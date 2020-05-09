مباحثات أميركية صينية… وروسيا تحذر من حرب تجارية

أعلنت الحكومة الأميركية في بيان الجمعة، أن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر أجروا محادثة هاتفية مساء الخميس تناولوا فيها التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وقال البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية ومكتب الممثل التجاري الأميركي بعد المكالمة إن المحادثات شملت اتفاق المرحلة الأولى بين البلدين الذي وُقع في وقت سابق من العام الجاري.

وأضاف أن الجانبين اتفقا على وجود “تقدم جيد” جرى إحرازه لتلبية اتفاق المرحلة الأولى وإنهما يتوقعان الوفاء بالالتزامات بموجب الاتفاق. وتأتي المحادثات في الوقت الذي تصاعد فيه التوتر بين واشنطن وبكين في الأيام الماضية بشان منشأ فيروس كورونا.

إلا أن الحديث عن تقدم لم يقنع الجانب الروسي، حيث أكد نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين، أنه لا يمكن استبعاد حدوث موجة ثانية من التباطؤ الاقتصادي، بما في ذلك حرب تجارية أميركية مع الصين. وشرح سوروكين، إن انخفاض الطلب على النفط العالمي تباطأ إلى مستويات 27 مليون برميل يومياً حالياً من تراجع قدره 30 مليون برميل يومياً. وأضاف أن روسيا ستبلغ ذروة تخفيضات إنتاج النفط سريعا، موضحا أن بلاده قادرة على استعادة إنتاج النفط سريعا.

وقالت مصادر مطلعة إن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز انخفض إلى 1.296 مليون طن يوميا في الفترة من أول مايو/ أيار إلى الخامس منه، عقب اتفاق عالمي لخفض الإنتاج.

وارتفعت أسعار النفط الجمعة إذ تمضي دول من بينها أستراليا قدما في خطط لتخفيف إجراءات العزل العام الاقتصادية والاجتماعية التي فُرضت لوقف انتشار جائحة فيروس كورونا، مما أوقد شرارة آمال السوق بتعزيز الطلب على الخام ومنتجاته. وارتفع خام برنت 87 سنتا أو ما يعادل 3% إلى 30.33 دولاراً للبرميل، بعد أن هبط 1% تقريبا الخميس.

وربح الخام الأميركي 1.12 دولار أو ما يعادل 4.8% مرتفعاً إلى 24.67 دولاراً للبرميل. وسجل الخامان القياسيان مكاسب للأسبوع الثاني بعد مستويات متدنية بلغاها في إبريل/ نيسان، حين انهار النفط الأميركي دون الصفر، مع ارتفاع برنت نحو 15% في الأسبوع وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ما يزيد عن 24%.

العربي الجديد