انطلاق عملية عسكرية لملاحقة فلول داعش في ديالى

ديالى (العراق) – أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية الأحد، انطلاق عملية عسكرية لملاحقة الخلايا النائمة لتنظيم داعش في مناطق متفرقة بمحافظة ديالى شمال شرق بغداد.

وقال الفريق الركن عبد الأمير كامل الشمري نائب قائد العمليات المشتركة العراقية إن قوات عراقية شرعت في تنفيذ عملية بمحافظة ديالى من ثلاثة محاور بمشاركة الجيش العراقي وقيادة شرطة ديالى بعد تعزيزها بقطعات من الشرطة الاتحادية والرد السريع وقوات الحشد الشعبي، وذلك “لملاحقة الخلايا الإرهابية وخلق أجواء آمنة لعودة العوائل النازحة” في العديد من المناطق بالمحافظة.

وسبق أن نفذت القوات العراقية عمليات في وقت سابق من الشهر الجاري لإعادة تقييم الأوضاع وسد الثغرات في جميع قواطع العمليات، رافقتها إجراءات لإعادة أهالي قرى مهجرة وعوائل نازحة.

وتأتي العملية بعد يوم من إعلان فصائل الحشد الشعبي، تصديها لهجوم عنيف من قبل مسلحي “داعش” في قاطع العظيم شمال غرب ديالى، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت.

وقال آمر اللواء 23 في الحشد الشعبي العراقي، بشير العنبكي، إن الهجوم الذي نفذه تنظيم “داعش” على ناحية العظيم بمحافظة ديالى، شرقي البلاد، السبت انتهى بصد الهجوم ومقتل عدد من عناصر التنظيم الإرهابي .

وأضاق العنبكي، أن “قوات اللواء 23 بالحشد الشعبي تصدت للهجوم في أكثر من محور”، مشيرا إلى أن “التعرض ما يزال مستمرا”.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد تعهد بمواصلة العمليات العسكرية من أجل ملاحقة أي تهديد للعصابات الإرهابية، وذلك خلال زيارته محافظة ديالى.

وطالب الكاظمي، خلال زيارته للمحافظ من أجل الإشراف على عمليات “أبطال العراق”، قوات الجيش والشرطة بحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم.

ويأتي تعهد الكاظمي بعدما أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، نشر قوات خاصة في منفذي مندلي والمنذرية الحدوديين مع إيران.

وأعادت القوات العراقية توجيه جهودها لمواجهة تنظيم داعش الذي سجّل خلال الفترة القريبة الماضية عودة قوية إلى النشاط على الأراضي العراقية من خلال تكثيفه لعملياته في عدد من المناطق بشمال العراق وغربه.

وفي 2017، أعلن العراق تحقيق النصر على “داعش” باستعادة كامل أراضيه التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة في عدة محافظات في محاولة منه لإرساء قواعد التنظيم من جديد بعد الخسائر الكبيرة التي مني بها والتي انتهت بانهيار قواعده في كل من سوريا والعراق وتصفية كبار قادته.

العرب