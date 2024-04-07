الانتخابات التركية… رياح النتائج جرت بما لا تشتهي سفن العدالة والتنمية

معمر فيصل خولي

بعد تسعة أشهر على إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية، والتي انتصر فيها تحالف حزب العدالة والتنمية الحاكم “ائتلاف الجمهور” برئاسة جمهورية تركيا وأغلبية مقاعد النيابية، شهدت تركيا في يوم الأحد الموافق 31 من آذار/ مارس الفائت انتخابات بلدية” لا تقل أهمية،- وهي الانتخابات التي تركز على تقديم الخدمات، والسياسة الداخلية للدولة-، أسفرت عن فوز كبير لحزب الشعب الجمهوري، الذي سيطر على المجالس البلدية في 35 مدينة، بما فيها الثلاث الكبرى (إسطنبول، وأنقرة، وأزمير).

في المقابل، مثلت نتائج الانتخابات خيبة كبيرة لحزب العدالة والتنمية. وشكلت نتائجها صدمة كبيرة له، فللمرة الأولى في 22 عاماً جاء الحزب في المرتبة الثانية في أي انتخابات يخوضها، كما خسر جميع المدن الكبرى تقريباً وفي أنحاء البلاد أيضاً، ومن شأن، نتائجها أن تنشأ مشهدا سياسيا في تركيا جديدًا لكن ليس كالذي شهدته في عام 2002م.

وبحسب النتائج الأولية، التي أعلنها رئيس المجلس الأعلى للانتخابات أحمد ينار، في مؤتمر صحافي الاثنين الفائت، حصل حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، على 37.7 في المائة من أصوات الناخبين، وحل حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في المرتبة الثانية بنسبة 35.5 في المائة، ثم حزب «الرفاه من جديد» بنسبة 6.2 في المائة، يليه حزب «المساواة الشعبية والديمقراطية»، المؤيد للأكراد بنسبة 5.7 في المائة، بينما واصل حزب «الحركة القومية» شريك العدالة والتنمية في «تحالف الشعب» تراجعه محققاً 5 في المائة فقط.

وقال ينار إن نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية، التي أجريت الأحد، بلغت 78.11 في المائة، وفاز «الشعب الجمهوري» بـ35 بلدية (15 بلدية كبرى و20 بلدية حضرية)، وهي المرة الأولى منذ 74 عامًا، و«العدالة والتنمية» بـ24 (12 بلدية كبرى و12 بلدية حضرية)، و«المساواة الشعبية والديمقراطية» بـ10 بلديات كبرى، و«الحركة القومية» بـ8 بلديات كبرى، و«الرفاه من جديد» ببلديتين كبريين من بينهما شانلي أورفا أحد معاقل «العدالة والتنمية» عن طريق ترشيح قاسم غل بينار لرئاسة بلديتها بعد أن استبعده العدالة والتنمية من قائمة المرشحين، وكل من حزبي «الوحدة الكبرى» و«الجيد» ببلدية واحدة.