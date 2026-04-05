تراجع الصادرات التركية إلى العراق

شهدت حركة التبادل التجاري بين تركيا والعراق تحولات ملحوظة خلال الشهرين الأولين من عام 2026، حيث سجلت الصادرات التركية تراجعاً بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغت قيمة الصادرات الإجمالية 1.4 مليار دولار، انخفاضاً من 1.74 مليار دولار المسجلة في الفترة ذاتها من عام 2025.

أداء شهر فبراير 2026

سجل شهر فبراير انخفاضاً حاداً في التدفقات التجارية التركية نحو الأسواق العراقية، حيث تراجعت القيم من 900 مليون دولار (فبراير 2025) لتستقر عند 661 مليون دولار فقط في فبراير 2026.

على الرغم من الانخفاض العام، حققت بعض القطاعات التركية طفرة في نمو مبيعاتها للعراق، بينما منيت قطاعات أخرى بخسائر قاسية:

أبرز القطاعات الرابحة:

الفواكه والمكسرات: قفزت من 118 مليون إلى 200 مليون دولار.

المعادن الثمينة: تضاعفت تقريباً لتصل إلى 100 مليون دولار بدلاً من 53 مليوناً.

الملابس: سجلت نمواً قوياً لتصل إلى أكثر من 98 مليون دولار مقارنة بـ 48 مليوناً سابقاً.

أبرز القطاعات المتراجعة:

الحديد والصلب: تراجعت بنسبة كبيرة من 94 مليون لتصل إلى 45 مليون دولار.

الآلات الكهربائية: انخفضت بنسبة 50% تقريباً لتستقر عند 53 مليون دولار.

البلاستيك ومصنوعاته: هبطت من 82 مليون إلى 57 مليون دولار.

الصادرات العراقية نحو تركيا: نمو لافت

في المقابل، انتعشت الصادرات العراقية المتوجهة إلى الجانب التركي بنسبة 41%، لترتفع قيمتها من 67 مليون دولار إلى 95 مليون دولار. وجاء هذا النمو مدفوعاً بقطاعين رئيسيين:

الوقود: ارتفعت صادراته من 15 مليون إلى 37 مليون دولار.

الخامات المعدنية: سجلت قفزة نوعية من 1.3 مليون لتصل إلى 5.7 مليون دولار.

عجز تجاري مستمر

على الرغم من هذا التحسن في أرقام الصادرات العراقية مقابل تراجع الصادرات التركية، إلا أن كفة الميزان التجاري ما زالت تميل لصالح تركيا بفارق شاسع؛ إذ لا يزال العجز التجاري العراقي يتجاوز حاجز الـ 1.3 مليار دولار.

المهندس منار العبيدي