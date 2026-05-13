انفجار النفط فوق 100 دولار: كيف تدفع أزمة مضيق هرمز الاقتصاد العالمي نحو صدمة طاقة جديدة



الباحثة شذا خليل*

لم تعد قفزة أسعار النفط فوق حاجز 100 دولار للبرميل مجرد حركة مؤقتة في الأسواق، بل تحولت إلى جرس إنذار اقتصادي عالمي يكشف دخول العالم مرحلة جديدة من التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين في أسواق الطاقة. ومع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، لم تعد الأسواق تتعامل مع الأزمة كحدث سياسي عابر، بل بدأت تسعّر احتمال حدوث اضطراب خطير في مضيق هرمز، الشريان الذي يمر عبره جزء ضخم من صادرات النفط العالمية يومياً.

الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في احتمالات الحرب، بل في حالة القلق المستمرة التي تضرب الأسواق العالمية. فأسعار النفط اليوم لا تتحرك فقط وفق العرض والطلب، بل وفق الخوف، والتوقعات العسكرية، وكلفة التأمين البحري، واحتمالات تعطل الشحنات النفطية. وكلما ارتفعت المخاطر في الخليج، ارتفعت معها فاتورة الاقتصاد العالمي بأكمله.

مضيق هرمز ليس ممراً عادياً، بل أحد أهم نقاط الاختناق الاستراتيجية في العالم. أي تهديد للملاحة فيه يعني فوراً ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، لأن الأسواق تدرك أن تعطّل الإمدادات من الخليج يمكن أن يهز الاقتصاد الدولي خلال أيام قليلة فقط.

التأثير الاقتصادي يبدأ بالطاقة لكنه لا يتوقف عندها.

ارتفاع النفط يرفع مباشرة:

تكاليف النقل والشحن

أسعار تذاكر الطيران

تكاليف التصنيع والإنتاج

أسعار الغذاء والسلع

فواتير الكهرباء والتدفئة

معدلات التضخم العالمية

وفي النهاية، يدفع المستهلك العادي الثمن من قدرته الشرائية ومستوى معيشته.

الدول الأكثر عرضة للخطر هي الاقتصادات المستوردة للطاقة، خصوصاً في أوروبا وآسيا والدول النامية التي تعتمد بشكل كبير على النفط الخارجي. هذه الدول تواجه معادلة خطيرة تجمع بين:

تباطؤ النمو الاقتصادي

ارتفاع التضخم

زيادة الضغوط على العملات والأسواق المالية

وهي الظروف التي تثير مخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في موجة “ركود تضخمي” جديدة، وهي من أصعب الأزمات الاقتصادية التي يمكن احتواؤها.

في المقابل، قد تستفيد بعض الدول المصدّرة للنفط مؤقتاً من ارتفاع الأسعار عبر زيادة الإيرادات النفطية، لكن حتى هذه الدول ليست بمنأى عن الخطر إذا توسعت الأزمة وأثرت على حركة الملاحة أو ثقة المستثمرين أو البنية التحتية للطاقة في المنطقة.

الأزمة الحالية تدفع العالم أيضاً إلى إعادة التفكير جذرياً في أمن الطاقة. فكل توتر جديد في مضيق هرمز يدفع الحكومات نحو تسريع الاستثمار في:

الطاقة المتجددة

الغاز الطبيعي المسال

الطاقة النووية

الاحتياطات الاستراتيجية

خطوط النقل البديلة

الإنتاج المحلي للطاقة

ولهذا يرى كثير من المحللين أن الأزمات الجيوسياسية أصبحت من أكبر المحركات للتحول العالمي بعيداً عن الاعتماد التقليدي على نفط الشرق الأوسط.

لكن الرسالة الاقتصادية الأعمق هي أن العولمة ما تزال هشة للغاية. فتوتر عسكري في ممر بحري صغير قادر على رفع أسعار الغذاء في أفريقيا، وتعطيل المصانع في آسيا، وزيادة التضخم في أوروبا، وإرباك الأسواق المالية في أمريكا.

العالم مترابط أكثر من أي وقت مضى، لكنه ما يزال يعتمد بشكل خطير على استقرار الطاقة.

الخطر الأكبر الآن ليس الارتفاع المؤقت للأسعار، بل طول مدة الأزمة. فالأسواق تستطيع تحمل الصدمات القصيرة، لكنها تخشى الصراعات الممتدة التي تغيّر التوقعات الاقتصادية لسنوات.

وإذا استمر التصعيد حول إيران ومضيق هرمز، فقد يواجه العالم مرحلة جديدة عنوانها:

تضخم مرتفع

نمو اقتصادي أضعف

ارتفاع مخاطر الركود

اضطرابات في الأسواق المالية

انقسام جيوسياسي أعمق

النفط فوق 100 دولار لم يعد مجرد خبر اقتصادي، بل أصبح إشارة واضحة إلى أن الصراعات الجيوسياسية عادت لتكون واحدة من أقوى القوى التي تعيد تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي.

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية