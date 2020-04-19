«كورونا» يقلق روسيا… ويعمّق الانقسام الأميركي

أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتوسيع دور المؤسسة العسكرية في مواجهة تفاقم انتشار فيروس كورونا في البلاد، في ظل تسارع معدلات تفشي الوباء، وبروز مخاوف من وقوع «انفجار» يهدد قدرة المؤسسات الطبية على التعامل مع الموقف.

وطلب بوتين، السبت، من وزارة الدفاع، إعداد خطة بشأن إمكانية استخدام ما لدى القوات المسلحة الروسية من وسائل في مواجهة فيروس كورونا المستجد. وينتظر أن تقدم الوزارة، وفقاً لموقع «الكرملين»، حزمة اقتراحات حتى 22 أبريل (نيسان) الحالي، بشأن إمكانية إشراك القوات والوسائل الخاصة التابعة للجيش الروسي في مكافحة العدوى. كانت وزارة الدفاع أعلنت تشكيل فرقة خاصة، قوامها 10 آلاف عسكري، لمساعدة الأقاليم في مواجهة الوباء، كما خصّصت فرقة عسكرية لمساعدة العاصمة الروسية على فرض إجراءات العزل والمساهمة في بناء منشآت مسبقة الصنع لدعم القطاع الصحي.

وجاء التطور على خلفية القفزات الكبرى التي شهدتها روسيا في معدلات الانتشار خلال الأيام الأخيرة، وأعلن أمس مركز مكافحة الفيروس تسجيل 4785 إصابة جديدة وأكثر من 40 حالة وفاة، في زيادة يومية بنسبة تزيد عن 20 في المائة. وأعلنت وزارة الصحة توقعات متشائمة بشأن تواصل هذه المعدلات في الزيادة اليومية في غضون الأسبوعين المقبلين على الأقل. مع بروز مؤشرات إلى أن روسيا قد تبلغ الذروة في معدلات الانتشار في الأسبوع الأول من الشهر المقبل. وقال المركز، في بيان، إن أكبر عدد من الإصابات تم تسجيله في موسكو، حيث بلغ 2649 من إجمالي حصيلة الإصابات اليومية.

كما ثبتت إصابة 428 شخصاً في ضواحي موسكو، و139 شخصاً في مدينة سان بطرسبورغ.

وارتفع عدد المتوفين جراء فيروس كورونا، إلى 313 شخصاً. فيما أكّدت اللجنة تماثل 3057 شخصاً للشفاء منذ بدء تفشي الفيروس، وغادر 467 شخصاً المستشفيات، الجمعة. وعلى الرغم من المخاوف المتصاعدة، لكن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، وجه رسالة تطمين إلى الروس بأن «تطورات انتشار الفيروس لا تسير وفقاً للسيناريو الأسوأ، رغم أعداد الإصابات المتزايدة». وبرر المسؤول رأيه بأن روسيا كانت تخشى تكرار سيناريو نيويورك، نظراً للتشابه الكبير في عدد وتركيبة السكان في المدينتين، وأن هذا التطور غدا مستبعداً الآن. مع ذلك، بدت الاستعدادات تسير وفقاً لتوقعات أكثر تشاؤماً، وأصدر بوتين، أمس، أمراً آخر أوعز فيه للحكومة الروسية بضمان إعداد توقعات قصيرة المدى بشأن عدد المواطنين الذين قد يصيبون بالفيروس، وتسليم تقارير يومية خاصة بهذا الشأن إلى الكرملين. وجاء هذا القرار بسبب الخشية على وضع المؤسسات الطبية، بعدما كانت موسكو أعلنت الأسبوع الماضي أنها بدأت تعمل بطاقتها القصوى، ما يعني أن زيادات حادة في معدلات الانتشار قد تؤدي إلى بروز حال عجز فيها.

وأشار سوبيانين، في اجتماع حكومي ترأسه بوتين، إلى أن السيناريو الذي يتطور وفقه وضع تفشي «كورونا» في موسكو ليس الأسوأ، بفضل القيود المفروضة على تحركات المواطنين وإجراءات الحجر الصحي.

وصرح عمدة موسكو بأن نظام الرعاية الصحية في المدينة عاد للعمل بصورة اعتيادية، وحسب مخططات مسبقة، بعد تخصيص عشرات المستشفيات لمواجهة الفيروس، مؤكداً أن مستشفى وبائياً جديداً تم بناؤه على وجه السرعة للتعامل مع موجة المصابين الجدد سيفتح أبوابه اعتباراً من الاثنين.

إلى ذلك، أعلنت موسكو أنه تم إجراء أكثر من 1.8 مليون اختبار للكشف عن الفيروس بروسيا، وأن 132 ألف شخص ما زالوا تحت إشراف طبي بسبب الاشتباه بإصابتهم.

وأعلنت، أمس السبت، نتائج الأسبوع الأول من سياسة العزل الكامل الذي تم فرضه في موسكو، واستخدمت خلاله التصاريح الرقمية لتنقل المواطنين، ودلت النتائج إلى أنه تم تقليل حركة النقل في موسكو بأكثر من نصف مليون شخص، حسبما قال سوبيانين. وانخفض تدفق الركاب والسيارات بأكثر من 70 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقاً لعمدة العاصمة، فإن التدابير المعزولة للعزل الذاتي أعطت تأثيراً قوياً لمنع انفجار معدلات الإصابة بعدوى فيروس التاجية.

رائد جبر

الشرق الأوسط