القوات الأميركية تنسحب من قاعدة التاجي في العراق

قال التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وشهود من رويترز إن قوات التحالف انسحبت من قاعدة التاجي العسكرية العراقية وسلمتها لقوات الأمن المحلية.

وشهدت القاعدة، التي تبعد 20 كيلومتراً شمالي بغداد، من حين لآخر هجمات صاروخية شنتها فصائل مدعومة من إيران مستهدفة القوات التي تقودها الولايات المتحدة خلال الشهور القليلة الماضية.

إعادة تموضع

وقال التحالف في بيان “إعادة تموضع الأفراد العسكريين، هو جزء من خطة طويلة المدى تم تنسيقها مع حكومة العراق”. وأضاف أن معسكر التاجي كان يضم في السابق ما يصل إلى 2000 من أعضاء التحالف، وأن معظمهم غادروا هذا الصيف.

وتابع قائلا إن باقي قوات التحالف ستغادر خلال الأيام المقبلة بعد الإنتهاء من تسليم المعدات للقوات العراقية.

وذكر أن هذه “تمثل عملية التسليم الثامنة في عام 2020 للمواقع التي تخص التحالف ضمن القواعد العراقية”.

يأتي الانسحاب بعد أيام من تجديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعهده بسحب العدد القليل المتبقي من الجنود الأمريكيين بالعراق. وتنشر الولايات المتحدة زهاء خمسة آلاف جندي في العراق وينشر التحالف 2500 آخرين.

وصوّت البرلمان العراقي هذا العام، بالموافقة على رحيل القوات الأجنبية من العراق، وتغادر قوات أميركية وأجنبية البلاد في إطار التقليص.

وجاء التصويت بعد مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أميركية على مطار بغداد.

اندبندت عربي