلى الــتنمية

المتوازنة.

5. التدخلات الأجنبية:

تـدخـلات الـقوى الـكبرى فـي المـنطقة، سـواء الـعسكريـة أو الاقـتصاديـة، تـعقد الـوضـع. هـذه الـتدخـلات غـالـبًا

ما تُسهم في زيادة الانقسامات والنزاعات بين دول المنطقة.

تأثير فكرة المواطنة الشرق أوسطية على مشروع الدولة الحضارية الحديثة )د ح ح( في العراق:

إن فــكر المــواطــنة الشــرق أوســطية يــمكن أن يــساهــم بــشكل كــبير فــي تــعزيــز مشــروع الــدولــة الــحضاريــة

الحديثة في العراق، إذا تم تناول المسألة من منظور مشترك ومتوازن. إليك بعض الآثار المحتملة:

1. التعاون الإقليمي:

1. التعاون الإقليمي:

الـعراق يـمكن أن يسـتفيد مـن الـتعاون الإقـليمي مـع جـيرانـه لـتعزيـز بـنيته الاقـتصاديـة والـسياسـية. مـن

خـلال المـشاركـة فـي تـكتلات إقـليمية مـثل مـنطقة الـتجارة الحـرة أو مـشاريـع الـطاقـة المشـتركـة، يـمكن أن يـحقق

العراق نموا اقتصاديًا مهم ً ا ويستفيد من شراكات أوسع.

2. التحديات الداخلية:

فـي نـفس الـوقـت، لا بـد مـن مـعالـجة التحـديـات الـطائـفية والإثـنية الـداخـلية لـلعراق، كـي يـتمكن مـن دمـج

مـختلف مـكونـاتـه فـي مشـروع حـضاري واحـد. المـواطـنة الشـرق أوسـطية إذا كـانـت تـركـز عـلى الـوحـدة عـلى

مستوى الإقليم، قد تساعد في تقليل التوترات الداخلية من خلال التركيز على المصلحة المشتركة

3. الهوية الوطنية:

يـتعين عـلى الـعراق الـحفاظ عـلى هـويـته الـوطـنية الـخاصـة فـي إطـار هـذه المـواطـنة الشـرق أوسـطية، وهـذا

يـتطلب الـتأكـيد عـلى الـقيم الـثقافـية والـوطـنية الـعراقـية مـن أجـل تـحقيق تـوازن بـين الـهويـة الـعراقـية والـهويـة

الإقليمية.

4. الديمقراطية والمشاركة الشعبية:

عـلى الـرغـم مـن التحـديـات الـسياسـية الـداخـلية، فـإن تـحفيز الـديـمقراطـية والمـشاركـة الـشعبية فـي صـنع

الـقرار سـيكون أسـاسـياً فـي أي تـحول نـحو د ح ح. إذا تـم تـضمين الـعراق فـي مـشاريـع إقـليمية قـائـمة عـلى

الديمقراطية والحكم الرشيد، فقد يساعد ذلك في تعزيز ثقافة المشاركة والتعاون.

ان إقـامـة المـواطـنة الشـرق أوسـطية تـعد مـن الأفـكار الـتي تحـمل فـي طـياتـها إمـكانـيات كـبيرة لـتقويـة الـتكتلات

الإقــليمية بــين دول الشــرق الأوســط. لــكن، مــع التحــديــات الــداخــلية والــعوامــل الــسياســية المــتبايــنة بــين دول

المــنطقة، يــبقى التحــدي الأكــبر هــو بــناء الــثقة المــتبادلــة بــين الــدول والــعمل عــلى تــحقيق الــتنمية الــشامــلة

والمسـتدامـة. فـي الـوقـت نـفسه، مـن المـهم أن تـبقى الـدولـة الـحضاريـة الحـديـثة فـي الـعراق بـعيدة عـن الـطائـفية

والانــقسامــات، وأن تــسعى لــتحقيق تــنمية ســياســية واقــتصاديــة تــرتــكز عــلى المــواطــنة الــحقيقية والمــشاركــة

الشاملة لجميع أفراد المجتمع.

