القوة الجوية وسيلة الجيش الليبي لدكّ ميليشيات الوفاق

بنغازي ـ شن الجيش الوطني الليبي هجمات على تجمعات ميليشيات الوفاق في بلدة الاصابعة ومحيطها وذلك بعد ساعات من سيطرة تلك المجموعات عليها.

وطالبت القيادة العامة للجيش الليبي، فجر الجمعة، في توجيه لأهالي مدينة الأصابعة، بضرورة توخي الحذر والتزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، حفاظا على سلامتهم.

وقالت القيادة، في بيان نشرته الصفحة الرسمية للناطق باسمها اللواء أحمد المسماري، إن القوات الجوية تشن سلسلة من الغارات الجوية على ميليشيات الوفاق بقيادة القوات التركية في منطقة الأصابعة ومحيطها.

وتأتي سلسلة الغارات في وقت تمكنت فيه الفرق الفنية للقوات الجوية للجيش الليبي من صيانة وتمديد صلاحية 4 طائرات حربية كانت متوقفة منذ فترة طويلة، بحسب ما أكده اللواء أحمد المسماري.

وأضاف المسماري في إيجاز صحفي أن سواعد المهندسين والفنيين والخبراء الليبين تمكنوا من إجراء العمرة والإصلاح وقاموا الطيارين بطلاعات تجريبية كانت ناجحة حسب معايير استخدام هذه الطائرات على حد ما جاء في الايجاز.

وأكد المسماري بأن النتائج ستكون باهرة لهذه الطائرات وحان وقت استخدامها بكامل قوتها النارية.

والخميس، أسقطت دفاعات الجيش الليبي طائرتين تركيتين مسيرتين فوق مدينة ترهونة، جنوب العاصمة طرابلس، قبل تنفيذ محاولتهما قصف المدينة.

وشنت الميليشيات قصفا بصواريخ الجراد على مدينة ترهونة سقطت في معظمها على الأحياء السكنية.

وتتعرض مدينة ترهونة لهجمات متكررة من قبل ميليشيات الوفاق، إضافة إلى محاولة قطع الإمدادات الواردة للجيش الوطني الليبي.

وكان الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري قد أكد في مؤتمر صحافي، الخميس، أن “تركيا تقوم تحت غطاء الاتفاق مع ما يسمى حكومة الوفاق بالعدوان على الشعب الليبي ومقدراته”.

ولا يزال الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر يحتفظ بكامل شرق ليبيا ومعظم الجنوب، بما في ذلك معظم المنشآت النفطية، لكن وجوده في شمال غرب البلاد، حيث يتركز أغلب سكان ليبيا، تعرض لضغوط شديدة بعد أن حققت ميليشيات الوفاق تقدما على الشريط الساحلي الغربي.

العرب