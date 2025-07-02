الدكتور فائق زيدان … وطني استثنائي

نقلا عن الموقع قناة التغيير العراقية، “استضاف مجلس القضاء الأعلى في بغداد، اجتماعًا مشتركًا برئاسة القاضي الدكتور فائق زيدان، ضم كبار القضاة من محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا. وهنأ المجتمعون القاضي منذر إبراهيم بمناسبة تعيينه رئيسًا جديدًا للمحكمة الاتحادية، كما أعربوا عن شكرهم لأعضاء المحكمة لعدولهم عن طلب الإحالة إلى التقاعد بعد زوال أسبابه.وناقش الاجتماع آليات تعزيز العمل القضائي وفق الدستور والقوانين النافذة، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على استقلال القضاء وحياديته، ورفض أي ممارسات قد تمس نزاهته.

يتطلب استقرار الدولة ونظامها السياسي بشقيه الحكومي وغير الحكومي سلطة قضائية نزيهة تمارس اختصاصاتها وفق أحكام الدستور. وهذا ما يقوم به حاليا رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد فائق زيدان”.

فهو ابن السلطة القضائية، بدأت مسيرته فيها قاضيًا في بغداد منذ عام 1999. وفي عام 2005م، تم اختياره لرئاسة المحكمة الجنائية المركزية. وفي عام 2012 تم تعيين فائق زيدان عضوا في محكمة التمييز. وفي عام 2014 تم ترشيحه من مجلس القضاء الأعلى لمنصب نائب رئيس محكمة التمييز. وفي عام 2016 تم ترشيحه من قبل مجلس القضاء الأعلى لمنصب رئيس محكمة التمييز، وفي عام 2017 صدر قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 45 الذي أوجب أن يكون رئيس محكمة التمييز هو رئيس مجلس القضاء الأعلى، وبذلك أصبح فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق.

قال فائق زيدان مع تسلم مهام رئاسة مجلس القضاء بداية العام 2017 “نخوض معركة شرسة لبناء قضاء مستقل يرسخ مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور”، قائلا: “نحن الآن فخورون جدا بما حققناه من كوننا سلطة مستقلة تماما عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهذا إنجاز ينفرد به العراق بالمقارنة مع الدول العربية ودول المنطقة، وبعد أن تولينا رئاسة مجلس القضاء نجزم وبثقة أن هذه الاستقلالية تامة وبشكل مطلق”.

مثل القاضي فائق زيدان الجيل الثاني في القضاء العراقي في مرحلة ما بعد عام 2003. بحيث تسلم الرجل تركة ثقيلة جدا في ظروف استثنائية في عام 2017 كرئيس لمجلس القضاء الأعلى. وهي المرحلة التي تلت مرحلة ما بعد اندحار تنظيم داعش الإرهابي، والشروع في تطهير العراق من بقايا الإرهاب والإرهابيين وداعميهم ومضيفيهم، والفصل القانوني في قضاياهم داخل المحاكم العراقية.

ومن أهم انجازات فائق زيدان فيما يتعلق بالسلطة القضائية

1- بعد أن كان تابعا لوزارة العدل، ضم المعهد القضائي إلى مجلس القضاء إداريا .

2- إستحداث النظام الإلكتروني في إدارة الدعاوى وتنظيم عقود الزواج عبر الهاتف بنظام إلكتروني.

3- إجراء المحاكمات عن بعد بواسطة تقنية “الفيديو كونفرنس”، وخاصة في بعض المحاكم الجنائية بهدف تسهيل الإجراءات القضائية وتوفير الوقت والجهد.

4- إعادة بناء جميع أبنية محاكم العراق والاهتمام بالقضاة والموظفين من خلال بناء دور سكن لهم.

5- انطلاقا من مبدأ المساواة وتكافل الفرص، زيادة عدد النساء القاضيات و”إشراكها في كل نشاط يهدف إلى تطوير القدرات القضائية والقانونية”. وتشكيل رابطة القاضيات العراقية والانضمام إلى رابطة القاضيات الدولية.

6- الانفتاح على القضاء العربي والإقليمي والدولي وإبرام مذكرات التعاون مع هذه الدول. من خلال نسج علاقات جيدة مع القضاء العربي والإيراني والأورربي والغربي. واندفع نحو تجديد وتطوير القضاء العراقي من خلال الدعم الأوروبي والغربي ليصبح القضاء العراقي منسجما مع القوانين الأوروبية والعالمية التي تحمي حقوق الإنسان وحرية التعبير. وفي هذا السياق، شارك مجلس القضاء الأعلى العراقي في المؤتمر الإقليمي للسادة القضاة العاملين على قضايا حرية التعبير عن الرأي وسلامة الصحفيين في المنطقة العربية، الذي أقيم في العاصمة المغربية الرباط،برعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو).

7- الانضمام إلى منتدى المحاكم التجارية الدولي ومقره لندن.

8- رسخ من استقلالية السلطة القضائية وعدم السماح للسلطة التشريعية والتنفيذية في التدخل في شؤونها.

لذلك وبناء على تلك الانجازات كان فائق زيدان يحظى بالاحترام الشديد إينما حضر سواء داخل العراق أو خارجه، وهذا الاحترام منبعه أيضَا تأكيده المستمر على أن “الدستور العراقي وفّر الاستقلال التام للقضاء، وحقق حلم القضاة في أداء مهامهم بعيداً عن أي تأثير، مشدداً على ضرورة حماية هذا الدستور والدفاع عنه باعتباره “الأم والأب” للنظام السياسي القائم في البلاد”. لذلك ليس غريبًا أن يوضف فائق زيدان بأنه حامي الدستور وقوانينه المنبثقة عنه في الدولة العراقية.

وحدة الدراسات العراقية

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