الدول المقترحة للمرحلة الاولى للمواطنة الشرق اوسطية

يـمكن أن تـكون فـكرة المـواطـنة الشـرق أوسـطية نـقطة انـطلاق قـويـة تـبدأ مـن مجـموعـة مـن الـدول الـتي لـها

تـأثـير كـبير فـي المـنطقة ويـمكن أن تـشكل نـموذج ً ـا لـلتعاون والـتكامـل. وهـذه الـدول، كـما أشـرت، هـي: إيـران،

العراق، تركيا، سوريا، لبنان، فلسطين الكبرى، والأردن.

1. إيران

إيـران تـعد قـوة إقـليمية مـحوريـة فـي الشـرق الأوسـط، وهـي تشـترك فـي روابـط ثـقافـية وديـنية مـع الـعديـد مـن

دول المـنطقة، سـواء مـن حـيث الـتاريـخ المشـترك أو الـديـن )الإسـلام(. لـذا فـإن تـعزيـز مـفهوم المـواطـنة الشـرق

أوسـطية قـد يـكون لـه تـأثـير إيـجابـي عـلى دور إيـران فـي تـحقيق السـلام والاسـتقرار الإقـليمي. عـلى الـرغـم

مـن تحـديـات الـعلاقـات مـع بـعض الـدول الـعربـية، فـإن إيـران تسـتطيع أن تـكون جـزءًا مـن مـفهوم أوسـع يـعزز

التعايش بين شعوب المنطقة.

2. العراق

الـعراق يـمثل نـقطة تـقاطـع حـضاري وتـاريـخي بـين الشـرق والـغرب. تـاريـخ الـعراق طـويـل ومـتنوع فـي تـفاعـلاتـه

الـثقافـية والـديـنية، ولـديـه الـقدرة عـلى أن يـصبح محـر كً ـا رئـيسيًا لـفكرة المـواطـنة الشـرق أوسـطية. لـكن، هـذا

يـتطلب مـعالـجة الانـقسامـات الـطائـفية والإثـنية داخـليًا وتـحقيق اسـتقرار سـياسـي واقـتصادي مسـتدام. إذا

ما نجح العراق في بناء دولة حضارية حديثة، فسيكون له دور كبير في تعزيز التعاون الإقليمي.

3. تركيا

تـركـيا تـعد نـقطة وصـل بـين الشـرق والـغرب، وهـي دولـة ذات تـاريـخ طـويـل فـي الـتعامـل مـع الـتنوع الـثقافـي

والـديـني. فـإلـى جـانـب المـوقـع الـجغرافـي المـهم، تـملك

تـركـيا تـعد نـقطة وصـل بـين الشـرق والـغرب، وهـي دولـة ذات تـاريـخ طـويـل فـي الـتعامـل مـع الـتنوع الـثقافـي

والـديـني. فـإلـى جـانـب المـوقـع الـجغرافـي المـهم، تـملك تـركـيا سـياسـات خـارجـية نشـطة ومـؤثـرة فـي المـنطقة. مـن

خـلال تـعزيـز عـلاقـات إيـجابـية مـع جـيرانـها فـي الشـرق الأوسـط، يـمكن أن تـلعب تـركـيا دورًا فـي تـسهيل فـكرة

المواطنة الشرق أوسطية من خلال القوة الاقتصادية والدبلوماسية.

4. سوريا

رغــم الــظروف الــحالــية فــي ســوريــا بــعد ســنوات مــن الــنزاع، إلا أن ســوريــا كــانــت تــاريــخيًا مــركــزًا ثــقافــيًا

وتـجاريًـا فـي المـنطقة. فـي حـال تـم تـحقيق الاسـتقرار الـسياسـي والأمـني فـي سـوريـا، يـمكن أن تـكون مـن

الــدول الــفاعــلة فــي أي مشــروع لــلمواطــنة الشــرق أوســطية. ســيكون مــن الــضروري الــعمل عــلى إصــلاح

المؤسسات السياسية والاجتماعية لضمان أن تصبح سوريا جزءًا من هذه الفكرة بشكل مستدام.

