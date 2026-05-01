رهان بـ2 مليار دولار على الحرب: كيف تحوّل الصراع إلى آلة المال الجديدة في العالم

الباحثة شذا خليل*

للوهلة الأولى، قد يبدو الأمر مجرد عنوان صادم آخر. لكن خلف هذا الرقم تكمن حقيقة اقتصادية خطيرة: عندما تتجاوز المراهنات على احتمال اندلاع حرب مع إيران 2 مليار دولار، فهذا يعني أن الحرب لم تعد مجرد خطر جيوسياسي، بل أصبحت منتجاً مالياً يُتداول ويُربح منه.

وهذا يغيّر كل شيء.

الصراعات لم تعد تُخاض فقط بالصواريخ والعقوبات والدبلوماسية، بل أصبحت تُتداول في الأسواق، وتُسعَّر بالخوارزميات، ويحقق منها المضاربون الأرباح قبل وقوعها.

الحرب أصبحت فئة استثمارية

في الماضي، كانت الحروب تؤثر على أسعار النفط والأسهم بعد وقوع الأحداث. أما اليوم، فأصبح المتداولون يراهنون مسبقاً على:

ضربات عسكرية أمريكية

رد إيراني محتمل

وقف إطلاق النار

اضطرابات سياسية داخلية

تعطّل الملاحة والشحن

التوتر نفسه أصبح سلعة قابلة للتداول.

أي إشاعة، أو تسريب، أو خطاب سياسي، قد يحرك ملايين الدولارات خلال ثوانٍ.

من يعرف أولاً… يربح أولاً

عندما ترتبط المليارات بنتائج عسكرية، تصبح المعلومة عملة ثمينة.

الأسرع في الوصول إلى الأخبار قد يربح من:

تسريبات استخباراتية

همسات دبلوماسية

إشارات عسكرية

قرارات مفاجئة

في هذا العالم، الثواني قد تصنع ثروات.

لماذا يتفاعل النفط فوراً؟

تقع إيران قرب مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة في العالم. أي تهديد هناك يهز توقعات الإمدادات فوراً.

إذا شعرت الأسواق بتصعيد محتمل:

قد يقفز خام برنت فوق 100 دولار

ترتفع كلفة تأمين الناقلات

تقفز أجور الشحن البحري

تتزايد مخاوف التضخم

تتراجع أسهم الطيران والنقل

وأحياناً ترتفع الأسعار قبل إطلاق أي صاروخ.

لأن الأسواق الحديثة تتداول الخوف قبل الحقائق.

من يدفع الثمن الحقيقي؟

بينما قد يربح المضاربون الملايين، يدفع المواطن العادي الفاتورة لاحقاً من خلال:

ارتفاع أسعار الوقود

زيادة أسعار الغذاء

التضخم

ضعف القدرة الشرائية

اضطراب الأسواق

ما يتحول إلى ربح للبعض، يصبح عبئاً على الكثيرين.

أخطر ما في الأمر

الخطر الأكبر قد لا يكون الحرب نفسها، بل عالم أصبح فيه عدد كبير من الأطراف يربح كلما زاد التوتر.

عندما تصبح الفوضى مربحة، يفقد السلام قيمته الاقتصادية.

من الصواريخ إلى الأسواق

عنوان 2 مليار دولار ليس مجرد خبر عن مراهنات، بل إشارة إلى ولادة اقتصاد عالمي جديد تُباع فيه الأزمات وتُشترى لحظة بلحظة.

وهذا ما يجب أن يقلق الجميع.

الوحدة الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية