فايروس كورونا يطال صانعي القرار في العالم

برلين ـ اتسعت دائرة العدوى وعدد الإصابات بفايروس كورونا خلال الأسابيع الماضية في عدة دول ومناطق من العالم وبدأ يقترب تدريجيا من مراكز اتخاذ القرار.

ومساء الأحد انضمت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى قائمة متزايدة من القادة والمسؤولين البارزين الذين أجبرهم فايروس كورونا على التزام المنازل والبقاء في حجر صحي إلزامي، والخضوع للفحص.

وجاءت الأنباء عن مخالطة ميركل لمصاب بالفايروس بعد دقائق من إعلانها حظر التجمعات العامة لأكثر من شخصين، وعدد من اجراءات السيطرة على انتشار المرض.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن سايبرت في بيان إن “المستشارة قررت عزل نفسها في منزلها. ستخضع لفحص (كورونا المستجد) بشكل متكرر في الأيام المقبلة (…) وستقوم بأعمالها الرسمية من المنزل”.

وكان من المقرر أن ترأس ميركل اجتماعا حكوميا الاثنين للتوقيع على مجموعة اجراءات بقيمة 822 مليار يورو (882 مليار دولار) لدعم اقوى اقتصاد في أوروبا أثناء عمليات الإغلاق التي تهدف إلى إبطاء انتشار الوباء.

وكان الطبيب المصاب بالفايروس زار ميركل الجمعة لإعطائها اللقاح الخاص بالبكتيريا الرئوية المكورة.

وأفاد سايبرت أن تحديد إن كانت المستشارة نفسها مصابة بالفايروس سيستغرق بعض الوقت نظرا إلى أن نتيجة “الاختبار لن تكون حاسمة بعد” في هذه المرحلة.

ولم تظهر على ميركل أية عوارض مرضية اثناء مؤتمرها الصحافي المتلفز الاحد.

وأعلنت ميركل الأحد أنّ التجمعات في الأماكن العامة، والتي يزيد عدد الحاضرين فيها عن اثنين، ستمنع في ألمانيا لمدة “أسبوعين على الأقل” في محاولة للحد من انتشار الوباء.

وضمن الإصابات الجديدة بين مسؤولي العالم، أعلن مكتب السيناتور الأميركي الجمهوري راند بول أنه أصيب بكورونا المستجد، ليصبح بذلك أول عضو في مجلس الشيوخ تتأكد إصابته بكوفيد-19.

وجاء في بيان صدر عن أحد موظفي مكتبه أن السناتور، الذي انتقد الخطوات الرامية لتخصيص مبالغ بشكل طارئ لمواجهة كورونا المستجد، يخضع حاليا للحجر الصحي لكن دون أن تظهر عليه أي عوارض.

ويعمل أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي على خطة بتريليونات الدولارات لمساعدة الاقتصاد الأميركي الذي تضرر بشكل كبير من وباء كوفيد-19 العالمي. وصوّت بول مرّتين على الأقل ضد تقديم تمويل عاجل من هذا القبيل.

ويذكر أن بول (57 عاما) هو ثالث عضو في الكونغرس الذي يضم مجلسي النواب والشيوخ يتم التأكّد من إصابته. وسبق أن تأكدت إصابة كل من عضوي مجلس النواب بن ماك آدامز عن يوتا وماريو دياز-بالارت عن فلوريدا بالمرض.

وأفاد بيان مكتبه أن بول “يشعر بأنه بخير ويخضع حاليا للحجر الصحي. لا تظهر عليه عوارض وخضع للاختبار من باب الحرص الزائد نظرا لكثرة سفره وحضوره الكثير من المناسبات”.

وجاء في البيان أن بول لا يملك معلومات بشأن أي احتكاك مع شخص مصاب. وأضاف أن مكتب السناتور في واشنطن بدأ بالعمل عن بعد منذ عشرة أيام ولذا “لم يحتك أي من الموظفين عمليا بالسناتور بول”.

كما أعلنت وزيرة الدولة الفرنسيّة للتحوّل الإيكولوجي إيمانويل وارغون الأحد أنه تم تشخيص إصابتها بكورونا، لتصبح ثالث عضو في الحكومة الفرنسية يصاب بالفايروس المستجد.

وكتبت الوزيرة على تويتر “تم اليوم تشخيص إصابتي بكوفيد-19. حتى الآن ليست لديّ سوى عوارض حميدة”. وأضافت “أنا أطبّق القاعدة: أبقى في منزلي كي أرتاح وأحمي الآخرين”.

ووارغون ثالث عضو بالحكومة مصاب بعد وزير الثقافة فرنك ريستر ووزيرة الدولة الاخرى المكلفة ايضا التحول الايكولوجي برون بوارسون.

وتبنى البرلمان الفرنسي الأحد مشروع قانون يتيح فرض “حال الطوارئ الصحية” لشهرين من أجل مكافحة تفشي كورونا.

تجاوز عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في عموم العالم 14 ألفا و700 حالة، بحسب موقع “Worldometer” الإلكتروني المتخصص في تحديث المعطيات الخاصة بالفايروس.

ووفق معطيات الموقع صباح الإثنين، بلغ عدد وفيات كورونا 14 ألفا و704 حالات في أرجاء العالم، فيما تصدرت إيطاليا باقي البلدان في عدد الوفيات مسجلة 5 آلاف و476 حالة.

وجاءت الصين التي انتشر منها الفايروس إلى بقية دول العالم، في المرتبة الثانية بعد إيطاليا من حيث عدد الوفيات، مسجلة 3 آلاف و270 في برها الرئيسي، ثم اسبانيا التي حلت ثالثة بـ 1772 حالة.

أما إيران فاحتلت المرتبة الرابعة بعدد الوفيات بـ 1685 حالة وفاة.

العرب