5. لبنان

لـبنان يـتمتع بـتنوع ديـني وعـرقـي فـريـد. ورغـم تحـديـاتـه الـسياسـية الـداخـلية، فـإن لـبنان يـمتلك إمـكانـيات كـبيرة

لـتعزيـز الـحوار بـين مـختلف المـكونـات الـثقافـية والـديـنية فـي المـنطقة. فـهو دولـة ذات تـاريـخ طـويـل مـن الـتعايـش

والــتعدديــة، ويســتطيع أن يــلعب دورًا مــهم ً ا فــي بــناء نــموذج لــلمواطــنة الشــرق أوســطية مــن خــلال تــعزيــز

مفاهيم التسامح والاحترام المتبادل بين أفراده وبين دول المنطقة.

6. فلسطين الكبرى

فلســـطين الـــكبرى تـــشكل عـــنصرًا حـــساس ً ـــا فـــي مـــنطقة الشـــرق الأوســـط بســـبب الـــنزاع الإســـرائـــيلي

الفلسـطيني المـمتد. رغـم ذلـك، فـإن دمـج فلسـطين الـكبرى فـي إطـار المـواطـنة الشـرق أوسـطية قـد يـعزز مـن

فـرص بـناء عـلاقـات أقـوى بـين مـختلف الأطـراف فـي المـنطقة. إذا تـم تحسـين الـعلاقـات بـين فلسـطين الـكبرى

والـدول الـعربـية عـلى أسـاس السـلام المشـترك، قـد تـصبح جـزءًا مـن مشـروع اقـتصادي وإقـليمي يـشمل دولاً

أخرى في المنطقة.

7. الأردن

الأردن يــتمتع بــعلاقــات جــيدة مــع مــعظم دول المــنطقة ولــديــه ســياســة خــارجــية هــادئــة ومــتوازنــة. يــعد الأردن

جسـرًا بـين مـختلف الـقوى الإقـليمية والـدولـية، ولـه دور كـبير فـي تـعزيـز السـلام والـتعاون فـي المـنطقة. مـن

خــلال تــوظــيف هــذه الــعلاقــات، يــمكن أن يــصبح الأردن جــزءًا مــن هــذا المشــروع الإقــليمي مــن خــلال دعــمه

للسلام والتعاون الإقليمي على أساس مبدأ المواطنة المشتركة.

العناصر التي تجعل هذه الدول مؤهلة لبدء فكرة المواطنة الشرق أوسطية:

1. الروابط الثقافية والدينية المشتركة:

عـلى الـرغـم مـن الـتنوع الـكبير بـين هـذه الـدول، إلا أن هـناك روابـط ثـقافـية وديـنية تجـمع بـينها، خـصوص ً ـا

فـي الـعالـم الـعربـي والإسـلامـي. هـذا يـمكن أن يـسهم فـي بـناء قـاعـدة مشـتركـة مـن الـقيم والمـبادئ الـتي تـتيح

التعاون.

2. الاقتصاد المشترك والتكامل الاقتصادي:

هـذه الـدول تـتمتع بـموارد طـبيعية كـبيرة، بـما فـي ذلـك الـنفط والـغاز.

الاقتصاد المشترك والتكامل الاقتصادي:

هـذه الـدول تـتمتع بـموارد طـبيعية كـبيرة، بـما فـي ذلـك الـنفط والـغاز، كـما أنـها تـمثل أسـواقًـا هـامـة ومـراكـز

اسـتراتـيجية فـي الـتجارة والـنقل. الـتعاون الاقـتصادي بـين هـذه الـدول يـمكن أن يـشكل دعـامـة قـويـة لـفكرة

المواطنة الشرق أوسطية.

