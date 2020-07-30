الكاظمي يزور سجنا ببغداد للتأكد من خلوه من المتظاهرين

أجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في وقت سابق من يوم الأربعاء زيارة مفاجئة إلى سجن التحقيق المركزي في موقع مطار المثنى وسط بغداد، حيث اطلع على أوضاع السجناء وتأكد بنفسه من عدم وجود سجناء من المتظاهرين وأصحاب الرأي، وذلك لما ذكره المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له اليوم.

ونشر المكتب الإعلامي فيديو على يوتيوب وصورا على تويتر من جولة الكاظمي داخل السجن وظهر فيها وهو يتحدث إلى عدد من المعتقلين.

ويشهد العراق منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية غير مسبوقة شملت بغداد ومحافظات الوسط والجنوب ضد الفساد والمطالبة بإصلاحات سياسية وحكومية قتل خلالها نحو 600 شخص وأصيب الآلاف.

ولدى توليه السلطة في مايو/أيار الماضي وعد الكاظمي بالكشف عن المسؤولين عن أعمال العنف ضد المتظاهرين وبتحسين الخدمات العامة.

وشهدت بغداد ومدن جنوبية عدة الأسبوع الماضي احتجاجات للتنديد بانقطاع الكهرباء وللمطالبة بتحسين الخدمة، وبلغت هذه الاحتجاجات أوجها مساء الأحد الماضي عندما سقط قتيلين و11 مصابا في ساحة التحرير في بغداد.

وتعد هذه أول احتجاجات في عهد الكاظمي التي يسقط فيها قتلى الذي تعهد بأن يكون حاميا للمظاهرات، وأن يكشف من تسببوا في سقوط قتلى ومصابين في الاحتجاجات خلال الشهور الماضية.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات