ضمت جثثا مجهولة.. حكومة الوفاق الليبية تعلن اكتشاف مقبرة جماعية جديدة بترهونة

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في مدينة ترهونة ضمت 5 جثث مجهولة الهوية، كما سيرت دوريات أمنية لضبط الأمن.

وقالت حكومة الوفاق إن الجثث استخرجت الأحد من المقبرة التي عثر عليها في منطقة “مشروع الربط” بترهونة، وقد دفنت خلال سيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على المدينة إبان الحرب التي شهدتها مناطق جنوب طرابلس.

وذكرت حكومة الوفاق أن الهيئة العامة للبحث عن المفقودين تواصل عملها لاكتشاف المقابر الجماعية، وانتشال وجمع الجثث والرفات في جنوب طرابلس ومدينة ترهونة.

وفي سياق آخر، نشرت قوة مكافحة الإرهاب التابعة لحكومة الوفاق صورا لدوريات أمنية تابعة لها في مدينة ترهونة، وقالت إن هذه الدوريات جابت المدينة، وانتشرت في بعض شوارعها الرئيسية.

ووفقا لمصادر أمنية، فإن تسيير هذه الدوريات يأتي ضمن إجراءات لضبط الأمن داخل المدينة، وتحسبا لأي تحركات لموالين للنظام السابق، وللواء المتقاعد خليفة حفتر.

يشار إلى أن مدينة ترهونة كانت معقلا رئيسيا لقوات حفتر في المنطقة الغربية من ليبيا، قبيل سيطرة قوات الوفاق عليها في يونيو/حزيران الماضي.

الجزيرة