3. الاستقرار الأمني والتعاون السياسي:

بـناء تـوافـق سـياسـي بـين هـذه الـدول قـد يـسهم فـي تـسويـة الـنزاعـات الإقـليمية وتـحقيق الأمـن الإقـليمي

المسـتدام. الـتعاون فـي مـجالات مـثل مـكافـحة الإرهـاب، الـحفاظ عـلى الحـدود، وأمـن الـطاقـة قـد يـسهم فـي

تحقيق مصلحة مشتركة بين هذه الدول.

التحديات أمام بناء المواطنة الشرق أوسطية بين هذه الدول:

1. التحديات السياسية الداخلية:

مــن أبــرز التحــديــات الــتي تــواجــه دول المــنطقة هــي الــصراعــات الــداخــلية بــين الــطوائــف والــعرقــيات. قــد

تـتطلب المـواطـنة الشـرق أوسـطية مـعالـجة تـلك التحـديـات مـن خـلال سـياسـات إصـلاحـية تـضمن حـقوق جـميع

المكونات.

2. التوترات الإقليمية والصراعات التاريخية:

الـنزاع الإسـرائـيل الفلسـطيني هـو أبـرز الـتوتـرات الـتي قـد تـعيق أي مشـروع إقـليمي مشـترك. أي تـطور

في هذا النزاع سيكون له تأثير كبير على أي محاولة لبناء مواطنة شرق أوسطية.

3. الاختلافات الأيديولوجية:

هــناك اخــتلافــات فــي الأنــظمة الــسياســية بــين هــذه الــدول، مــن أنــظمة مــلكية )مــثل الأردن( إلــى أنــظمة

جمهورية أو شبه ديمقراطية. هذا التنوع السياسي قد يعوق التنسيق المشترك.

4. التدخلات الأجنبية:

الـتنافـس بـين الـقوى الـكبرى فـي المـنطقة )مـثل الـولايـات المتحـدة وروسـيا( قـد يـعيق تـطور هـذا المشـروع إذا

لم يتم تحييد مصالح الدول الكبرى لصالح الدول الإقليمية.

التأثير على مشروع د ح ح في العراق:

المـواطـنة الشـرق أوسـطية يـمكن أن تـكون مـحفزًا لمشـروع الـدولـة الـحضاريـة الحـديـثة )د ح ح( فـي الـعراق، إذ

أن الـتعاون بـين الـعراق ودول الـجوار سـيعزز الاسـتقرار الاقـتصادي والـسياسـي فـي المـنطقة. إذا اسـتطاع

الـعراق أن يـحقق مـن وحـدة داخـلية مـبنية عـلى المـواطـنة والـعدالـة الاجـتماعـية، فـإنـه سـيكون نـموذج ً ـا لـلمواطـنة

الشرق أوسطية ويؤثر بشكل إيجابي في كل من دول المنطقة.

ســية

مــختلفة، إلا أن هــناك عــدة أوجــه تــشابــه بــينهما، خــاصــة فــيما يــتعلق بــالأهــداف المشــتركــة فــي بــناء وحــدة

وتكامل بين الدول والشعوب. إليك أبرز أوجه الشبه بينهما:

1. تعزيز التعاون الإقليمي:

– المــواطــنة الأوروبــية: انــطلقت مــن فــكرة بــناء اتــحاد بــين الــدول الأوروبــية بــعد الحــروب الــعالمــية لإحــلال

السـلام وتـعزيـز الـتعاون بـين الـدول الأوروبـية، مـما سـمح بـتأسـيس الاتـحاد الأوروبـي )EU( الـذي يـضمن

التعاون في مجالات متعددة مثل الاقتصاد، السياسة، الأمن، وحقوق الإنسان.

– المـواطـنة الشـرق أوسـطية: المـقترحـة تـسعى إلـى تـكامـل الـدول الشـرق أوسـطية فـي مـجالات مـشابـهة،

مـــثل الـــتعاون الاقـــتصادي والـــتجاري، تـــبادل المـــنافـــع المشـــتركـــة، وتـــنسيق الـــسياســـات الإقـــليمية لـــتحقيق

الاستقرار والسلام بين دول الشرق الأوسط.

