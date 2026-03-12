ضربة في قلب الخليج.. ناقلة نفط أميركية تتعرض لهجوم إيراني يهدد بحرب إقليمية شاملة

عامر العمران

في تطور ينذر بتصعيد خطير في قلب أسواق الطاقة العالمية، استهدف الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط أميركية في مياه الخليج، في خطوة قد تدفع المواجهة بين إيران والولايات المتحدة إلى مرحلة أكثر توترًا.

ويأتي هذا الحادث في لحظة شديدة الحساسية، حيث تتصاعد المخاوف من انزلاق المنطقة نحو مواجهة إقليمية في أحد أهم الممرات الحيوية للتجارة والطاقة في العالم. فقد تحوّل مضيق هرمز إلى ساحة توتر مفتوحة في ظل التصعيد المتزايد بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

ويعكس استهداف ناقلة النفط في هذا الممر الحيوي، تحول الحرب من مجرد تحذيرات كلامية باستهداف ناقلات النفط كما حصل في مناء الفاو جنوبي العراق، إلى صراع يطال الاقتصاد العالمي مباشرة. فكل تهديد للملاحة في الخليج لا يقتصر أثره على المنطقة فحسب، بل يمتد سريعًا ليؤثر في أسواق الطاقة العالمية، ويحدث تقلبات فورية في أسعار النفط ويهدد سلاسل الإمداد الدولية.

وتعتمد طهران، بحسب مراقبين، على استراتيجية تهدف إلى زيادة كلفة الصراع على الولايات المتحدة سواء عسكريًا أو اقتصاديًا، لإجبارها على إعادة النظر في تحركاتها العسكرية. وتستخدم إيران أدوات ضغط متعددة، أبرزها تهديد أمن الملاحة في الخليج، بما في ذلك إمكانية تعطيل حركة النفط عبر مضيق هرمز، ما يهدد استقرار الأسواق العالمية ويزيد الضغوط الاقتصادية على المستوى الدولي.

التجارب السابقة تشير إلى أن الولايات المتحدة غالبًا ما تتعامل بحزم مع أي تهديد مباشر يستهدف سفنها أو يعرّض طرق الملاحة الدولية للخطر. وقد يتراوح الرد الأميركي بين تنفيذ عمليات عسكرية بحرية محدودة، أو تعزيز الوجود العسكري في الخليج لتأمين السفن التجارية وناقلات النفط.

لكن الخطر الحقيقي يتجاوز طبيعة الرد الأميركي، إذ يكمن في احتمال انزلاق الأزمة إلى مواجهة أوسع. فالتصعيد في هذه المنطقة الحساسة قد يثير سلسلة ردود متبادلة بين الأطراف المتصارعة، ما يضع أمن الخليج واستقرار اقتصاده أمام اختبار صعب وغير مسبوق.

علاوة على ذلك، فإن أي تصاعد للتوتر في الخليج قد ينسحب تأثيره على مناطق أخرى في الشرق الأوسط، خاصة مع تورط شبكة من الحلفاء الإقليميين لكل طرف. هذا السيناريو قد يحوّل الأزمة من مواجهة محدودة إلى صراع إقليمي أوسع، يصعب السيطرة عليه واحتواؤه.

من الجانب الاقتصادي، تراقب الأسواق العالمية هذه التطورات بقلق بالغ. فحتى مجرد التهديد لأمن ناقلات النفط يرفع مستوى التوتر في أسواق الطاقة، وقد يؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار النفط إذا استمرت المخاوف بشأن سلامة الملاحة في الخليج.

وبحسب وكالة الطاقة الدولية ، فإن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط تتسبب في أكبر اضطراب في إمدادات النفط في تاريخ السوق العالمية، يأتي ذلك ‌بعد موافقتها على سحب كمية قياسية من النفط من المخزونات الاستراتيجية.

وسط هذا المشهد المتوتر، يظل السؤال الأكبر قائمًا: هل المنطقة على أعتاب مرحلة أكثر خطورة من التصعيد لتشعل تداعياتها أسواق المنطقة والعالم؟

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجة