ترامب يلمّح إلى تأجيل انتخابات الرئاسة الأميركية

واشنطن – قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر يحتمل أن يتطلب الأمر تأجيلها، مشيرا إلى أقاويل لا أساس لها بأن التصويت عبر البريد قد يؤدي إلى تزوير.

وكتب ترامب في تغريدته أنه “مع التصويت العالمي للبريد (وليس التصويت الغيابي، وهو أمر جيد)، سوف تكون انتخابات 2020 الأكثر تلاعبا وافتقادا للدقة في التاريخ. سيكون الأمر محرجا للغاية للولايات المتحدة. نقم بتأجيل الانتخابات حتى يتمكن الناس من التصويت بشكل صحيح وآمن ؟؟؟” .

وهذه هي المرة الأولى التي يطرح فيها ترامب فكرة تأجيل الانتخابات، على الرغم من أنه لا يملك السلطة للقيام بذلك من جانب واحد.

وكان الرئيس يضغط بقوة لمنع توسيع التصويت البريدي في الولايات في جميع أنحاء البلاد.

وكانت الحركة تنمو، كجزء من محاولة لتسهيل عملية التصويت، لكنها اكتسبت زخما وسط مخاوف من انتشار فايروس كورونا مع تجمع الناس في مراكز الاقتراع.

ولا يوجد دليل يدعم الفكرة القائلة بأن التصويت الغيابي أو بطاقات الاقتراع بالبريد تساهم في التلاعب بالأصوات.

وترغب عدة ولايات أميركية في تسهيل عملية التصويت عبر البريد، وذلك وسط مخاوف على الصحة العامة بسبب فايروس كورونا.

وشهدت الولايات المتحدة تسجيل حالة وفاة بمرض كوفيد-19 كل دقيقة تقريبا أمس الأربعاء، في حين تجاوزت الأرقام عالميا 17 مليون إصابة، وسط تحذير بريطانيا من موجة وباء ثانية قد تضرب أوروبا.

وتجاوزت الإصابات عالميا 17 مليونا، في حين أودى الفايروس بحياة 660 ألفا و787 شخصا على الأقل، بحسب آخر تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي الولايات المتحدة، تجاوز عدد الوفيات على الصعيد الوطني 150 ألفا، وهو المعدل الأعلى في العالم.

ورصدت الولايات المتحدة 1461 وفاة الأربعاء، وهي أعلى زيادة في يوم واحد منذ وفاة 1484 يوم 27 أيار الماضي.

وترتفع الوفيات الناجمة عن فايروس كورونا في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة لها منذ شهرين، وزادت بنحو 10 آلاف خلال 11 يوما الماضية.

وسجلت الوفيات بكورونا ارتفاعا على مدى ثلاثة أسابيع متتالية، في حين انخفض عدد الحالات الجديدة أسبوعا تلو الآخر في الآونة الأخيرة للمرة الأولى منذ يونيو السابق.

العرب