2. التنوع الثقافي والديني والعرقي:

– المــواطــنة الأوروبــية: أوروبــا تــعد مــثالاً عــلى الــتنوع الــثقافــي والــديــني، فــهي تــضم دو لا ً ذات ثــقافــات

وديــانــات مــتعددة، مــن الــكاثــولــيكية والــبروتســتانــتية إلــى الإســلام والــيهوديــة. الاتــحاد الأوروبــي يــعزز مــبدأ

التعايش المشترك والتفاهم بين مختلف الشعوب والدول.

– المـواطـنة الشـرق أوسـطية: المـنطقة الشـرق أوسـطية أيـض ً ا تـتميز بـتنوع ديـني وعـرقـي مـلحوظ، حـيث تـوجـد

الــطوائــف المــختلفة مــن الــسنة والــشيعة والمــسيحيين والــيهود والــدروز والأكــراد، بــالإضــافــة إلــى الــثقافــات

المــتنوعــة. وبــناءً عــلى ذلــك، يــمكن لــلمواطــنة الشــرق أوســطية أن تســتفيد مــن تــجارب أوروبــا فــي تــعزيــز

*التعايش المشترك* وقبول الآخر.

3. الحرية والتنقل بين الدول:

– المـواطـنة الأوروبـية: مـن خـلال المـواطـنة الأوروبـية، تـمكّن مـواطـنو الـدول الأعـضاء فـي الاتـحاد الأوروبـي

من التنقل بحرية بين الدول، والعمل، والتملك، والاستفادة من النظام القانوني الأوروبي الموحد.

– المـــواطـــنة الشـــرق أوســـطية: فـــي حـــال تـــحقيق هـــذا المشـــروع، قـــد تـــسمح المـــواطـــنة الشـــرق أوســـطية

لـلمواطـنين بـالـتنقل والـعمل بحـريـة بـين الـدول الشـرق أوسـطية، مـما يـعزز الـتكامـل الاقـتصادي ويـساهـم فـي

تحسين حياة المواطنين في الدول الأعضاء.

4. تعزيز مبدأ حقوق الإنسان:

– المــواطــنة الأوروبــية: الاتــحاد الأوروبــي يــتبنى مــبدأ حــقوق الإنــسان ويــضعه كشــرط أســاســي لــلدول

الـراغـبة فـي الانـضمام إلـيه. كـما أن الاتـحاد الأوروبـي يـؤمـن بـالحـريـات الأسـاسـية مـثل الـحق فـي الـتعليم،

الرعاية الصحية، حرية التعبير، وحق التصويت.

– المــواطــنة الشــرق أوســطية: إذا تــحقق المشــروع، فــمن المــحتمل أن يــتبنى أيــض ً ا مــبدأ حــقوق الإنــسان

كـأسـاس لـتعاون دول المـنطقة. سـيعزز ذلـك الـديـمقراطـية والـعدالـة الاجـتماعـية فـي الـدول الأعـضاء ويـشجع

على تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية.

ســية

مــختلفة، إلا أن هــناك عــدة أوجــه تــشابــه بــينهما، خــاصــة فــيما يــتعلق بــالأهــداف المشــتركــة فــي بــناء وحــدة

وتكامل بين الدول والشعوب. إليك أبرز أوجه الشبه بينهما:

1. تعزيز التعاون الإقليمي:

– المــواطــنة الأوروبــية: انــطلقت مــن فــكرة بــناء اتــحاد بــين الــدول الأوروبــية بــعد الحــروب الــعالمــية لإحــلال

السـلام وتـعزيـز الـتعاون بـين الـدول الأوروبـية، مـما سـمح بـتأسـيس الاتـحاد الأوروبـي )EU( الـذي يـضمن

التعاون في مجالات متعددة مثل الاقتصاد، السياسة، الأمن، وحقوق الإنسان.

