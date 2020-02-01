مكتب رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ينفي صدور أي كتاب يتعلق بشروط تكليفه

نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، صدور أي كتاب يتعلق بالاتفاق على شروط تكليفه.

وكشفت وثيقة مزورة تدعي توقيع محمد توفيق علاوي واحمد الاسدي وعدنان فيحان وهادي العامري، تشترط على علاوي الالتزام بالدستور والقانون والمحافظة على وحدة العراق، وإعادة هيبة الدولة وفرض القانون ومنع حالة الانفلات العام، والالتزام التام بتنفيذ قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية خلال ثلاثة اشهر من التكليف، وكذلك اكمال الاتفاقية الصينية، واشراك القوى السياسية بتشكيل الحكومة، واشراك قوى الحراك الشعبي بعدد من المواقع والدرجات الخاصة، وان يقدم رئيس الوزراء المكلف استقالته خلال سنة اذا لم يستطع اجراء الانتخابات واستقرار البلاد.