أردوغان: السيارة التركية رمز نهضتنا رغم “لوبي الخائفين”

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن السيارة التركية محلية الصنع، ستكون رمزا لنهضة بلاده، رغم من سماهم “لوبي الخائفين” الذين يحبطون عزيمة الشعب.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان اليوم السبت، بمناسبة بدء بناء مصنع السيارة التركية “TOGG” في ولاية بورصة غربي البلاد.

وأشار أردوغان إلى أنّ “لوبي الخائفين” لم يهدأ بتاتا في محاولة إبقاء تركيا تابعة للخارج بإحباط الهمم من خلال ممارسة دعاية بأن تركيا لن تتمكن من صناعة السيارة وبيعها.

وقال أردوغان “الملايين من القلوب متحمسة مجددا لتحقيق حلم السيارة التركية الذي تعرض للعرقلة من الداخل والخارج لسنوات”.

أردوغان أكد أن مشروع تركيا لصناعة سيارتها المحلية باتت له أصداء داخل البلاد وسائر دول العالم (وكالة الأناضول)

ولفت إلى أن مشروع تركيا لصناعة سيارتها المحلية باتت له أصداء داخل البلاد وسائر دول العالم.

ووصف الشروع ببناء مصنع السيارة التركية بأنه ردٌّ على من حاولوا إحباط هذا المشروع وهو في طور التصميم.

وأضاف الرئيس التركي، “الدول المنزعجة من تنامي قوة تركيا وزيادة ثقتها بنفسها بدأت حملة دعاية سوداء لتشويهها”، وأردف “كافة أبناء شعبنا تبنوا مشروع صناعة السيارة التركية، لأنها انعكاس لقوة دولتنا وقدرتها الإنتاجية”.

وأعرب الرئيس التركي عن ثقته بأن مشروع السيارة المحلية سيكون رمزا لرؤية بلاده نحو التحول لدولة قوية ومبتكِرة، ومصدر إلهام للأجيال الشابة.

المصدر : وكالة الأناضول