– المـواطـنة الشـرق أوسـطية: المـقترحـة تـسعى إلـى تـكامـل الـدول الشـرق أوسـطية فـي مـجالات مـشابـهة،

مـــثل الـــتعاون الاقـــتصادي والـــتجاري، تـــبادل المـــنافـــع المشـــتركـــة، وتـــنسيق الـــسياســـات الإقـــليمية لـــتحقيق

الاستقرار والسلام بين دول الشرق الأوسط.

2. التنوع الثقافي والديني والعرقي:

– المــواطــنة الأوروبــية: أوروبــا تــعد مــثالاً عــلى الــتنوع الــثقافــي والــديــني، فــهي تــضم دو لا ً ذات ثــقافــات

وديــانــات مــتعددة، مــن الــكاثــولــيكية والــبروتســتانــتية إلــى الإســلام والــيهوديــة. الاتــحاد الأوروبــي يــعزز مــبدأ

التعايش المشترك والتفاهم بين مختلف الشعوب والدول.

– المـواطـنة الشـرق أوسـطية: المـنطقة الشـرق أوسـطية أيـض ً ا تـتميز بـتنوع ديـني وعـرقـي مـلحوظ، حـيث تـوجـد

الــطوائــف المــختلفة مــن الــسنة والــشيعة والمــسيحيين والــيهود والــدروز والأكــراد، بــالإضــافــة إلــى الــثقافــات

المــتنوعــة. وبــناءً عــلى ذلــك، يــمكن لــلمواطــنة الشــرق أوســطية أن تســتفيد مــن تــجارب أوروبــا فــي تــعزيــز

*التعايش المشترك* وقبول الآخر.

3. الحرية والتنقل بين الدول:

– المـواطـنة الأوروبـية: مـن خـلال المـواطـنة الأوروبـية، تـمكّن مـواطـنو الـدول الأعـضاء فـي الاتـحاد الأوروبـي

من التنقل بحرية بين الدول، والعمل، والتملك، والاستفادة من النظام القانوني الأوروبي الموحد.

– المـــواطـــنة الشـــرق أوســـطية: فـــي حـــال تـــحقيق هـــذا المشـــروع، قـــد تـــسمح المـــواطـــنة الشـــرق أوســـطية

لـلمواطـنين بـالـتنقل والـعمل بحـريـة بـين الـدول الشـرق أوسـطية، مـما يـعزز الـتكامـل الاقـتصادي ويـساهـم فـي

تحسين حياة المواطنين في الدول الأعضاء.

4. تعزيز مبدأ حقوق الإنسان:

– المــواطــنة الأوروبــية: الاتــحاد الأوروبــي يــتبنى مــبدأ حــقوق الإنــسان ويــضعه كشــرط أســاســي لــلدول

الـراغـبة فـي الانـضمام إلـيه. كـما أن الاتـحاد الأوروبـي يـؤمـن بـالحـريـات الأسـاسـية مـثل الـحق فـي الـتعليم،

الرعاية الصحية، حرية التعبير، وحق التصويت.

– المــواطــنة الشــرق أوســطية: إذا تــحقق المشــروع، فــمن المــحتمل أن يــتبنى أيــض ً ا مــبدأ حــقوق الإنــسان

كـأسـاس لـتعاون دول المـنطقة. سـيعزز ذلـك الـديـمقراطـية والـعدالـة الاجـتماعـية فـي الـدول الأعـضاء ويـشجع

على تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية.

5. التكامل الاقتصادي والتجاري:

– المـواطـنة الأوروبـية: يشـتهر الاتـحاد الأوروبـي بـتأسـيس سـوق مـوحـدة تـتيح حـركـة السـلع والخـدمـات ورأس

المال بين الدول الأعضاء. كما أنه يشترك في سياسات اقتصادية موحدة.

