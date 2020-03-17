ترامب يتوقع انتهاء وباء كورونا بالولايات المتحدة في يوليو

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بلاده لم تبحث على الإطلاق حظرا للتجول، ولكن الخطوة قد تُبحث لاحقا، مؤكدا أنه لن يكون هناك حجر صحي شامل في الولايات المتحدة خلال هذه الفترة.

وأعلن ترامب في كلمة ألقاها اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي لفريق الطوارئ العامل في مكافحة فيروس كورونا، عن بدء المرحلة الأولى من اختبار اللقاح المضاد للفيروس، وقال إن ذلك تمّ بأسرع طريقة في تاريخ الولايات المتحدة.

وحدد الخطوط الإرشادية الجديدة بشأن مكافحة كورونا، بما فيها تجنب تجمعات تضم أكثر من 10 أشخاص، وتناول الطعام في المطاعم والحانات، والسفر غير الضروري.

ودعا ترامب الأميركيين إلى تفادي أي اتخاذ جميع الإجراءات لتجنب تفشي وباء كورونا الجديد، متوقعا انتهاءه بالولايات المتحدة في يوليو/تموز أو أغسطس/آب المقبل.

وعلى الصعيد الشخصي، أكد ترامب أنه أجرى الفحص الخاص بالفيروس وأن النتيجة جاءت سلبية بعد 24 ساعة، مشددا على أن الاقتصاد الأميركي “قد يكون” متجها نحو الانكماش بسبب الوباء.

وسبق أن أكد ترامب في تغريدة أن الولايات المتحدة ستخرج أقوى بعد انتهاء أزمة تفشي كورونا، وذلك في ظل تزايد أعداد المصابين بالفيروس في البلاد.

وتعرض الرئيس الأميركي لانتقادات حادة بسبب نقص اختبارات الكشف عن فيروس كورونا، والتقليل من خطورة الفيروس في الأيام الأولى من تفشيه، بينما تعهدت الإدارة الأميركية بتعزيز هذه الاختبارات الطبية.

يشار إلى أن 65 شخصا على الأقل توفوا جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة. كما تم تسجيل زهاء 3500 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، بحسب إحصاءات شبكة “سي.أن.أن” الإخبارية.

المصدر : الجزيرة + وكالات