– المـواطـنة الشـرق أوسـطية: المـقترحـة تهـدف إلـى تـعزيـز الـتعاون الاقـتصادي بـين دول المـنطقة، مـن خـلال

تــعزيــز الــتبادل الــتجاري، الاســتثمار المشــترك فــي الــبنية الــتحتية، مــشاريــع الــطاقــة، وحــل مــشاكــل الأمــن

الـغذائـي والمـائـي. وبـذلـك، يـمكن لـدول الشـرق الأوسـط أن تـتمتع بـمزايـا اقـتصاديـة مـماثـلة لـتلك الـتي تـوفـرهـا

السوق الأوروبية المشتركة.

6. بناء مؤسسات إقليمية مشتركة:

– المــواطــنة الأوروبــية: أســس الاتــحاد الأوروبــي مــؤســسات مــثل المــفوضــية الأوروبــية والــبرلمــان الأوروبــي

لضمان تنسيق السياسات واتخاذ القرارات الموحدة بين الدول الأعضاء.

– المــواطــنة الشــرق أوســطية: المــقترحــة قــد تســتفيد مــن إنــشاء مــؤســسات إقــليمية مــشابــهة، مــثل مجــلس

الشــرق الأوســط أو بــرلمــان الشــرق الأوســط، لــضمان الــتنسيق بــين دول المــنطقة فــي مــختلف المــجالات مــثل

الأمن، الاقتصاد، والتعليم.

7. تعزيز الاستقرار السياسي والأمني:

– المــواطــنة الأوروبــية: الاتــحاد الأوروبــي ســاعــد فــي تــحقيق الاســتقرار الــسياســي والأمــني داخــل دولــه

الأعضاء من خلال تعزيز التعاون المشترك في قضايا الأمن، مثل وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن و الناتو.

– المـواطـنة الشـرق أوسـطية: عـلى غـرار الاتـحاد الأوروبـي، يـمكن لـدول المـنطقة الشـرق أوسـطية الـتعاون فـي

المـجالات الأمـنية لمـكافـحة الإرهـاب، ومـنع الحـروب، وتـعزيـز الأمـن الإقـليمي عـبر اتـفاقـيات وفـرق مشـتركـة،

مما يساهم في بناء استقرار سياسي في المنطقة.

8. السعي نحو السلام والاستقرار:

– المـواطـنة الأوروبـية: فـي فـترة مـا بـعد الحـرب الـعالمـية الـثانـية، كـان الاتـحاد الأوروبـي فـي طـليعة الـساعـين

لتحقيق السلام والحد من النزاعات بين الدول الأوروبية.

– المـواطـنة الشـرق أوسـطية: سـيكون تـعزيـز السـلام جـزءًا أسـاسـيًا مـن فـكرة المـواطـنة الشـرق أوسـطية،

خـاصـة مـع وجـود الـنزاعـات المسـتمرة فـي المـنطقة مـثل الـنزاع الإسـرائـيلي الفلسـطيني، الحـروب فـي سـوريـا

واليمن، والصراعات في العراق. التعاون بين الدول سيعزز من فرص تحقيق سلام مستدام في المنطقة.

خلاصة:

إذا كـان الاتـحاد الأوروبـي قـد نـجح فـي بـناء نـموذج تـكامـل إقـليمي يـعزز مـن الـتعاون بـين الـدول الأعـضاء

عـلى الـرغـم مـن التحـديـات الـثقافـية والـسياسـية والاقـتصاديـة، فـإن المـواطـنة الشـرق أوسـطية المـقترحـة تـتمتع

بـإمـكانـات كـبيرة لـتكون نـموذج ً ـا مـشابـهًا للسـلام والـتعاون فـي الشـرق الأوسـط، رغـم الـتعقيدات والتحـديـات

الـتي قـد تـواجـهها. يـظل الـتشابـه بـين المـفهومـين قـائـم ً ا فـي أسـس الـتعاون المشـترك والـتكامـل الاقـتصادي

والثقافي، بينما يبقى التحدي الأبرز في تجاوز الصراعات السياسية والتاريخية بين دول المنطقة.

محمد عبدالجبار شبوط